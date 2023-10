Britney Spears om ny bok: – Ønsket ikke å fornærme noen

Britney Spears (41) lanserer boka «The Woman in Me» tirsdag 24. oktober.

Flere sjokkavsløringer har imidlertid blitt lekket før lansering.

Denne uken har det blant annet blitt kjent at popstjernen skal ha blitt gravid med artist Justin Timberlake (42) da de var kjærester på 2000-tallet. Det har også kommet fram at Timberlake angivelig skal ha vært utro mot henne.

FLERE AVSLØRINGER: Denne uken har det kommet en rekke avsløringer fra Britney Spears memoar «The Woman in Me», som lanseres 24. oktober. Foto: Mark J. Terrill

Flere amerikanske medier, som TMZ, Paige Six, People og US Weekly har skrevet om avsløringene.

Nå kommer Spears med en uttalelse på Instagram om mediedekningen den siste uken.

– Jeg liker ikke overskriftene jeg leser

Innledningsvis skriver Spears at hensikten med boken ikke var å fornærme noen.

«Det var meg den gang, det er i fortiden. Jeg liker ikke overskriftene jeg leser … Det var akkurat dette som var grunnen til at jeg sluttet i bransjen for fire år siden. Mesteparten av boken er fra 20 år tilbake. Jeg har gått videre, det er blanke ark fra nå av. Jeg er her for å etablere det for resten av livet mitt. Uansett, det er det siste og shit happens», skriver hun.

Videre påpeker popstjernen at dette var en bok hun ikke visste det var behov for å skrive.

Kommer med stikk til pressen

Til tross for at noen kan ha blitt fornærmet, har det ifølge 41-åringen gitt henne muligheten til å legge ting bak seg.

«Forhåpentligvis kan jeg inspirere andre som føler seg spesielt alene i de fleste tilfeller, eller såret, eller misforstått», skriver hun og fortsetter:

«Igjen, motivet for denne boken var ikke å dra opp igjen tidligere opplevelser, noe som pressen gjør, og det er dumt og teit. Jeg har gått videre siden den gang».