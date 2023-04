Brooke Shields om voldtekten: – Mitt ene «nei» skulle ha vært nok

På 80- og 90-tallet var modell og skuespiller Brooke Shields (57) et av verdens mest berømte mennesker.



I den nye dokumentarserien «Pretty Baby: Brooke Shields» forteller Hollwood-ikonet om sitt begivenhetsrike liv, og hvordan hun opplevde – og taklet – all ståheien rundt sin egen person.

Startet som babymodell

Shields vokste opp i New York City med sin alkoholiserte og kontrollerende mor Teri, en tidligere sminkør som var opptatt av glans og glamour.

Da hun var bare 11 måneder gammel, startet Shields karrieren som babymodell. Og i årene som fulgte, gjorde hun reklamer for blant annet såper, tannkrem og tøymyknere.

Hun fikk mye oppmerksomhet for utseendet, og reklamene hun deltok i ble gradvis mer seksualiserte, til tross for at hun var et ungt barn. Moren Teri, som også var hennes manager, mottok mye kritikk for å seksualisere sin egen datter.

TIDLIG START: Brooke Shields var bare 11 måneder gammel da hun gjorde sin første reklamejobb. Foto: «Pretty Baby: Brooke Shields» / Disney+

Fikk sitt første kyss i kontroversiell film

Brooke Shields’ store barndomsdrøm var å bli skuespiller, og som 12-åring gjorde hun sin filmdebut i «Pretty Baby» (1978), som skildret livet på et bordell i New Orleans på starten av 1900-tallet.

Shields spilte barneprostituert. Hun fikk ingen instrukser om hvordan hun skulle spille rollen, siden regissøren Louis Malle ville ha det så naturlig og autentisk som mulig.

I filmen måtte hun kysse skuespilleren Keith Carradine. Hun var 12 år gammel, han var 28. Shields forteller i dokumentaren at hun gruet seg før scenen skulle spilles inn.

– Jeg hadde aldri kysset noen før. Jeg tenkte: «Herregud, det forventes at jeg vet hvordan jeg gjør dette, men jeg vet ikke hvordan jeg gjør det». Hver gang Keith skulle kysse meg, begynte ansiktet mitt å knyte seg. Louis ble sint på meg. «Hva driver du med? Ikke gjør det med ansiktet ditt!».

Keith Carradine ba regissøren om å få prate med Shields alene. Carradine forsto at 12-åringen aldri hadde kysset noen, og ga henne noen beroligende ord.

– Han sa til meg: «Vet du hva? Dette teller ikke. Vi bare later som.»

FØRSTE KYSS: Brooke Shields måtte kysse sin 16 år eldre motspiller i filmen «Pretty Baby». Foto: «Pretty Baby: Brooke Shields» / Disney+

Da «Pretty Baby»-filmen kom ut, ble den anklaget for å være dårlig forkledd barneporno. Den fikk høy aldersgrense, og en rekke land bannlyste den.

– Fra det øyeblikket var jeg ikke bare en modell som var skuespiller. Jeg ble et brennpunkt for så mye, både bra og dårlig. Jeg kunne aldri ha forestilt meg at jeg skulle bli midtpunktet for så mye kontroverser, samtaler og bitter kritikk.

Fikk kjeft under sexscene-innspilling

Som 15-åring spilte hun hovedrollen i «Endless Love» (1981), en film om en tenåringsjente som forelsker seg for første gang.

På det tidspunktet hadde Shields ingen erfaring med verken forelskelse eller sex. Hun datet svært sjelden, og hennes katolske oppdragelse innebar å vente med sex til etter hun var gift.

Underveis i filmingen av en scene hvor hennes karakter skulle miste dyden, var ikke regissør Franco Zeffirelli fornøyd med hvordan hun agerte.

– Zeffirelli tok tak i tåen min og vred den, slik at jeg skulle uttrykke en slags ekstase. Men jeg uttrykte mer angst, fordi det gjorde vondt. Han sa: «Det må være ekstase». Men jeg visste ikke hva ekstase var. Jeg ville ikke virke dum eller talentløs, så jeg koblet bare fra. Det er som om du zoomer ut og ser en situasjon fra utsiden, men du er ikke knyttet til den.

