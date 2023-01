Boksuksessen «It Ends With Us» blir film - Blake Lively i hovedrolle

Skuespiller Blake Lively (35) Justin Baldoni (39) er knyttet til prosjektet, og sistnevnte skal også regissere, melder Deadline.

Boken, som på norsk har tittelen «Det ender med oss» av Colleen Hoover, har et gjennomgående tema om partnervold.

Handlingen har forfatteren sagt er løst inspirert av hennes mors historie.

Fenomen seks år senere

Amerikanske Hoover annonserte torsdag at Lively og Baldoni skal spille hovedkarakterene i boka, Lily og Ryle.

– Jeg tror Justin og Blake Lively har det som kreves for å bringe disse karakterene til live, og jeg kan ikke vente til dere får se det skje, forteller Hoover til sine 1,9 millioner Instagram-følgere.

Boken ble utgitt i 2016, men tok av i 2022 etter at den ble populær blant bokinteresserte på TikTok. Hoover er for tiden den bestselgende forfatter i USA, med over 20 millioner solgte bøker. «It Ends With Us» har blitt oversatt til 43 språk, og har vært på på New York Times bestselgerliste i over 90 uker, skriver Deadline.

I 2019 sikret hovedrolleinnhaver Baldoni og Wayfarer Studios seg filmrettighetene til romanen. Forfatteren med som konsulent på filmen som skal distribueres hos Sony Pictures.

Trakk bok etter kritikk

Nyheten kommer to uker etter at Hoover mottok kritikk fra lesere, da hun annonserte planer om å lansere en fargeleggingsbok basert på romanen som tar for seg partnervold.

På siden Goodreads haglet kritikken fra fans som stilte spørsmål til formålet til produktet.

«Hva skal vi fargelegge? Lilys blåmerker fra Ryle? Dette er kvalmende», skrev en.

Det endte med at bokplanene ble trukket og forfatteren gikk ut med en beklagelse.

– Jeg kan absolutt se at dette var tonedøvt, skrev Hoover på Instagram, melder CNN.