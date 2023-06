Bodde i van med familien i ett år: – Trenger ikke alle tingene man tror

VANLIVET: Espen og Julie Valsø reiste et helt år i Europa i denne vanen sammen med sine to barn. Foto: Christoffer Andersen/TV 2.

Selv om mange drømmer om et stort hus med hage, er det stadig flere som nå ønsker å bo så minimalistisk og bærekraftig som mulig.

Blant dem er småbarnsforeldrene Julie (29) og Espen Valsø (30), som forlot boligen sin i Oslo og flyttet inn i en ombygget van på ti kvadratmeter.

– Vi begge ønsket et lite smutthull, eller en slags jukselapp, fra livet, for å finne ut av hvor vil vi bo, hva vil vi finne ut av og hvilken familie vi skal være. Det var det som startet det, forteller Julie.

Nå skal de vise fram bobilreisen deres over ett år i TV 2s nye program «Mitt mikroliv.»

Vil inspirere andre

– Først tenkte vi at vi ikke kunne holde på slik når vi har barn, men hvis du skal reise med barn er bobil den beste måten å reise på. Der har barn det de trenger hele tiden: snacks og do, sier Julie og ler.

Familien dro først på en testtur til Tromsø sommeren 2020, og da de følte at de taklet turen ganske bra, begynte de å spare til bilen de senere bygget om til et hjem.

Espen forteller at de reiste til 23 land på ett år, og de skal vise fram hvordan de levde hverdagen i blant annet Færøyene, Spania og Marokko.

– Marokko var helt fantastisk, og Færøyene helt vilt, sier han.

Mikroboliger har blitt en stor trend, og flere ønsker å bo mindre for å kunne leve mer og ha mindre stress rundt seg.

Valsø-familien ønsker å vise at de fleste kan få til å bo minimalistisk – selv som en småbarnsfamilie – og ikke minst vise det ærlige bildet av hvordan det kan være.

TI KVADRATMETER: Småbarnsfamilien reiste og bodde i en van på ti kvadratmeter med både kjøkken, soveplasser, stue og toalett. Foto: Haakon Wettre/TV 2.

Paret forteller at selv om du drar på tur, så følger hverdagen fortsatt med deg.

– Men vi ønsker å inspirere folk til å reise på denne måten. Det å leve livet i et helt annet tempo, hvor vi ikke må skyndte oss, sier Julie.

Hun forklarer at de blant annet bare kunne åpne døra slik at barna kunne løpe rundt på stranda i trusa, de spiste når det passet dem og tok oppvasken når det passet dem. Før måtte de ta med seg så mange ting før de kunne forlate huset.

– Man trenger ikke alle tingene man tror. Vi var som en snegle, vi hadde med oss huset hele tiden og kunne reise i det tempoet vi trengte.

Jakter egen mat

Ifølge en pressemelding fra TV 2 er «Mitt mikroliv» den første norske TV-serien med mikrohus som tema.

– Vi ønsket å lage en inspirerende og livsglad serie om mennesker som har valgt å bo mindre for å leve mer, og for å oppnå et mer balansert og bærekraftig liv, sier eksekutiv produsent fra STV bak serien, Benedicte Minos, i pressemeldingen.



TV 2s pressesjef, Jan-Petter-Dahl, forteller at serien løfter fram en aktuell og spennende trend, og kan være en påminnelse om verdien av enklere levekår og økt bevissthet.

Det er ikke bare Julie og Espen som har valgt å bryte med det kjente og satse på et minimalistisk liv.

BOR I SKOGEN: Michael Matzinger flyttet fra et hus i Bærum til et mikrohus i skogen. Foto: Espen Solli/TV 2 Les mer JAKTER: Maria Lønnemo tok jegerprøven for å kunne skaffe kortreist mat. Foto: Espen Solli/TV 2. Les mer FLYTTER HJEMMEFRA: Dette mikrohuset er Erik Svenningsen første egne bolig. Foto: Espen Solli/TV 2 Les mer

Blant annet får en bli kjent med nyskilte Michael Matzinger (54) som flytter fra et hus på 200 kvadratmeter i Bærum til et mikrohus i skogen.

Maria Lønnemo (31) er singel og bor i et mikrohus. Hun har tatt jegerprøven slik at hun kan skaffe sin egen kortreiste mat der hun bor.

Erik Svenningsen (25) dukker også opp. Han skal flytte hjemmefra og valgte å bygge et mikrohus som sin første bolig. Der skal han flytte inn sammen med kjæresten sin Sandra Trivandeer (25).

«Mitt mikroliv» kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play til høsten.