FILMINNSPILLING: Brooke Shields med regissøren Franco Zeffirelli under innspillingen av filmen «Endless Love». Foto: «Pretty Baby: Brooke Shields» / Disney+

Den ubehagelige hendelsen med regissøren Franco Zeffirelli satte dype spor i henne.

– Jeg ble veldig lukket etter den opplevelsen. Jeg tror jeg lærte å distansere meg selv i en veldig ung alder. Det var en overlevelsesteknikk. Jeg tenkte: «Dette er ikke livet mitt, dette er ikke hvem jeg er».

Følte seg aldri som en A-kjendis

I våre dager er det flust av kjendiser, men på 80-tallet var utvalget langt smalere.

Brooke Shields ble en av de aller mest kjente. Og jo mer berømt hun ble, jo mer celeber ble omgangskretsen hennes. Det var ikke uvanlig å observere henne med stjerner som John Travolta, Andy Warhol, Debbie Harry, George Michael og Mike Tyson.

Hun prydet hundrevis av magasinforsider – deriblant Time Magazine – og ble plassert på første rad under Oscar- og Grammy-utdelingene. Det ble til og med lansert en egen Brooke Shields-dukke.

CELEBER OMGANGSKRETS: Brooke Shields (t.h.) ble et velkjent ansikt på kjendisfester. Her er hun med Jane Fonda, Peter Fonda og Kristy McNichol i Los Angeles i 1978. Foto: Reed Saxon / AP Photo / NTB Scanpix

Selv tok hun all oppmerksomheten med knusende ro.

– Jeg fråtset ikke i suksessen på 80-tallet. Jeg tenkte aldri: «Nå har jeg klart det», sier hun i dokumentarserien.

Som 16-åring økte kjenidsstatusen hennes, etter hun ble Calvin Klein-modell for bukser. I reklamefilmene ble det hintet mye om sex, og det kom anklager om at reklamefilmene var mykporno. Flere amerikanske TV-kanaler nektet å vise reklamefilmene.

Alt det negative oppstyret gjorde paradoksalt nok at salget av Calvin Klein-bukser økte med 300 prosent.

Prioriterte studier over karrieren

Tross reklameoppdrag, filmer og et liv i rampelyset, gjorde Shields det bra på skolen og ble belønnet med gode karakterer – såpass gode karakterer at hun i 1983 kom inn på prestisjeuniversitetet Princeton.

TOK PAUSE: Brooke Shields prioriterte studier ved Princeton over sin suksessfulle modell- og filmkarriere. Foto: «Pretty Baby: Brooke Shields» / Disney+

Gjennom hele sitt liv hadde hun vært et barn i en voksen verden, og omsider skulle hun omgi seg med jevnaldrende. Men college-opplevelsen den da 18 år gamle jenta sårt var ute etter, ble aldri noe av, fordi medstudentene knapt turte å nærme seg henne.

– Det var så ensomt. Jeg var ensom. Medstudentene prøvde å være snille ved å la meg være i fred. Men jeg ønsket ikke det, jeg ville ha venner. Jeg gikk fra å være kjendis til å bli fullstendig ignorert.

Isolasjonen Shields opplevde, gjorde at hun ville avbryte studiene og reise hjem. Men hennes mor overtalte henne til å fullføre og sa at hun kom til å angre resten av livet hvis hun ikke gjorde det.

Da Shields ble uteksaminert fra Princeton i 1987, hadde hun vært borte fra filmbransjen i fire år. Å fortsette filmkarrieren der hun ga slipp på den, var ingen enkel oppgave.

– Det var ikke sånn at filmselskapene ventet på meg. Mange nye skuespillere hadde kommet på banen i løpet av de fire årene. Det var en ubehagelig og tøff periode med mye avvisning. Å komme så høyt – så fort – og deretter ingenting, var vanskelig på mange måter.

FULLFØRTE: Brooke Shields, med moren Teri, i juni 1987 etter å ha fullført en bachelorgrad på Princeton. Foto: AP Photo / NTB Scanpix

Voldtatt på jobbintervju

I dokumentarserien forteller Shields en historie fra slutten av 80-tallet som hun aldri tidligere har delt.

Da hun var i starten av 20-årene og forsøkte å gjenopplive filmkarrieren, ble hun invitert til hva hun trodde var et jobbintervju for en ny film.

