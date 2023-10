«Bridgerton»-stjerne ut mot Netflix: – Viste meg ingen form for støtte

REAGERER: Skuespiller Ruby Barker forteller at hun ikke fikk støtte fra Netflix, etter at hun fikk psykiske plager under innspilling av «Bridgerton».. Foto: Skjermdump (Instagram) / (Photo by Chris DELMAS / AFP / NTB

Den britiske skuespilleren Ruby Barker (26) er kjent fra sin rolle som Marina Thompson i den populære Netflix serien «Bridgerton».



«Bridgerton»-serien er basert på bøkene av Julia Quinn, og er satt til begynnelsen av 1800-tallets London.

Serien tok verden med storm etter første sesong, og ble en stor suksess både i nasjonalt og internasjonalt.

Barker spilte en større rolle i første sesong, og i sesong to returnerte hun som gjesteskuespiller.

26-åringens rolle, Marina Thompson, er en fjern kusine av Featheringtons, som kom til familien slik at hun kunne finne sin plass i samfunnet.



Det skal ha vært i løpet av innspillingen av sesong to, at skuespilleren slet med mental helse.

Nå anklager Barker strømmetjenesten Netflix og TV-produksjonsselskapet Shondaland, for å ikke ha tatt henne på alvor under innspillingen.

Netflix og Shondaland har foreløpig ikke besvart kritikken fra internasjonale medier.



– Ble dårligere i løpet av innspillingen

Det er i et intervju i podkasten «Nobody «av Oxford University’s LOAF, gjengitt av blant andre Variety, at skuespilleren forteller om den tunge tiden.

Mens Bridgerton-serien hadde sin suksess, skal Barker ha slitt med sin mentale helse to ganger.



I episoden forteller 26-åringen at den første mentale knekken kom i 2019, rett etter innspillingen av første sesong.

Neste mentale utbrudd kom i tre år etter, i 2022.

Da forteller 26-åringen at hun fikk «null støtte» fra Netflix.

– Helt siden jeg fikk psykiske plager har ikke en eneste person fra Netflix, eller en person fra Shondaland, kontaktet meg eller sendt meg en e-post for å høre om jeg har det bra.

– Eller om jeg trenger noen form for støtte, uttalte Barker i intervjuet, fortsetter hun.

1800-TALLET: Bridgerton-serien er basert på bøkene av Julia Quinn, og er satt til begynnelsen av 1800-tallets London. Foto: © 2023 Netflix, Inc.

Ifølge Barker, hadde rollen hun spilte en negativ påvirkning på henne.

– Jeg ble dårligere i løpet av innspillingen. Det var virkelig et fælt sted for meg å være, fordi rollen min var veldig fremmedgjort, isolert og på egen hånd under disse forferdelige omstendighetene, hevder hun videre.



POPULÆR: Serien «Bridgerton» ble svært populær både nasjonalt og internasjonalt. Fra venstre Simon Bassett (Reg-Jean Page) og Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor). Foto: Liam Daniel/Netflix

Livet fikk en drastisk endring

Videre forteller skuespilleren at hun dro på sykehus en uke etter innspillingen av første sesong, men at det ble holdt skjult ettersom serien straks skulle slippe første sesong.

Da serien lanserte på Netflix hadde hun akkurat kommet fra sykehuset, og livet endret seg drastisk for 26-åringen.

Hun fikk flere følgere på Instagram, og hadde mange forpliktelser, sier hun.

– Fortsatt fikk jeg ikke noe støtte, og det har ikke vært noe hjelp å få gjennom hele den perioden, hevder hun og fortsetter:



– Så jeg forsøkte veldig hardt å late som at alt var bra, at jeg kunne jobbe og at det ikke var et problem.



I sommer ble Barker innlagt på sykehus etter å ha slitt med mental helse over en lengre periode.

Den gang fortalte Bridgerton-skuespilleren at hun hadde følt seg dårlig over en lang periode, og hadde hatt problemet helt siden Bridgerton-innspillingen startet.