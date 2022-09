Bloggeren om silikon-operasjonen: – Angrer bittert

Influencer Sara Emilie Tanberg (30) er aktuell med ny sesong av «Bloggerne» til høsten.

Der er hun kjent for å dele mye med følgerne sine, og hun er blant annet svært åpen og ærlig om kroppspress.

God kveld Norge tok derfor en prat med henne for å høre hva hun tenkte om det enorme presset mange føler på rundt å endre utseendet.

Opprettet operasjons-konto

– Hva er dine tips til unge folk som sliter med kroppspress og vurderer å legge seg under kniven?

– Jeg valgte jo å legge meg under kniven så fort jeg fylte 18 år, fordi jeg selv ble så påvirket av andre bloggere på den tiden.

Hun forteller at hun opprettet en egen sparekonto som hun kalte for «operasjons-konto », og så fort hun fylte 18 brukte hun penger derfra til å sette inn silikon.

– Det angrer jeg så sinnssykt på den dag i dag. Jeg ble heldigvis gravid rett etter dette, og rakk ikke gjøre noen flere operasjoner. Ting ble satt på pause.

– Ble ikke lykkeligere

Tandberg forteller at hun er ekstremt takknemlig for pausen hun fikk da hun ble gravid.

Hun mener at det ga henne mulighet til å bli eldre og at hun fikk et nytt syn på seg selv og sin egen kropp.

Hun røper også at hun i dag sliter enormt med silikonet hun satt inn som 18-åring.

– Jeg gleder meg til å kunne ta det ut! Så fort jeg er ferdig med å amme, så skal jeg ta den ut med en gang.

Hun er tydelig på at silikonet ikke gjorde henne lykkelig som person.

– Jeg trodde at på den tiden så ville jeg ha det bra dersom jeg fikk større pupper, men det førte jo bare til enda mer usikkerhet.

NY SESONG: Tandberg er aktuell med ny sesong av Bloggerne denne høsten. Her sammen med resten av gjengen. Foto: Eivind Senneset / TV 2

Kjent fjes

Bloggerne-profilen er blitt et kjent fjes de siste årene. Hun har blant annet over 360 000 følgere på Instagram.

Nylig delte hun at hun er gravid, og hun venter nå sitt tredje barn. Fra før av har hun barna Liam og Emma med ekssamboeren Robin Daldorff Magnussen.

Identiteten til hennes nye kjæreste som hun venter barn med, er foreløpig ukjent.

Men hun delte et innlegg tidligere i sommer der hun skrev:

– Du var den første jeg elsket. Du var den første kjærligheten jeg mistet. 13 år senere har universet brakt oss tilbake til hverandre. Denne gangen - skal jeg aldri slippe taket