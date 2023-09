Tordner etter puppe-stunt:

For å støtte opp om en god sak, bestemte influenser Marna Haugen seg i fjor for å male et maleri, som skulle være førstepremie i et lotteri arrangert av «Brystkreftforeningen under 45».

Dette er en gruppe for de under 45 år som rammes av brystkreft.

Stuntet, og rettere sagt maleteknikken, vekket oppmerksomhet i både små og store mediehus. Det var nemlig puppene, og ikke malerkosten, Haugen tok fatt for å lage kunstverket.

HOBBYKUNSTNER: Marna Haugen er skuffet etter at hennes kunststunt vekket oppmerksomhet for noe helt annet enn hun hadde forestilt seg. Foto: Espen Solli

Føler seg utnyttet

I onsdagens episode av «Bloggerne» får vi se at Haugen tordner mot pressen, i det hun mener er et forsøk på å seksualisere en veldedig innsats.

– Avisene klarer å klippe ihop en fuckings kavalkade med pupp, pupp, pupp, og seksualiserer hele greia.

Til Haugens store fortvilelse var det ikke selve saken som kom i første rekke.



Hun reagerer på at hun blir fremstilt seksuelt for andres vinning, når bruken av pupp som redskap ikke var formålet med stuntet.

– Det plager meg at andre skal utnytte det jeg gjør for egen vinning og at andre skal få meg til å fremstå seksualiserende. Noe jeg jo gjør av og til, men som jeg ikke gjorde i dette tilfellet.

Den engasjerte influenseren fortsetter:

– Dette koster mer enn det smakte.

Se hele Marnas reaksjon i videoen øverst i saken.

– Står hjertet nært

Haugen har selv vært rammet av kreft to ganger i ung alder. I 2012 fikk hun konstatert kreft i morkakevev i magen med spredning. Siden fikk hun livmorhalskreft i 2019.

Derfor har kreftsaken vært helt spesiell for henne, fortalte hun i fjorårets sesong av «Bloggerne».

– Det står hjertet nært å kunne bidra med mine sprell til opplysning, inntekt og alt som måtte være.

Marna har maling som hobby, nærmere bestemt kroppskunst, noe hun viste frem i serien.

Den kunstinteresserte influenseren fortalte der at hun har omgjort sitt tidligere neglstudio til atelier, og at hun har testet seg frem til metoden med bruk av pupper.

– Det ga rett fasthet, uttalte hun i serien.