Brøt sammen etter kraftig opplevelse i «Familiekoden»

Om du tyr til kjeft, kan det hjelpe å gjøre ulike øvelser for å forestille deg hvordan dette oppleves for barnet. Psykolog Reidar Hjermann kommer med to ulike eksempler:



Øvelse 1

Se for deg et sted du ikke har vært siden du var barn, et sted du var sist som 5-6 åring, kanskje der foreldrene dine vokste opp. Om du reiser tilbake dit nå, vil du tenke at «Denne låven var da betydelig større før». Det er på en måte riktig, den var dobbelt så stor den gangen, for den var det i forhold til deg. Er du en halv meter høy, vil alt være nesten tre ganger så svært. På den samme måten vil en femåring oppleve det som veldig stort. Prøv deretter å se for deg å bli kjeftet på av en som er dobbelt så stor som deg og hvordan det oppleves.

Øvelse 2

Denne øvelsen er det fint å gjøre når du er alene, eller barna ikke er i huset. Stå foran en tom stol og se for deg at barnet ditt sitter i den stolen. Da kan du gi det tenkte barnet i stolen en skikkelig lekse, si eller skrik ut de tingene du kunne sagt på ditt verste til barnet. Deretter bytter du plass og setter deg ned i stolen selv. Se for deg hvordan det hadde vært å sitte der og ta i mot den leksa du nettopp brølte ut.