Brooke Shields om moren: – Det var emosjonell mishandling

Modell og skuespiller Brooke Shields (57) er aktuell med en ny dokumentarserie i to deler, «Pretty Baby: Brooke Shields», hvor 80- og 90-tallsikonet forteller om sitt begivenhetsrike liv.

En rød tråd i livshistorien, er hennes kompliserte forhold til sin mor, Teri Shields.

Brooke var bare fem måneder gammel da moren og faren Francis skilte lag. Faren flyttet ut og startet en ny familie, mens Teri fikk omsorgsansvaret for Brooke.

Teri forgudet datteren, og mente hun var det peneste mennesket verden noen gang hadde sett. Hun var overbevist om datteren ville bli en stor stjerne, og før Brooke hadde fylt ett år tok Teri med datteren på auditions.

BARNESTJERNE: Brooke Shields begynte fotomodellkarrieren da hun var bare 11 måneder gammel. Gjennom hele oppveksten jobbet hun med reklame og spillefilmer. Her er mor og datter fotografert på slutten av 60-tallet. Foto: «Pretty Baby: Brooke Shields» / Disney+

Brooke var bare 11 måneder gammel da moren fikk henne med i en reklamefilm for såpe. Og etter hvert som flere reklameoppdrag begynte å strømme inn, tok Teri på seg jobben som manager for datteren.

Brookes mange reklamejobber gjorde at hun allerede som barn ble hovedforsørgeren for henne og moren.

Slet med alkoholproblemer

Men det var en mørk side ved Teri. Hun var alkoholiker. Ifølge Brooke var Teri morsom og sprudlende når hun var edru, men idet hun passerte en viss promille, endret hun personlighet og kunne bli irritabel og sint.

– Jeg kan ikke huske moren min når hun ikke drakk, sier Brooke Shields i dokumentarserien.

– Jeg husker bare hvordan mamma var før jeg gikk til skolen, og hvordan mamma var når jeg kom hjem fra skolen.

ALLTID TIL STEDE: Teri Shields var alltid med datteren Brooke Shields. Her er de fotografert sammen på jobbreise i november 1984. Foto: Willie Alleyne / AP / NTB Scanpix

Som manager var Teri alltid til stede når Brooke jobbet, enten det var reklameoppdrag eller spillefilmer. Teri drakk jevnlig i smug, og mer ofte enn sjelden var hun full innen arbeidsdagen var over.

– Jeg visste hva jeg kunne forvente fra jobben, men jeg visste ikke hva jeg kunne forvente fra en alkoholiker, sier Brooke.

– Det var ikke voldelig, men det var emosjonell mishandling, fordi jeg følte meg forlatt hver gang hun ikke var seg selv.

At Teri hadde et overdrevent alkoholforbruk, var en dårlig bevart hemmelighet. Brooke ble til og med konfrontert med dette i flere intervjuer, men hun beskyttet alltid moren og fortalte at hun slet med allergier.

FORSVARTE MOREN: Brooke Shields fikk ved flere anledninger spørsmål om morens alkoholforbruk, selv når moren satt rett ved siden av henne. Brooke beskyttet henne og sa at allergier var årsaken til ryktene. Foto: «Pretty Baby: Brooke Shields» / Disney+

– Som å la henne flytte inn i en bar

Da Brooke var 18 år gammel flyttet hun hjemmefra for å ta en bachelorgrad ved Princeton-universitetet i New Jersey. Moren ønsket ikke at Brooke skulle bli selvstendig og flytte for seg selv, men var samtidig glad for at datteren tok en utdanning.

I de fire årene Brooke studerte, snakket hun med moren fem ganger daglig over telefon, til tross for at de befant seg kun en drøy times kjøretur fra hverandre.

Brooke merket at hennes fravær preget morens drikkevaner.

– Jeg tok alltid vare på moren min. Så å la henne være alene, var som å la henne flytte inn i en bar. Jeg følte meg ikke mest forpliktet til mamma som min manager, men som min alkoholiserte mor. Det var der smerten stanset og stoppet. Det var vanskelig å komme unna.

FERDIG UTDANNET: En stolt mor sammen med datteren på hennes uteksaminering fra Princeton i juni 1987. Foto: AP / NTB Scanpix

Fikk moren på rehabilitering

Da morens alkoholproblemer eskalerte ytterligere, så ikke Brooke noen annen utvei enn å konfrontere henne. Hun forberedte hva hun ville si, og overrumplet moren.

– Jeg sa alt jeg hadde øvd på å si: «Jeg er glad i deg, men du forandrer deg når du drikker. Jeg vil ikke at du skal dø». Hun sa: «Ok, jeg kan gå på rehab. Men jeg gjør det ikke for meg – jeg gjør det for deg».

Etter rehabiliteringen var fullført, snakket Teri i intervjuer om hvor mye bedre livet var etter å ha blitt tørrlagt. Men sannheten var at hun aldri sluttet å misbruke alkohol, ifølge Brooke.

– Kanskje hun var edru i et par … jeg kan ikke si om det var en uke eller en måned, men det varte ikke. På en måte sa hun til meg: «Fuck you, jeg kommer ikke til å gjøre dette – ingen skal kontrollere meg».

I AVISENE: Det ble en nyhetssak da Brooke Shields' mor Teri oppsøkte hjelp for alkoholproblemene. Foto: «Pretty Baby: Brooke Shields» / Disney+

Sparket moren

Brooke Shields fikk til slutt nok, og innså at hun trengte en manager som var mer stabil. Uten å varsle moren i forkant, tømte Brooke hele kontoret de delte. Alt fra Brookes karriere var samlet på kontoret: Videokassetter med reklamefilmer, bilder, kontrakter.

Moren ble sønderknust da hun oppdaget at kontoret var helt tomt og at hun var blitt sparket av sin egen datter.

Forholdet dem imellom var derfor iskaldt i en periode, men tross dette opprettholdt de kontakten.

Døde

På slutten av 2000-tallet reagerte Brooke på at moren virket rar og glemsk. Etter en medisinsk undersøkelse, ble det konstatert at Teri hadde demens.

Teri Shields døde 31. oktober 2012, 79 år gammel.

– Jeg trodde at jeg kom til å dø hvis moren min døde. Og det var ikke før hun forsvant fra denne jorden, at jeg virkelig ble selvstendig, sier Brooke Shields i «Pretty Baby: Brooke Shields».

MOR & DATTER: Teri og Brooke Shields, ikke lenge før førstnevnte døde. Foto: «Pretty Baby: Brooke Shields» / Disney+

