Aurora Gude om egen standup: – Synes jeg fikk ufortjent lite skryt

Nervøs for tilbakemeldingene etter komikerdebut.

Influenser Aurora Gude har gjort det meste på TV; vunnet Paradise Hotel, melket kuer i Farmen Kjendis og hatt med seg TV-kameraene på sydenferie.

Nå har hun også fått prøve seg som komiker.

– Kleint å se på

I tirsdagens episode av Bloggerne får seerne være med når Aurora tropper opp foran en fullsatt sal på komikerklubben Josefine Vertshus.

– Det er jo kleint å se på i etterkant, det er det, sier Gude til TV 2 i dag.



Opptredenen var i juni og når resultatet nå kan sees i Bloggerne frykter hun hva folk skal tenke om humorforsøket.

– Jeg må innrømme at det er litt nerver rundt akkurat den episoden. Jeg er så vant til å bli misforstått på TV. Det er typisk at noen tenker «Herregud, hva skal hun prøve seg på nå?»

SELVIRONISK KOMIKER: – Jeg håper folk klarer å se at jeg gjør det med sjel, selvironi og kritisk blikk til meg selv, sier Aurora Gude. Foto: Cornelius Poppe

For å forberede seg har hun hatt god hjelp av sin mentor innen komikerfaget, Sofie Frøysaa.



Det var mellom de to at idéen først dukket opp, etter at Aurora hadde sett Sofie på scenen.



– Jeg er veldig glad i utfordringer og har alltid hatt ærefrykt for komikere. De er ekstremt flinke, og man glemmer litt hvor krevende det er å stå sånn og være morsom over lang tid, påpeker hun.



– Ufortjent lite skryt

Rett etter opptredenen følte Aurora seg svært selvkritisk. Det endret seg da hun møtte publikum etter showslutt og flere skrøt av henne.

Hun opplevde også at andre komikere på jobb den kvelden roste hennes første forsøk på standup.

At akkurat den delen ikke ble dokumentert i «Bloggerne» synes hun er synd.

– Jeg synes jeg fikk litt ufortjent lite skryt. Det høres ut som det bare er fordi jeg dreit meg ut, men jeg fikk mer skryt enn det som kom frem.

Fikk nytt standup-tilbud

Det blir ikke med forsøket, skal vi tro Gude, for hun har vært inne på tanken om å gjøre retur til scenen.

En av komikerne som så henne har nemlig tilbudt henne å opptre på en annen komiklubb.

– Da kan jeg gjøre det med mer selvtillit og huske manus bedre, påpeker hun.

– Er dette en ny karrierevei?

– Hvis jeg først skulle gjort noe ut av det, så kunne jeg gjerne underholdt på julebord. Kanskje er jeg bedre som konferansier med vitser, avslutter hun.

«Bloggerne» ser du på TV 2 Play.