Brudd for Alexandra Joner og Runar Vatne

Det er slutt mellom artist og influenser Alexandra Joner (33) og investor Runar Vatne (49).

Det bekrefter Joner på Instagram.

«Runar og jeg har gått fra hverandre og er ikke lenger et par. Det ble slutt for over en måned siden. Dette er en svært privat sak for oss og vi ønsker ikke å uttale oss noe videre om dette ❤️».

God kveld Norge har forsøkt å få kontakt med Joner og Vatne, foreløpig uten hell.

De møttes for første gang på en Petter Stordalen-fest, og ble et par i 2012.

Joner fortalte i podkasten «Chit Chat med Helle» at hun først trodde Vatne var en tidligere «Ungkaren»-deltaker. Til tross for misforståelsen ble det de to etter en «drømmedate» på en restaurant i Tjuvholmen.

Herskapelige samboere

De har vært samboere i en rekke år i en villa på Frogner.

I 2021 kjøpte Vatne en ny villa til 92,5 millioner kroner, også på Frogner. I januar ble det kjent at planene for eiendommen, som blant annet innebærer basseng, ble stanset av midlertidig forbud.

Det tidligere paret var kjente for å invitere til store halloweenfester. Senest i fjor flokket kjendiser seg til den Vatne-eide restauranten Villa Heftye for å overvære kostymefesten.

Vertene Runar Vatne og Alexandra Joner under halloweenfesten i 2022. Dette var også første gangen «Bloggerne»-seere fikk et glimt av paret sammen. Foto: God kveld Norge

Vatne har imidlertid ikke medvirket noe særlig i dokumentarserien «Bloggerne», som Joner har vært en del av siden 2021.

Joner forklarte i en episode at det «gamle huset», altså Frogner-villaen som ble lagt ut for salg mai i fjor, benyttes til å spille inn scener fordi Vatne er «litt mer privat» enn henne.

– I bunn og grunn er det jo litt chill at vi er forskjellige og jeg kan få lov til å skinne på min hjemmebane og han kan holde på med sitt, har Joner tidligere uttalt til God kveld Norge.

Likevel har vi fått noe innsikt i forholdet. I 2018 medvirket Vatne i en musikkvideo til artisten.

Deler selskap

Vatne er en av de rikeste i Norge, og hadde i 2022 en formue på 1,70 milliarder kroner, viser Kapitals oversikt. Han har i hovedsak investert i eiendommer.

Vatne og Joner har aksjeselskapet Sky AS sammen. Der er Joner eneste styremedlem og eier over halvparten av aksjene. Selskapets formål er å levere artisttjenester og reklame.

Det siste innleverte regnskapet i 2021 viser at selskapet dro inn 1 201 000 kroner, og kan vise til et resultat på 719 000 kroner, ifølge purehelp.no

Satser på sminke

Joner ble først kjent da hun deltok i Dansefeber i 2007 sammen med venninnen Mona Berntsen, og har siden blitt en kjent TV-profil. Artisten har gitt ut en rekke singler - to av dem var Melodi Grand Prix-bidrag.

Som influenser har hun satset på skjønnhetsmarkedet. I 2020 lanserte hun «Joner Cosmetics» og løsvipper som selges hos Vita. Hun er også en del av «Beautybloggerne» som lager innhold til sosiale medier og podkast.

Den siste tiden har hun vært å høre som programleder-vikar hos «Frokostshowet» på P5.