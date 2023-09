Alexandra Joner: – Ferdig med rike, gamle menn

Tidligere i 2023 ble det kjent at Alexandra Joner (33) og investor Runar Vatne (49) hadde gått hver til sitt etter ti år som kjærester.

Bruddet ble klart samtidig som Joner spilte inn høstens sesong av «Bloggerne».

Siden har hun åpnet opp om at hun gruet seg til å se episodene, etter en svært tøff tid.

Nå kan det se ut til at vinden har snudd, i tirsdagens episode av «Bloggerne».

– Ferdig med rike, gamle menn

Der erklærer Joner at hun er klar for å date igjen og kommer med en brutalt ærlig kommentar i kjølvannet av bruddet.

– Jeg er ferdig med rike menn. Rike, gamle menn er ikke min «vibe» lenger, humrer hun.

I samme episode forteller hun at hun har vært mye ute på byen etter bruddet, men den «Skal vi danse»-aktuelle bloggeren er skuffet over responsen fra gutta.

– Jeg synes mennene er veldig dårlig til å flørte. Ingen tør å komme bort. Jeg nekter å gå bort, jeg vil være hun fine i baren, slår Joner fast.

Blar opp for gigantisk sjiraff-lampe

Joner har med kameraene på flyttefot idet hun flytter ut av eks-parets villa på Frogner og inn i hennes nye leilighet på St. Hanshaugen i Oslo.



Dermed må hun også på interiørshopping, og i sann Alexandra Joner-stil er det ikke en kjedelig jakt på møbler.

Hun vurderer å droppe de mest essensielle møblene for å ta seg råd til én ting:

En plastsjiraff på over to og en halv meter som har en lysekrone hengende i munnen - til den nette sum av 53.000 kroner.

– Sjiraffen blir et symbol på at jeg kan gjøre hva faen jeg vil. Jeg føler det er et symbol på en ny start, sier Joner i episoden.

«Bloggerne» ser du på TV 2 Play.