Brooke Shields kollapset – møtte Bradley Cooper i ambulansen

Modell og skuespiller Brooke Shields (58) forteller i et intervju med Glamours Women of The Year at hun nylig fikk et epilepsianfall, som resulterte i at hun ble hastet til sykehuset.

Stjernen hadde vært på øvelse for showet The Carlyle, da hun kollapset og «begynte å skumme fra munnen».

Shields forteller at hun fikk spørsmål om hun hadde det bra, da hun ventet på en Uber utenfor lokalet. Hun nevner også i intervjuet at hun drakk store mengder vann den dagen.

Overraskende møte i ambulansen

Skuespilleren kom seg til en ny lokasjon, men da hun kom fram ble omgivelsene plutselig mørke. Shields kollapset og slo hodet i veggen.

– Det begynner å skumme fra munnen, den blir helt blå og jeg holder på å svelge tungen min. Det neste jeg husker er at jeg blir jeg lastet inn i en ambulanse og får oksygen, forteller hun.



Det stoppet ikke der, for da Shields våknet i ambulansen ble hun møtt av ingen ringere enn Bradley Cooper (48), som holdt hånden hennes.

– Var som jeg gikk inn med Jesus



En kelner på restauranten Shields hadde dratt til, hadde forsøkt å ringe mannen hennes, uten å få svar.

Personen som forsøkte å få kontakt med ektemannen, Chris Henchy, ble henvist videre til en assistent som kontaktet Cooper, fordi han var i nærheten.

– Det var som jeg gikk inn med Jesus, forteller Shields om da de kom fram til sykehuset og hinter til Cooper.

På sykehuset fikk skuespillerinnen vite årsaken til anfallet. Det skyldtes lave natriumverdier etter å ha drukket for mye vann i en lengre periode.

– Jeg oversvømte systemet mitt, og druknet meg selv. Hvis du ikke har nok natrium i blodet eller urinen eller kroppen din, kan du få et anfall.