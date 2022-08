Britney Spears snakker ut

Det melder blant andre TMZ.

I klippet forteller Britney Spears om vergemålet hun var bundet til i 13 år.

I klippet starter Spears med å dele at hun har blitt tilbudt lukrative avtaler for eksklusive intervjuer, med eksempelvis Oprah. Artisten sier hun ikke ønsker å selge historien sin, men heller dele den gratis med fansen.

Fikk ikke se venner

Britney forteller at vergeordningen startet da hun var 25 år.

– Jeg var veldig ung. Jeg husker flere av vennene mine tekstet meg og ringte meg. De ville se meg, men på grunn av faren min så fikk jeg ikke lov til å møte noen av dem. Det ga ikke mening, sier hun i klippet.

Videre beskriver hun hvordan hverdagen hennes, og spesielt arbeidshverdagen har vært preget av den direkte kontrollen av faren.

– Han elsket å kontrollere alt. Jeg husker at han sa: «jeg er Britney Spears, og jeg bestemmer», deler hun om faren.

Klippet er nå fjernet fra Youtube-kanalen, i tillegg til at Britney har slettet en tweet som promoterte videoen. Videoen er imidlertid nedlastet av fankontoer og lastet opp på nytt.

«Free Britney»

«Free Britney»-bevegelsen ble startet av Britneys fans etter de ble oppmerksomme på vergeordningen som popstjernen var underlagt over flere år.

Ordningen ble opprettet for å beskytte stjernen mot seg selv, etter hun hadde en rekke offentlige sammenbrudd gjennom midten av 2000-tallet.

HJELPE BRITNEY: Fansen har fulgt Britney mot å bli fri fra vergemålet Foto: MARIO ANZUONI / Reuters

Britney Spears har vært underlagt to vergemål, ett for økonomien og et for hennes privatliv.

I løpet av de 13 årene er det Britneys far, James S. Spears, som har kontrollert hennes økonomi og eiendom.

Den 12. november 2021 ble vergemålet avsluttet.