Brannskadet: – Veldig flaut

TRAKK SEG: Maud Angelica Behn og Kristoffer Olsen var i fare for å bli utvist. Én av deltakerne valgte å trekke seg. Foto: TV 2

Skaden gjorde det vanskelig for deltakeren å fortsette i «Kokkeskolen».

Det står ikke på dramatikk i ukens «Kokkeskolen»-episode. Før dagens tentamen ble influenser Hanna-Martine Slåttland Baller (24) sendt med ambulanse til legevakt, etter hun falt om og besvimte.

Men på skolen er det ikke rom for hvile, og tentamen går sin vante gang.

Ukens tema var fisk. For sanger og skuespiller Kristoffer Olsen (38) ble det ekstra utfordrende.

Olsen endte nemlig opp med å trekke seg fra konkurransen.

GOD KLEM: Kristoffer Olsen fikk gode klemmer og varme ord fra Eyvind Hellstrøm og Truls Svendsen, da han valgte å forlate «Kokkeskolen». Foto: TV 2

Brant seg på hyggelig gest

Olsen beskriver seg selv som en privat person. På «Kokkeskolen» ønsket han derimot å omfavne den berømte realityboblen, og inviterte derfor alle de gjenværende deltakerne til felles frokost.



– En dag våknet jeg og tenkte: «Jeg må lære meg å lage hollandés». For sånn tenker man når man er på «Kokkeskolen», innleder han.

BOMMERT: En glipp førte til at Kristoffer Olsen brant hånden sin, og to fingre stivnet helt. Foto: TV 2

Klokken 07.30 stod han og kokkelerte på kjøkkenet. Olsen ønsket nemlig å lage Eggs Benedict til resten av gjengen.

Da går det imidlertid galt.

Fingrene stivnet

Etter å ha satt stekepannen inn i ovnen, glemmer Olsen at den naturlig nok er svært varm når han skal ta den ut.

– Dermed brenner jeg hånda mi.

38-åringen forklarer at han brente hånden såpass mye, at to av fingrene hans stivnet. Brannskade eller ei, så måtte han komme seg gjennom dagens timeplan med det han beskriver selv som en ikke-fungerende hånd.

VANSKELIG: Siden dagens tema var fisk, ble det utfordrende å håndtere råvarene med én hånd. Foto: TV 2

Å tilberede tentamensmåltidet ble derfor svært utfordrende.

– Vi skulle jo filetere fisk, som jeg kun kan gjøre med en hånd. Det vil si, det går jo ikke i det hele tatt.



Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, forklarer at Olsen fikk behandling umiddelbart etter han brant seg på stekepannen.

– På hver fløy var det tilgjengelig førstehjelpsutstyr, og han fikk oppfølging gjennom dagen.

Valgte å trekke seg

Etter at Eyvind Hellstrøm (74) og Truls Svendsen (51) hadde vurdert alle rettene, var det til slutt Olsen og Maud Angelica Behn (20) som havnet i fare for å bli utvist.

Før Hellstrøm rakk å si hvem som ble utvist, ønsket Olsen å ta ordet.

Da forklarer han at han ønsker å trekke seg, etter samråd med skolelegen.

TRAKK SEG: Kristoffer Olsen valgte å trekke seg fra programmet. Foto: TV 2

– Jeg må trekke meg av helsemessige årsaker, noe jeg blir veldig, veldig lei meg for, sier Olsen til TV 2.

Pressejefen forklarer at legen ga tilbakemelding på at fingrene til Olsen kunne forbli stive i noen dager.

– Han valgte derfor, på eget initiativ, å trekke seg fra «Kokkeskolen», sier Dahl.



I likhet med de andre deltakerne, hadde Olsen et ønske om å lære av Hellstrøm. Når hånden sviktet, forklarer han at det føltes feil å fortsette.

– Det føles for dumt å skulle halte rundt der og «gjøgle» med én fungerende hånd, når alle hadde veldig, veldig lyst til å være der. Det var tydelig fra start. Da føles det for dumt å tviholde på den plassen, som uansett ikke kommer til å være min veldig lenge, når det var som det var, forklarer han.

38-åringen innrømmer at det føles flaut å forlate konkurransen på den måten.

– Det er ikke noe tvil om at det å forlate konkurransen på den måten, og det å brenne seg på det viset – det er flaut. Veldig, veldig flaut.

«Kokkeskolen med Truls og Hellstrøm» sendes hver tirsdag fra klokken 20.00 på TV 2 Direkte, og er tilgjengelig på TV 2 Play.