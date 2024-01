Blogger Stina Bakken er gravid: – Ble veldig sjokka

Stina Bakken (30) og Youtuber og musiker Per Fredrik Åsly (37) venter sitt første barn.

Til God kveld Norge sier hun at det føles helt surrealistisk.

– Vi klarer ikke å ta det inn over oss enda. Vi har jo hatt halvannet år med nedturer nå, så det er veldig gøy å endelig på bli gravid, sier Bakken til God kveld Norge.

Det siste året har Bakken vært svært åpen om forsøk på å bli gravid – uten hell. I april i fjor ble det kjent at Bakken måtte operere etter spontanabort.

Det viste seg at svangerskapet var utenfor livmoren, og hun måtte fjerne den ene egglederen.

I november fortalte hun at de vurderte prøverørsbefruktning som neste steg.

Skulle hente ut resept – så kom sjokket

Bakken sier at hun mandag egentlig skulle hente ut resepter for behandlingen, og ville i forkant ta en test for å dobbeltsjekke at hun ikke var gravid.

– Jeg ble veldig sjokka. Jeg trodde ikke det var ekte og var helt sikker på den var negativ, kommenterer hun, og utdyper:



– Vi var veldig forberedt på IVF, og det er helt fantastisk at vi har den muligheten i Norge. Det er overhodet ikke noe selvfølge.



Da det etterlengtede resultatet var klart – måtte Bakken likevel ha en ekstra forsikring.

– Pelle dro ut for å ha kjøpe en ekstra test. Jeg klarte ikke tro på det, sier hun til God kveld Norge.

Per Fredrik Åsly erkjenner også at han tvilte.

– Jeg trodde nesten det var kødd. Vi har prøvd så lenge. Hver måned når vi tar disse testene er jeg forberedt på å trøste, så når Stina sendte bilde av graviditetstesten så skvatt jeg skikkelig til. Jeg er veldig satt ut. Dette er en drøm som går i oppfyllelse, kommenterer den kommende faren.

– Hvordan blir dagene og månedene fremover?

– Jeg kommer til å være veldig forsiktig, sier 30-åringen, og forteller at hun vil unngå visse matvarer og fokusere på å slappe av.

Tårevått øyeblikk

I et blogginnlegg i fjor skrev Bakken at hun kjapt ville dele graviditetsnyheten til sine følgere.

«Jeg synes det er deilig å være helt åpen og ærlig om opp- og nedturer og hele reisen mot baby», skrev 30-åringen til leserne.

ER DETTE EKTE?: Øyeblikket da Bakken fikk svar på graviditetstesten. Foto: Skjermbilde fra Snapchat / stinablogg

Hun holdt sitt ord, og avslørte nyheten, tydelig rørt til sine, 126.000 følgere på Snapchat.

Bakken har vært kjent som blogger i årevis, og er stadig på topplisten til blogg.no. Hun har også medvirket i dokumentarserien «Bloggerne» og var i 2020 med på «Farmen kjendis».