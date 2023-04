Brian Cox snakker om dramaet i TV 2-intervju

LEGENDE: Mediemogul Logan Roy (spilt av Brian Cox) har vist at han er en seig og utholdende mann, som ikke har vært beredt på å gi fra seg bedriften til arvingene sine. Foto: AP / NTB

HBO-suksessen «Succession» er inne i sin fjerde og siste sesong, og fansen sitter benket foran TV-skjermen for å få med seg siste utvikling i livene til Roy-arvingene Shiv, Roman, Kendall og Connor – og ikke minst med mediemogulen selv; Logan Roy (spilt av Brian Cox).

Under forekommer spoiler fra den nye sesongen, så dersom du ikke har sett episode 4 av den ferske sesongen, og ikke ønsker å vite handlingen, ber vi deg slutte å lese.

Episode 4 skriver seg nemlig inn i historiebøkene for sjokkdød av hovedkarakter. Litt som Ned Stark-dødsfallet i sesong 1 av «Game of Thrones». Eller Derek «McDreamy» Shepards tragiske farvel i «Grey's Anatomy».

Her får TV 2s reporter høre karakteren Logan Roys berømte fornærmelse, rett fra Brian Cox selv:

For helt ut av det blå, om bord på et fly som skulle sett kursen mot Stockholm og GoJo-CEO Lukas Matsson (spilt av Alexander Skarsgård), dør familiens overhode Logan Roy.

En mann vi trodde skulle gå dukken allerede i første episode av sesong 1.

Hverken hjertekompresjoner eller «varme» ord fra barna via mobiltelefonen vekker patriarken til live, og han blir fraktet ut av flyet i likpose.

Scenene om bord på flyet gir unektelig assosiasjoner til JFK-dødsfallet i 1963, og dramatikken som utspant seg på Air Force One - den spontane innsettelsen av visepresident Lyndon B. Johnson, og avtroppende førstedame Jacqueline Kennedy ikledd blodig, rosa drakt.

Også den observante monarkist minnes nok bildene av en ung Elizabeth, fersk dronning Elizabeth II, forlate flyet etter Kenya-turen i 1947 der hun ble utropt til dronning etter farens død.

Men det er den fiktive mediemogulen Logan Roy som er død. Og reaksjonen fra de voksne barna hans er til å ta og føle på.

I SJOKK: Tre av Logans fire barn, Shiv, Roman og Kendall, var sammen da de mottok dødsbudskapet. Dette er fra en tidligere episode i sesongen. Foto: AP / NTB

Noen svelger kameler, noen forsøker å si ham det de aldri har klart å si ansikt til ansikt (gjennom den nevnte telefonen Logan Roy har til øret mens han får utført hjertekompresjoner), mens eldstesønnen nekter å avlyse New York-bryllupet faren åpenbart ikke skulle ta del i.

Samtlige av barna er i fornektelse. Og det samme er mange av TV-seerne.

Blant dem er medieviter Alex Iversen (som også jobber i TV 2). På Facebook har han uttrykt hva han føler om «snakkis»-serien, og ikke minst dramatikken i episode 4:

«Fremdeles litt satt ut av siste episode av «Succession». Og bare så det er sagt: Det er ingen serier som når «Succession» til kneet akkurat nå. Kvaliteten på alt dette tv-dramaet vi konsumerer er blitt så høyt, og det er så mye av det, at vi er blitt blaserte.» skriver han i innlegget.

«Succession» er en påminnelse om at det fremdeles er mulig å lage ting som røsker deg ut av den lett likegyldige modusen i alle fall jeg ser mye av dette med. De skal gjøre mye galt denne sesongen for at den ikke skal bli husket der oppe med «The Wire», «The Sopranos» og «Breaking Bad».

TV 2 møtte Brian Cox, som spiller Logan Roy, i Stockholm i slutten av mars i forbindelse med premieren på den siste sesongen.

På spørsmål fra TV 2 om hvordan han så for seg karakteren Logan Roys «perfekte» død, reflekterte Brian Cox over nettopp hva som ligger i dette begrepet. Han trakk paralleller til sin nylig avdøde storesøsters bortgang.

– Det var som om livsenergien gikk ut av henne - sakte, men sikkert. Og det høres ut som den beste måten å gå på. Stille og fredfullt. Dersom jeg ønsker Logan Roy en god død, er det nok en slik utgang jeg ser for meg.

– I Norge har vi et uttrykk som sier «å dø med skoa på», er det sånn du ser det for deg?

– Det er et fint bilde. Min bestemor sa at man burde le i begravelser og gråte ved fødsler. Det ligger mye fornuft i det, sa Brian Cox til TV 2 i mars.

Man kan på sett og vis konkludere med at Logan Roy, dersom det nå skulle vise seg å stemme at han har trukket sitt siste åndedrag, døde spontant med sine, mest sannsynlig, svindyre luksus-sko på.