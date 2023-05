Brøt kongelig etikette: – Det gjør du pokker ikke

Lørdag 6. mai blir kong Charles III (74) og hans kone, dronning Camilla (75), kronet i Londons Westminster Abbey.

Millioner av mennesker verden over vil benke seg foran TV-en for å få med seg den høytidelige seremonien, deriblant flere norske kjendiser – som i dag kan se tilbake på personlige møter med den nåværende kongen.

– En ekte helt

Gunhild Stordalen (44) deler sitt sterke engasjement for å få bukt med klimaendringene med Storbritannias konge. EAT-grunnleggeren har møtt Charles ved flere anledninger, og er mektig imponert.

– Jeg har vært så heldig å få møtt ham flere ganger gjennom det siste tiåret, nettopp i kraft av hans engasjement for fremtiden. Sist gang var for to måneder siden da kongen var vertskap for en mottakelse til støtte for artsmangfold. Da, som før, ble jeg slått av hvor empatisk og vis han her, og ikke minst hvor genuin han er i sin overbevisning, sier Stordalen til TV 2.

SAMME KAMPSAK: Deres felles kamp for klimaet har ført Gunhild Stordalen og kong Charles sammen. Foto: Faksimile: Instagram/ @gunhild_stordalen

Charles kalte så sent som i fjor klimakrisen en «genuin krise» som det er «ytterst essensielt» å takle. Hans engasjement har ført til både kritikk, latterliggjøring og hyllest som «klimakonge».

– Kong Charles kunne ha levd et langt enklere liv om han bare hadde valgt å reise rundt og klippe snorer og delta på arrangementer med munnen lukket. I stedet har han valgt å vie mye av livet sitt til å gjøre en forskjell. Han er lidenskapelig opptatt av landbruk og av klimakrisen – og ønsker å bidra til et samfunn som er bærekraftig for så vel mennesker som for naturen for øvrig. At han har gjort det rakrygget gjennom tider med solid mediestorm, spesielt fra britisk tabloidpresse, sier mye om hans karakter, sier Stordalen.

Hun trekker fram hans banebrytende innsats for regenerativt landbruk og at han har stått i bresjen for å inkludere de skjulte kostnadene – som klimagassutslipp – i regnestykkene til mat, investeringer og forbrukeradferd.

– Jeg bruker å si at en ekte helt er den som gjør det rette, selv når det rette er vanskelig. Kong Charles er en ekte helt, sier hun.

Brøt kongelig etikette

Tidligere bergensordfører Trude Drevland (75) fikk komme svært tett på det daværende prinseparet da de sammen med kong Harald og dronning Sonja besøkte den regntunge vestlandsbyen i 2012.

– Det var med stor ærbødighet at jeg møtte Charles og Camilla. Det var lett å være avslappet med dem, selv om man jo er litt skjerpet rundt den type gjester. Det ble mye nærere opplevelse enn jeg hadde trodd at gikk an.

Til TV 2 forteller Drevland at hun i forkant av besøket var drillet i korrekt kongelig etikette overfor prinsen og hertuginnen.

IMPONERT: Trude Drevland lot seg imponere over den nåværende dronning Camilla. Foto: Stian Lysberg Solum/ NTB

– Du skal verken være for nær eller for fjern i forhold til kongelige, men du skal prøve å være så korrekt som overhodet mulig. Men jeg må si at den daværende prins Charles i grunnen gjorde det litt vanskelig å være helt formell. Etter hvert kalte han meg «Trudy».

Da Camilla spontant ønsket å besøke en av forretningene på Bryggen i Bergen, ble Drevland og prins Charles stående og prate mens hertuginnen handlet.

– Der inne oppsto det en situasjon hvor han og jeg ble stående og snakke nesten så uformelt som det går an å prate med en kommende konge av England, sier hun.

LATTERKRAMPE: Mens Camilla handlet, sto Drevland og prins Charles og tullet og lo inne i en av butikkene på Bryggen i Bergen. Foto: Stian Lysberg Solum/ NTB

– Det ble tatt et unikt bilde av dette, hvor jeg dessverre går så langt utenfor etikette at jeg i et latteranfall legger hånden på armen til prins Charles. Og dét gjør man pokker ikke, altså! Men jeg tenkte ikke på det i den nærheten som oppsto, og jeg tror langt mindre han tenkte på det. Når han gir slike glimt av humoren sin, er han uimotståelig sjarmerende, sier Drevland til TV 2.

– Nysgjerrige og varme

I 2012 var Charles og hans kone Camilla på norgesbesøk for å møte Utøya-overleverne fra 22.juli-tragedien. Det var da den tidligere AUF-lederen Eskil Pedersen (39) møtte det kongelige paret.

Det var på Nobels fredssenter at møtet fant sted, og deretter ble det arrangert en slottsmiddag. På fredssenteret hadde de ulike møter og det ble delt erfaringer.

NYSGJERRIGE: Eskil Pedersen beskriver Charles og Camilla som nysgjerrige og varme under møtet på fredssenteret. Foto: Lise Åserud

Pedersen fikk et positivt inntrykk av Charles og Camilla, og det var særlig en motsetning til hva mange kan tenke om britiske kongelige.

– De var veldig uhøytidelige, enkle å snakke med og folkelige i måten å være på. De britiske kongelige blir ofte fremstilt som stive og fra en annen verden enn oss andre, forteller Pedersen.