Men mannen i filmbransjen hadde en helt annen agenda.

– Vi spiste middag i hva jeg antok var et jobbmøte. Jeg hadde møtt ham før, og han hadde alltid vært snill mot meg. Men oppførselen hans endret seg, og han snakket ikke om filmen. Jeg trodde at jeg hadde misforstått invitasjonen, og sa til ham at jeg burde ta en taxi hjem.

UTLEVERENDE: Brooke Shields snakker ut om voldtekten i dokumentarserien «Pretty Baby: Brooke Shields». Foto: «Pretty Baby: Brooke Shields» / Disney+

Mannen overtalte henne til å bestille en taxi fra hotellrommet hans. Vel fremme ved hotellrommet, unnskyldte mannen seg og gikk inn i et annet rom i hotellsuiten mens Shields ble stående igjen i hovedrommet. For å få tiden til å gå, prøvde hun en kikkert.

– Og så går døren opp, og han kommer ut. Naken. Jeg har kikkerten foran øynene mine og jeg tenker «faen». Jeg la fra meg kikkerten og han gikk rett mot meg.

Shields, med tårer i øynene, fortalte ham gjentatte ganger at hun ikke var interessert, men mannen var ikke lydhør.

– Jeg ville ikke. Jeg var redd jeg skulle bli kvalt eller noe. Jeg ble lammet og kjempet ikke mye mot ham. Mitt ene «nei» skulle ha vært nok. Jeg tenkte: «Hold deg i live, og kom deg ut».

Mannen voldtok Shields på hotellrommet. Etterpå lot han henne gå. På gata utenfor hotellet, stanset hun en taxi som fraktet henne til sin livvakt og venn, Gavin De Becker.

– Jeg gråt hele veien. Jeg dro til Gavin og fortalte hva som hadde skjedd. Han sa: «Det er voldtekt». Jeg sa at jeg ikke ville tro på det.

Gavin De Becker forteller i dokumentaren at det var vondt for ham å høre Shields fortelle om voldtekten.

– Jeg følte fysisk smerte i magen. Jeg hadde brukt så mye av livet mitt på å beskytte Brooke, og jeg ble sint da jeg hørte historien hennes. Jeg var veldig, veldig trist. Det er jeg ennå, sier De Becker.

FORFERDET: Livvakten Gavin De Becker ble fysisk uvel da Brooke Shields fortalte ham om voldtekten. Foto: «Pretty Baby: Brooke Shields» / Disney+

Han forteller videre at Shields la mye av skylden på seg selv etter voldtekten, uansett hva han fortalte henne.

– Dette var en voksen mann som visste hva han gjorde. Han var ansvarlig og skyldig, ikke hun. Punktum. Det kan ikke bli misforstått. Hun gråt! Dette er ikke en person som ønsker en seksuell opplevelse.

Det var og er vanskelig for Brooke Shields å legge den forferdelige hendelsen bak seg.

– Det jeg føler mest skam over – eller hva enn det er – var at en del av meg var rolig. Jeg trodde at jeg hadde sendt ham et signal og at det ble mottatt på den måten. Jeg drakk vin til maten, og jeg ble med opp til hotellrommet hans. Jeg var godtroende.

I ettertid skrev Shields et brev til mannen i filmbransjen som voldtok henne.

– Jeg skrev at det var en enorm tillit som ble sprengt i luften og ødelagt. «Hvordan våger du? Jeg er bedre enn dette. Jeg er bedre enn deg, faktisk.» Det var sånn jeg taklet det. Jeg ville slette hele hendelsen fra sinnet mitt og kroppen min, og bare fortsette som før.

Ble forbanna på Michael Jackson

På starten av 90-tallet ble Shields ofte observert med popstjernen Michael Jackson, som førte til at det vrimlet med romanserykter. Shields understreker i den nye dokumentaren at det aldri var noe på gang mellom dem.

– Det var veldig uskyldig. Vi var bare venner. Vi var temmelig barnslige på noen måter, og ganske modne og erfarne på andre måter. Vi syntes det var latterlig at fansen gikk amok på bilen vi satt i. Men Michael ville alltid bli sett med meg. På et tidspunkt sa han: «Vi burde adoptere et barn og oppdra det sammen».

