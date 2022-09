Bor og sover sammen under innspillingen

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Paret hadde aldri sett for seg et slikt forhold. Så bragte en hendelse dem enda nærmere hverandre.

Skal vi danse: all stars er i full sving, og de siste seks ukene har H3 Arena blitt fylt med action, show – og tårer, selvfølgelig.

Etter at danseparet Iselin Guttormsen (35) og Catalin Andrei Mihu (28) overrasket dommerne med en rørende wienervals, åpnet Guttormsen om sitt unike forhold til makkeren.

– Catalin er en fantastisk mann og danser. Oppveksten hans, hele dansereisen hans og veien til Norge... Jeg er så heldig som får danse med et så fantastisk menneske, sa sexologen tårevått på parketten.

Nå avslører duoen at de har et helt unikt forhold – som kan minne om en tradisjonell kjærlighetshistorie.

Til tross for det, var det nemlig én hendelse som bragte paret nærmere hverandre. Men det var ikke lett.

– Forlatt på kirkegulvet

– Da jeg måtte trekke meg i fjor på grunn av en brukket ankel, stod jeg jo der i en hvit kjole som vi skulle danse wienervals til. Jeg følte det var som å bli forlatt på kirkegulvet, og jeg fikk skikkelig kjærlighetssorg for Skal vi danse og for at jeg ikke skulle få være med Catalin lenger, forteller hun til God morgen Norge.

Til tross for at det var dramatisk stemning i salen da hun måtte trekke seg, fikk hun likevel returnere til all stars-sesongen året etter. Og da Mihu fikk vite at han skulle tilbake med den samme dansepartneren, var han nesten i ekstase:

– Jeg var veldig glad. Jeg visste jo hva Iselin kunne. Jeg tenkte «Yes, da får vi en sjanse til!»

Og det er ingen hemmelighet at noen par blir nærmere hverandre enn andre, noe duoen er et stjerneeksempel på.

For de sover og bor sammen under innspillingen, spiser middag med foreldrene – og Mihu legger datteren til Iselin om kvelden.

Til rumba-musikk, selvfølgelig.

– Catalin betyr ekstremt mye, fordi vi prater så lett. Og da han begynte å fortelle om hans egen oppvekst, så ble jeg så revet med i den historien. Jeg fortalte om min historie, også begynte han å gråte – også begynte jeg å gråte, siden han gråt . Og så satt vi bare der. Og gråt.

– Han er et menneske full av empati, kjærlighet og medmenneskelighet, som jeg synes er en mangel vi har i dagens samfunn.

Guttormsen har heller ikke lagt skjul på at hun har fått troen på menn igjen, etter at hun møtte Mihu.

– Jeg har jo vært veldig sint på menn i veldig lang tid, som er kombinert av utdannelsen min - og livserfaring. Så det å møte Catalin som menneske og som mann, gir meg troen på at det finnes gode menn der ute.

Dødsulykke

I forrige ukes episode av Dansebobla åpnet Catalin opp om et traumatisk barndomsminne, hvor han som åtteåring var involvert i en bilulykke med bestefaren.

Da han åpnet øynene igjen, lå bestefaren hans død midt i gata.

EKSTRA HARDT: Bestefaren var som en far for unge Catalin Mihu. Foto: God Morgen Norge/TV 2

Og han klandrer seg selv. Noe han har gjort i flere år.

– Det var som en sakte film, vi var i luften – og plutselig lå jeg på bakken. Da jeg stod opp, så jeg bestefaren min som var død. Det er fortsatt et minne som er veldig vanskelig å glemme.

Og det var ekstra hardt, ettersom bestefaren hans hadde en farsrolle for unge Mihu. Faren forlot familien da han var tre år, og helt siden da hadde bestefaren jobbet for å fylle det tomrommet.

– Det var veldig, veldig vanskelig. Men da fant jeg dans.

REDDET HAN: Mihu startet med dans, og beskriver det som at det var som å finne seg selv på nytt. Foto: Privat

Og dansen, den hjalp han. Det var som å finne seg selv på nytt, etter den traumatiske opplevelsen.

– Den gav meg frihet til å glemme det som skjedde. Det å høre på musikk gir deg veldig mange følelser, så du fort glemmer ting som skjer i livet ditt.

Nå har han gått fra å være den nervøse åtteåringen på sitt aller første dansekurs – til å danse for hundretusenvis av seere hver lørdag.

Men han legger ikke skjul på at han fortsatt har bestefaren i tankene.

– Jeg tror han er der oppe og er veldig imponert og stolt. Han var jo stolt av meg da jeg var liten, og pratet så fint om meg til alle vennene sine.

Spesielt forhold

Det var da han åpnet opp om denne hendelsen, at de ble enda nærere enn før. For Iselin visste nemlig ikke at han gikk rundt med denne bagasjen, og i tillegg skjønte hun raskt at han ikke hadde fortalt det til så mange.

HYLLEST TIL DØTRENE: På lørdag skal duoen danse en hyllest til Guttormsens døtre. Foto: God morgen Norge/TV 2

– Vi tuller jo med det - han er ektemannen min.

Forrige uke danset de en wienervals til hyllest for Mihu, og denne lørdagen er det nemlig en hyllest til heltene.

Nemlig Guttormsens døtre.

– Mine største helter er jo døtrene mine. Jeg vil hedre de og de fortjener all skryt de kan få. De er to barn som står i en sorg som vi voksne har påført dem, og det er en tung byrde å bære på.

Men de har nemlig også fått proffdanseren inn i livene sine – og de maser nærmest om at han skal få komme på middag, hele tiden. I dag spiller han nemlig en stor rolle i deres liv.

– Det har vært viktig for meg å involvere Catalin i barna mine sitt liv. For at de ikke skulle tenke «Å, nå kommer Catalin som bare tar mamma på trening».

– De elsker han. Hun minste vil jo at han skal komme å legge henne om kveldene. Da sniker jeg meg inn og ser, og da har hun sovnet til rumba-musikken til Catalin, avslutter hun lattermildt.

Se Skal vi danse: all stars hver lørdag på TV 2 Direkte og TV 2 Play.