BLID: Eskil Pedersen husker spesielt at Camilla var blid for å se ham igjen under slottsmiddagen. Foto: Erlend Aas/NTB

Det var et tungt tema som var i fokus, men han opplevde dem som varme, nysgjerrige på deres erfaringer og at de deltok aktivt i samtalene.

– Man kunne være veldig seg selv i møte med dem, sier han.

Pedersen sitter særlig igjen med minnet om at paret berømte håndteringen av 22. juli – både av Norge som samfunn og av enkeltpersonene som opplevde tragedien.

– De synes det var både rørende og fint å se hvordan vi hadde håndtert det. De var oppriktig nysgjerrige og varme, sier han.

La merke til kjemien mellom paret

Under denne tiden var det Bente Erichsen (74) som var direktør ved Nobels fredssenter, og tok imot Charles og Camilla under besøket.

Erichsen forteller at det er svært formelt å møte og ta imot en kongelig person. Det lå mye alvor i møtet den dagen på fredssenteret.

– Det som skjer etterpå er jo det som er hyggelig. Han var utrolig interessert, åpen og slettes ikke så formell som jeg hadde forestilt meg. Og han ble veldig rørt av samtalene med Utøya-overleverne, forteller hun.

NOBELS FREDSSENTER: Bente Erichsen og den gang prins Charles på Nobels fredssenter i 2012. Foto: Lise Åserud

Hun bet seg spesielt merke i relasjonen mellom Charles og Camilla.

– Han var veldig omsorgsfull overfor sin kone. De hadde tydelig en veldig god kjemi, sier hun og legger til:

– Det var rett og slett veldig hyggelig å ha dem der. Jeg tenkte at det var så ålreit at de var så søte mot hverandre, i og med at de hadde hatt et komplisert liv en lang periode.

Ville klappe til ham

Eli Hagen (75) møtte den daværende prinsen i Trondheim, ikke lang tid etter prinsesse Dianas død. På dette tidspunktet hadde det allerede kommet frem detaljer ved forholdet mellom Charles og, den gang elskerinnen, Camilla.

– Jeg hadde ingen høye tanker om ham. Jeg var på alle måter forutinntatt! Men jeg syns inntrykket jeg hadde av ham før jeg møtte ham, stemte, skriver Hagen til TV 2.

Da hun og hennes ektemann Carl I. Hagen (78) møtte Charles, var det særlig én ting hun reagerte på.

MØTTE CHARLES: Eli Hagen og Carl I. Hagen møtte Charles sammen. Foto: Heiko Junge/ NTB

– Han sto ved siden av Carl og meg, og snurret på en signetring og så ut til at han kjedet vettet av seg! På meg virket han akkurat slik jeg hadde forestilt meg. Overlegen og arrogant! forteller Hagen og legger til:

– Og så hadde han verdens slappeste håndtrykk! Hadde det ikke vært for min ektemann som loset meg unna, tror jeg nesten at jeg hadde klabbet til ham!

– Mye flottere i virkeligheten

Artisten Anita Hegerland (62) hadde gleden av å møte Charles i 1987, da hun og hennes daværende ektemann, verdensstjernen Mike Oldfield (69), ble invitert på hagefest på Windsor Castle i sammenheng med tronarvingens veldedige organisasjon «Prince´s Trust».

FAN: – Jeg er imponert over hans engasjement for miljøvern, økologisk landbruk og han er opptatt av at unge mennesker skal få seg utdannelse og jobb, sier Hegerland. Foto: Tore Meek/ NTB

– Jeg var selvfølgelig kjempespent. Det var utrolig kult å få den invitasjonen. Det syntes Mike også. Jeg glemmer ikke synet som møtte oss da vi kom inn i slottshagen på Windsor Castle. Det var dekket opp mange runde bord, og en fantastisk duft fra nydelige oppsatser bestående av rosa, lilla og hvite erteblomster, minnes hun.

– Den første vi støter på er Mick Jagger fra The Rolling Stones. Roger Moore og Phil Collins var også der – og jeg sto på et lekkert bad og sminket meg og hadde det gøy sammen med Shirley Bassey.

Hegerland, Oldfield og de andre stjernene stilte seg opp i rekke for å håndhilse på prins Charles.

PÅ SLOTTSFEST: Anita Hegerland og hennes daværende ektemann Mike Oldfield var i 1987 gjester hos prins Charles på Windsor Castle. Foto: Tor Richardsen/ NTB

– Han hilste på Mike først. «Jeg har alltid elsket musikken din, og du har vært en inspirasjon», sa Charles. Så kikket han bort på meg og sa til Mike: «Ja, jeg ser hvor du får din inspirasjon fra». Det var veldig koselig. Så kom han bort og håndhilste på meg. Da jeg fortalte at jeg var norsk, sa han: «Å, jeg elsker Norge. Jeg har alltid elsket Norge».

– Hvilket inntrykk fikk du av Charles?

– Jeg må bare si at da jeg sto og holdt ham i hånden og kikket på ham, tenkte jeg over at han er så mye flottere i virkeligheten. Han er jo en flott mann, men han er faktisk hakket flottere i virkeligheten. Han har en tilstedeværelse som jeg synes er veldig imponerende. For han ser bare deg i de sekundene han møter deg, sånn at du føler at det er et veldig personlig møte. Han er en veldig varm og fin mann, sier Hegerland.