Brøt hemmelig Torpet-pakt: – Det var som et slag i trynet

PAKT: Det viste seg at Tore Haraldset og Vilde Humset Aasmo hadde en hemmelig pakt inne på småbruket. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Årets sesonger av Torpet og Farmen har bydd på tvist etter tvist, og denne uken er intet unntak.

Tirsdag kveld var seerne vitne til at Torpet-utfordreren Tore Haraldset (62) kom inn på gården, etter en dramatisk og tårevåt duell mot Benjamin Lien (32).

Det er ingen hemmelighet at Farmen-deltakere er skeptisk til utfordrere hvert eneste år, noe 62-åringen hadde i bakhodet da han skulle bli kjent med den nye gjengen.

Nå avslører han hvorfor han løy om en viktig detalj.

Hemmelig pakt

Småbrukseventyret er nå over, men opplevelsen hadde han nemlig ikke vært foruten:

– Jeg syns det har vært veldig bra, jeg føler at jeg har kommet godt overens med alle som har kommet på Torpet. Det er klart at jeg fikk et spesielt forhold til Vilde, og jeg tror vi var litt avhengige av hverandre, forteller han og fortsetter:

– Jeg er glad for at to av utfordrerne var der hele tiden, og hun bidro til at oppholdet mitt ble så bra.

NÆRE VENNER: Tore og Vilde utviklet et nært forhold inne på småbruket. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Og sammen stod de hele veien til slutten.

Da det var duket for de siste tvekampene for å avgjøre hvem som kunne komme inn på gården, var det dramatisk stemning da makkeren Vilde tapte kampen mot nykommeren Hashar.

Tore beskriver øyeblikket som et «slag i trynet»:

– Jeg hadde det veldig vondt da jeg fikk kniven etter tvekampen jeg vant. Det var tøft, for jeg hadde håpet at vi skulle stå sammen inne på Farmen. Nå var det én utfordrer og to utslåtte deltakere, forteller han og fortsetter:

TAPTE: Vilde tapte tvekampen mot Hashar og mistet sjansen til å komme inn på Farmen. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Det var et slag i trynet da jeg fikk kniven og hun var den éne som ikke skulle bli med inn. Det var urettferdig.

Se tvekampen i videoen øverst i saken.

Til tross for at han endelig skulle inn på gården, hang fortsatt pakten igjen i bakhodet.

– Vi skulle gjøre det vi kunne for at vi to skulle inn på Farmen, og jeg var ikke noe glad da jeg skulle inn.

Løy om viktig detalj

En av de mest markante karakterene under årets sesonger, er ordføreren Dan-Håvard Johnsen (55).

RÅD: Ordføreren Dan-Håvard gav sin kollega noen råd før han gikk inn på Farmen. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Hans ettermæle lever lenge på gården, for rett før han trakk seg fra Torpet, ga han Tore én viktig beskjed:

– Jeg fikk litt råd fra han, og at jeg ikke skulle si noe om at jeg er ordfører i Nesbyen kommune. Vi var jo veldig forskjellige, så jeg skjønte at mange ikke likte måten han var på. Jeg ville ikke at folk skulle tenke: «Åh, nå kommer det enda en ordfører inn».

Da han stod foran resten av gjengen og skulle introdusere seg selv, bestemte han seg for å følge rådet. 63-åringen omtalte seg selv som fotograf, som var en løgn alle trodde på.

Helt til han ved en feiltagelse røpet den selv, selvfølgelig:

– Jeg røpet meg selv under en prat med Bente, og da fikk hun jo greie på det. Da måtte jeg si det til alle, fordi jeg ville at de skulle høre det fra meg, forteller han.

Og rommet var stille, helt til alle brast ut i latter:

– Det var litt fliring og latter, men det gikk ganske greit. Jeg fikk jo tilbakemelding på at jeg var en annen type enn Dan-Håvard. Hadde de visst hvordan jeg var som ordfører, hadde jeg ikke vært redd for å si det, humrer han og avslutter:

– Nå som de tidligere hadde hatt en ordfører inne, var jeg redd for at de skulle begynne å sammenligne. Og det var jo rådet fra Dan-Håvard – at jeg skulle unngå å si det.

Torpet er nå over for denne gang, men du kan se Farmen på tirsdager, onsdager og søndager på TV 2 Direkte og TV 2 Play.