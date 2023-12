Branndrama i eget hjem: – Etset inn i huden min

UHELDIG: Influenser Janka Polliani ble utsatt for en svært uheldig hendelse i julen. Foto: Tor Gunnar Berland

Julekosen tok en brå vending for moteprofilen Janka Polliani.

Influenser og moteprofil Janka Polliani (45) er kjent for sin moteriktige stil, og deler stadig vekk inspirasjon på sin Instagram-profil.

I tillegg har hun podkasten «Janka og Marte» sammen med makker Marte Bratberg (33), hvor venninnene deler både opp- og nedturer.

I ukens episode delte Polliani en av nedturene fra hverdagen.

Det ble nemlig ikke en plettfri jul for moteprofilen, som skulle oppleve brann i eget hjem.

– Så hører jeg en merkelig lyd

– Jeg vet ikke om du legger merke til det, men jeg har veldig mange sår på hendene mine … jeg har hatt brann hjemme! røper 45-åringen innledningsvis i episoden.



Moteprofilens datter hadde tatt med seg en håndlaget juledekorasjon hjem, laget av to isoporkuler og plast, som var plassert for nærme adventsstaken på spisebordet.

– Jeg sitter i sofaen og drikker kaffe på morgenen. Så hører jeg en merkelig lyd, jeg skjønner ikke hva det er. Det hørtes litt ut som vann, men det var ikke vann, forklarer hun videre.

Hunden deres, Turid, oppførte seg merkelig og stresset rundt beina til 45-åringen.

Da Polliani snudde seg mot hunden Turid, oppdaget hun at det brant på spisebordet.

Moteprofilens første reaksjon var at hun måtte få ut pynten, og tok derfor hendene inn i flammen, som var en halv meter høy.

Da brant hun seg kraftig oppover begge hendene.



EGEN PODPAST: Det er i podkasten «Janka & Marte» at Janka Polliani åpner om brannen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Så jeg har rett og slett forbrent meg på begge hendene, oppover armene også. Det var så vondt for plasten etset jo inn i huden.



I en melding til God kveld Norge skriver Polliani at hun gjorde alt feil i «stundens hete».

– Jeg tok adventsstaken og pynten med hendene og heiv det på balkongen. I etterkant ser jeg at jeg burde ha bukt brannteppe. Jeg oppdaget dette så raskt at det var kun pynten og staken som hadde tatt fyr.

– Den mest hektiske måneden



Hege Aas, kommunikasjonsrådgiver i Brann- og redningsetaten i Oslo kommune, skriver i en epost at hendelsen Polliani beskriver dessverre ikke er en ukjent problemstilling for dem.

– På sosiale medier og i mediene advarer vi mot nettopp dette, skriver hun og fortsetter:

– Mange av bildene som legges ut på sosiale medier av lekre juleoppsatser med levende lys i midten kan utgjøre en brannfelle.

EN KJENT PROBLEMSTILLING: Hege Aas, i Brann- og redningsetaten i Oslo, forteller at Pollianis hendelse er en kjent problemstilling. Foto: Jon Tonning / Oslo Brann- og redningsetaten

Videre forteller Aas at desember er måneden som er mest hektisk for brannvesenet over hele landet.

– Kombinasjonen av levende lys, julepynt, alkohol, røyking og ikke minst matlaging er noen av årsakene. Vi lager mye fet mat i julen, og dersom viften ikke er rengjort og det tar fyr i en kjele, vil brannen lettere spre se opp i viften, og det kan lettere utvikle seg til en større brann.



– Kunne Polliani gjort noe annerledes for å unngå brannskader?

– Vedkommende kunne ha unngått brannskader dersom hun hadde slukket brannen ved å bruke et brannteppe, eller muligens det hadde holdt å bruke en liten boks med slukkeskum, svarer Aas.

Avslutningsvis kommer hun med råd til hva man bør tenke på i juletiden, i forbindelse med brannfare.

– Vårt beste tips er å sørge for å ha røykvarslere som fungerer og ha tilstrekkelig antall i boligen, slik at man får tidlig varsling dersom uhellet er ute. Ha alltid brannslukningsutstyr lett tilgjengelig, som brannslukningsapparat, brannteppe og gjerne en boks med slukkeskum.

– Levende lys må alltid holdes langt unna brennbart materiale, og man bør alltid blåse ut levende lys når man forlater et rom, selv om det kun er for en kort stund. Rengjør viften og ikke bruk komfyren når du er beruset. Vær alltid våken og til stede når du bruker elektriske apparater, legger hun til.