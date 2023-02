Brakk penis under «intens» innspilling

Den australske pornostjernen Liam Ellis åpner opp i detalj om hvordan han brakk penis under en intens sexscene.

Skaden skal ha skjedd da den tidligere narkotikadealeren og MC-klubbmedlemmet var «in action», med en annen mann og kvinne.

– Jeg hadde sex, også skle den (penis, journ. anm) ut og jeg var fortsatt i bevegelse og ikke posisjonert riktig, sier pornostjernen fra «down under».

Dette skriver Daily Mail Australia.

Penisen til pornostjernen etter operasjonen. Foto: PRIVAT

Penisen brakk

– Det fikk penisen til å bøye seg og revne, noe som resulterte i penisfraktur, sier Ellis.

Pornostjernen skal ikke ha kjent smerter da det uheldige skjedde, men de kom ikke lenge etter.

– Penisen min hovnet opp med en gang, og etter noen timer ble den svart av blåmerkene, forklarer australieren.

Ellis måtte opereres for å rette opp i arbeidsskaden, og er nå bekymret over at han «kanskje aldri blir den samme igjen».

– Jeg er bekymret for at det er en av de tingene hvor, når du først har gjort det, så kan det skje igjen, sier han.

Videre sier Ellis at han planlegger å være mer forsiktig på soverommet og på jobb fremover.

Til tross for den smertefulle opplevelsen, trekker han frem det eneste positive med det som forandret ham for alltid.

– Jeg fikk en gratis omskjæring ut av det, noe jeg alltid har ønsket meg, sier 34-åringen.

God kveld Norge har vært i kontakt med australieren, som bekrefter at det går den rette vei for både han og penis.

– Jeg har det bra, jeg er på bedringens vei. Jeg kommer tilbake større og bedre, sier Ellis til God kveld Norge.