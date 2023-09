Bor i mikrohus på 25 kvadrat: – Vanskeligere enn vi trodde

Samboerne Erik Svenningsen (26) og Sandra Trivander (26) gikk for et uvanlig alternativ da de skulle kjøpe seg sin første egeneide bolig.



Paret gikk nemlig for et mikrohus på 25 kvadratmeter.

Nå viser de frem hvordan det er å bygge og bo i det primitive huset i TV 2-serien «Mitt mikroliv».

26-åringene har bodd i mikrohuset på Dikemark i ett år, og det var ingen tvil om at det var denne stilen de ville gå for ved sitt første boligkjøp.

– Først og fremst ønsket vi å bo i mikrohus på grunn av at det var økonomisk smart, sier Trivander og sikter til dagens høye boligpriser.

– Mikrohus var det rimeligste å få tak i, og en måte å komme seg inn på markedet, legger hun til.

Et nøkkelferdig mikrohus kan koste rundt én million kroner, men man kan også kjøpe det halvferdig for cirka 500.000 kroner.

BLE INSPIRERT: Det var Sandra Trivander som først kom på idéen om å kjøpe seg et mikrohus etter å ha blitt inspirert av flere videoer på Youtube og Instagram. Foto: Odd Arne Hartvigsen/TV 2

Svenningsen forteller at de hadde sett flere youtubevideoer om husstilen som også vekket interessen deres:

– Det er jo et kult konsept også da, føyer han til.

– Rister i hele huset

Ifølge paret er det både fordeler og ulemper ved å bo sammen på så få kvadratmeter.

Flere av fordelene er blant annet at det er økonomisk, man slipper å bo midt i en by, lærer om resirkulering og lever tett på naturen.

– Du blir også veldig flink til å rydde, fordi det blir fort rotete, sier Svenningsen og fortsetter:

– Og så er du fleksibel. Dersom man får en jobb i Trondheim, så trenger man bare en tomt, så kan man flytte huset.

MIKROHUS: Paret synes det er supert at de kan flytte på hjemmet sitt dersom de for eksempel får en ny jobb i en annen by. Foto: Odd Arne Hartvigsen/TV 2

Trivander sier at livsstilen gjør at man setter mer pris på ting, men at det også kan by på noen ulemper.

Blant annet må man hente vann selv, lage en kompost med avføringen sin og tømme doens urinbøtte.

– Det er kjedelig, for det må man gjøre annenhver dag, forteller Trivander.

– Hvis du ikke tømmer urinbøtta, blir det oversvømmelse, og det er ikke så moro, sier Svenningsen og ler – det har nemlig skjedd noen ganger.

Det merkes også ekstra godt de gangene paret skal vaske klær i mikrohuset:

– Når du skrur på tørketrommelen, så rister hele huset. Det er litt moro, forteller han.

Ettertraktet alenetid

Svenningsen og Trivander viser frem byggeprosessen av huset i «Mitt mikroliv», og forteller at det først er nå de vet hvordan det virkelig er å bo i huset.

– Det var litt vanskeligere enn vi trodde, sier Trivander og forklarer:

– Vi har alltid vært sammensveiset, men når vi ble trykket inn på et så lite område, var det vanskelig å være så tett på hverandre. Jeg trodde ikke at jeg trengte så mye alenetid.

Dersom Svenningsen ønsker å spille dataspill med venner, setter han seg som regel på hemsen, mens Trivander tar på seg et headset i stua.

25 KVADRATMETER: Erik Svenningsen og Sandra Trivander bor sammen på cirka 25 kvadratmeter. De har stue, kjøkken, soverom og bad i huset. Foto: Odd Arne Hartvigsen/TV 2

Spesielt på vinteren må de ta hensyn til hverandre, slik at begge får litt alenetid når de må være mye inne.

Paret mener også at det er viktig å snakke sammen tidlig om ting som irriterer for å bevare husroen.

– Jeg synes vi klarer det ganske bra, sier Svenningsen.

– Man må tørre å si at man trenger tid og rom for seg selv. For mange kan det være vanskelig å si det, eller det kan være sårende for den andre. Man lærer mye av å bo i et lite hus sånn sett, legger Trivander til.

Drømmer om småbruk

Mikrohus har blitt en stadig økende trend de siste årene. Paret tror det kan komme av at flere er åpne for en ny livsstil, at man ikke har råd til å flytte i hus med dagens boligpriser og på grunn av mye prat om miljøkrise.

Svenningsen forteller at de opplever at de fleste er begeistret for huset deres:

– Folk synes det er kult og inspirerende, forteller han.

TRIVES: Samboerne Erik Svenningsen og Sandra Trivander trives godt i mikrohuset sitt, men skal ikke bo i det for alltid. Foto: Odd Arne Hartvigsen/TV 2

Selv synes han det er flere positive sider enn negative sider ved å bo i et mikrohus.

Likevel er paret enig om at de ikke skal bo i et mikrohus for alltid. Drømmen er nemlig å flytte til et småbruk etter hvert.

– Vi har en visjon om å skape et lite lokalsamfunn hvor flere mikrohus kan komme og bo og drive gård med oss. En biodynamisk gård, forteller Trivander.

– Det er ikke helt «flower power» slik det var før, Dette er litt mer jordet kanskje, sier Svenningsen og ler.