I 1993 ble Jackson intervjuet av Oprah Winfrey. På spørsmål om han hadde kjæreste, svarte Jackson at han datet Brooke Shields.

Shields trodde knapt hva hun hørte, og kontaktet Jackson umiddelbart.

– Jeg ringte Michael og sa: «Hva driver du med? Jeg er faktisk med kjæresten min i New York, hva holder du på med?». Etter det mistet vi kontakten.

GAMLE VENNER: Michael Jackson og Brooke Shields ble kjent med hverandre i 1978. Vennskapet deres endte i 1993 da Jackson fortalte i et Oprah Winfrey-intervju at han datet Shields. Foto: Doug Pizac / AP Photo / NTB Scanpix

Kjæresten Shields refererte til, var skuespilleren Dean Cain, kjent fra 90-tallsserien «Superman». Cain var hennes første kjæreste og den første hun hadde sex med.

Deres første samleie ga henne panikk. Hun var, som tidligere nevnt, oppdratt katolsk med et konservativt syn på sex.

– Etter vi omsider hadde sex, løp jeg ut av rommet, ut i gangen, helt naken. Jeg visste ikke hvor jeg skulle. Dean løp etter meg, med dyna rundt seg. Han holdt rundt meg og sa: «Hvor skal du? Jeg skal ikke forlate deg. Du er fortsatt deg». Han forsto det med én gang, og jeg bare gråt, sier Shields.

Agassi gikk berserk etter «Friends»-gjesterolle

På midten av 90-tallet gjorde Shields suksess på Broadway-scenen i New York, hvor hun spilte Rizzo i musikalen «Grease». Teaterdebuten ga henne rosende omtaler og kritikerne beskrev henne som et komisk naturtalent.

Det førte til at hun fikk sin første TV-jobb innen komedie: En gjesterolle i den enormt populære TV-serien «Friends».

«FRIENDS»-GJESTEROLLE: Brooke Shields slikker hendene til Matt LeBlanc under innspillingen av en «Friends»-episode. Det førte til at Shields' kjæreste André Agassi gikk berserk. Foto: «Pretty Baby: Brooke Shields» / Disney+

I episoden – som heter «The One After the Superbowl» – spilte hun Erica, en mentalt ustabil kvinne som var besatt av Matt LeBlancs karakter Joey Tribbiani.

På den tiden var hun i et forhold med tennisstjernen André Agassi. Agassi leste «Friends»-manuset, og var inneforstått med at hun skulle spille en gal kvinne som var hodestups forelsket i Joey.

Men tonen til Agassi endret seg da episoden ble spilt inn. I en scene begynte Shields å slikke på hendene og fingrene til Matt LeBlanc – akkurat slik det sto i manuset – og publikum brølte av latter.

Ved siden av scenen sto Agassi og hisset seg opp over hva som utspilte seg foran øynene hans.

– Jeg gikk tilbake til garderoben, og da stormet André ut. Han skrek: «Alle gjør narr av meg, du gjorde meg til latter! Hvordan våger du?! Du er kjæresten min, og nå slikker du på alle andre». Jeg sa: «Du leste manuset! Det var ikke ekte!».

STJERNEPAR: André Agassi og Brooke Shields var et enormt populært kjendispar på 90-tallet. Foto: Lennox McLendon / AP Photo / NTB Scanpix

André Agassi kjørte deretter hjem, og gikk berserk på sine egne tennistrofeer.

– Han knuste Wimbledon-trofeet, han knuste French Open-trofeet. Jeg tenkte at han hadde en intens personlighet. Jeg forsto det ikke. Vi snakket nesten aldri om det igjen. Noen år senere skilte vi lag.

Brooke Shields i dag

Livet til Shields roet seg ved tusenårsskiftet da hun fant kjærligheten i filmregissøren Chris Henchy (59). De giftet seg i 2001, og bor nå i New York City med døtrene Rowan (19) og Grier (17).

Brooke Shields jobber fremdeles sporadisk som skuespiller.

GIFT I 22 ÅR: Brooke Shields med ektemannen Chris Henchy. Foto: «Pretty Baby: Brooke Shields» / Disney+

Den nye dokumentarserien «Pretty Baby: Brooke Shields» er tilgjengelig på Disney+. Via flere TV 2 Play-abonnement får du tilgang til Disney+. Les mer om det her.