Brast i gråt etter innspilling

Det ble følelsesladd da «Tid for hjem»-gjengen tok en siste skål for programmets aller siste prosjekt.

Tidligere i år bekreftet TV 2 at interiør-programmene «Tid for hjem» og «Tid for hage» tas av skjermen.

I 22 sesonger har Kjersti Bergesen (60) og hennes team forvandlet norske hjem. Tirsdag ferdigstilte de det aller siste «Tid for hjem»-prosjektet, til ellevill glede for familien.

Et omtrent urørt råloft ble forvandlet til et deilig sted, hvor familien kunne nyte roen, ha overnattingsgjester og dyrke kreative lyster.

FORVANDLING: «Tid for hjem»-gjengen koste seg med å forvandlet det urørte råloftet til et lunt og hyggelig oppholdsrom for familien. Foto: Pandora Film/TV 2/Per Olav Sølvberg

Kvelden før familien fikk se resultatet, tok oppussingsgjengen en siste skål. Det ble et følelsesladd øyeblikk.

– Dette er en litt spesiell anledning. Vi må ta oss fem minutter. Siste kvelden med gjengen, sier hun gråtkvalt i det hun skal sprette champagnen.

Gruet seg i to måneder

Innspillingen foregikk på nyåret, men Bergesen husker dagen som om det var i går.

– Ja, gud, jeg husker det! Det var et veldig gøy prosjekt, og godt humør på alle, selv om det var det siste. Men vi måtte ta oss kraftig sammen, forteller hun til TV 2.

SISTE SKÅL: Etter 22 sesonger er «Tid for hjem»-æraen over. Foto: Per Olav Sølvberg

To måneder før deres siste prosjekt, hadde Bergesen fått beskjed om at programmet var ved veis ende.

– Jeg hadde gått og gruet meg i to måneder. Du går og gruer deg til at alt du gjør er for siste gang. Men det gikk veldig fint.

Bergesen var forberedt på at hun skulle sprette champagnen og markere at en æra var over. Idet hun stod foran kameraet, så hun plutselig gjengen hun har tilbragt utallige timer med, med et meget alvorlig uttrykk.

– Jeg hadde planlagt å si at det var siste kvelden med gjengen, men da brast jeg sammen. Det kom veldig overraskende på meg, jeg ble så overveldet. Når det ble så tydelig at det var siste kvelden, brast jeg sammen. Jeg får klump i magen, bare av å snakke om det. Det var et vell av følelser, forteller hun.

Tross tårer, synes Bergesen det også var en fin følelse å kjenne på.

Løp ut i bilen etter endt innspilling

– Det var en fin overtakelse, og en overraskende «happy ending». Det var litt fint å kjenne på at «nå brister det her». Det forteller at det har betydd mye.

LITT SØL: Det har alltid vært god stemning på «Tid for hjem»-prosjektene, tross litt søl. Foto: TV 2

Siste prosjekt ble preget av mye latter og god stemning. Underveis forsøkte gjengen å holde seg profesjonelle, men da Bergesen skulle geleide familien inn for å vise frem resultatet, måtte hun ta seg skikkelig sammen.

– Jeg husker vi stod utenfor, før vi skulle gå inn. De spurte hvordan det føltes at dette var vårt siste prosjekt. «Det kan vi ikke snakke om, det må vi vente med til etterpå», sa jeg da.

– Det gikk slag i slag, og det var en fantastisk familie. Når jeg var ferdig, løp jeg bare ut i bilen. Da kom flommen av tårer, forteller hun.

Masse gode minner

Med årene har det vært flere utskiftninger i «Tid for hjem-teamet». Bergesen og maler Einar Nilsson (56) er de eneste som har vært med fra start i 2004. Nilsson har kun gode ord å si om makkeren.

– Det var kjempegøy, og vi ble mer og mer kjent. Kjersti er så kreativ, og har alltid en tanke bak det. Det har vært lærerikt å jobbe med henne i så mange år, forteller Nilsson til TV 2.

GODE KOLLEGAER: Kjersti Bergesen og Einar Nilsson har vært med siden «Tid for hjem» startet i 2004. Foto: TV 2

– Det var en «overwhelming feeling». Det som står sterkest igjen for meg er alle de gøyale situasjonene, at vi har jobbet sammen, blitt glade i hverandre, og tuller og stoler på hverandre. Vi har jobbet sammen om et felles resultat, og hatt en positiv drivkraft i hvert prosjekt. Ingen sluntrer unna. Det spiller ingen rolle hvor vi er, eller hva vi gjør – arbeidsgleden er der uansett.

I løpet av 22 sesonger har han vansker for å plukke ut noen favoritter, men det er noen prosjekter som stikker seg ut.

– Det er mange minner å ta av, men det nærmest «psykedeliske» rommet med retrotapet og oransje nisjesofa, «lesehjulet», står høyt blant mange favoritter! Rett og slett fordi det ble så utenom det vanlige, forteller han

Dette er en av maler Einar Nilssons Tid for hjem-favoritter:

– Gikk forbausende bra

I likhet med Bergesen hadde han vært klar over at slutten nærmet seg, en god stund før det siste prosjektet. Gradvis hadde han vent seg til tanken, men den folkekjære maleren legger likevel ikke skjul på at det var veldig rart.

– Jeg gråt forbausende lite. Jeg er absolutt et følelsesmenneske, og ikke redd for å gråte, men det gikk forbausende bra med meg. Men det var litt rart, det må jeg innrømme, forteller han.

LATTER: I det siste prosjektet satt latteren løst, særlig da Einar Nilsson koordinerte malingen av skråtaket på råloftet. Foto: TV 2

– Jeg var redd vi skulle bli veldig triste, det var mye følelser i sving hos Kjersti og meg, og kanskje spesielt henne. Derfor var det så hyggelig å gjøre det siste prosjektet. Alt var moro, og stemningen var god, avslutter han.

Alle sesongene av «Tid for hjem» er tilgjengelig på TV 2 Play.

«Tid for hage» har premiere på TV 2 Direkte og TV 2 Play tirsdag 4. april.