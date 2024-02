Over flere år har Springsteens mor vært å se dansende på scenen med sin sønn. Nå har hun gått bort.

Det deler artisten selv på Instagram.

Moren Adele Springsteen døde onsdag. Hun ble 98 år gammel.

Torsdag kveld minnet artisten moren med en video av henne danse swing i hagen, til den velkjente jazzlåten «In the Mood» av Glen Miller.

Under videoen siterte han noen linjer fra sin egen låt «The Wish», som han skrev til henne og ga ut i 1998.

«Jeg minnes morgenene, mamma, å høre alarmen din ringe. Jeg lå i sengen og lyttet til at du gjorde deg klar for jobb, lyden av sminkepungen din på vasken», skriver han under innlegget.



Til slutt runder han av med å si «Jeg har blitt eldre, men du vil kjenne meg igjen med en gang. Så finner vi oss en liten Rock n Roll-bar, og vi går ut og danser».

I SORG: Bruce Springsteen har mistet moren sin Adele. Hun ble 98 år gammel. På instagram minnes han henne med musikk og dans. Foto: Scott Roth / AP / NTB

Det er ikke kjent hva som er årsaken til morens dødsfall, men artisten har lenge vært åpen om at moren har slitt med sykdommen Alzheimers i over ti år.

I 2021 sa han at moren fremdeles kunne kjenne ham igjen, men at de så sykdommen hadde et grep om henne.

– Hun kan ikke snakke, hun kan ikke stå, og hun kan ikke spise på egenhånd, sa han overfor et publikum på Broadway i 2021, ifølge mediehuset US site Today.

Men i det han setter på låter fra musikeren Glen Miller, rykker hun til, forklarer han videre.

– Hun begynner å bevege seg i stolen sin, og så strekkes hun seg etter meg slik at jeg kan ta henne inn i armene mine for å danse med henne over gulvet, sa han videre overfor publikumet.

Før Adele Springsteen ble syk, var hun ofte å se på scenen sammen med sin sønn. Å danse til låten «Dancing In The Dark» mens sønnen sang ved siden av henne foran et fyldig publikum, har nemlig vært å se en rekke ganger.