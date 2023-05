«Sommerhytta»-deltaker Håvard Skille Midtgård (23) har et uhell med kniven under den siste dagen av ukesprosjektet.

Når tidspresset står på som verst og de siste finjusteringene skal gjøres er det fort gjort at det går galt. Dette får deltaker Håvard Skille Midtgård (23) smertelig erfare i torsdagens episode av «Sommerhytta».

Under innspurten av det andre ukesoppdraget skal Midtgård skjære støpen av en blomsterpotte ut av plastikkbollen, men kniven glipper og han skjærer seg i tommelen.

Blodet renner og verken plaster eller papir hjelper særlig mye på det dype kuttet i fingeren.

SKADET: «Sommerhytta»-deltaker Håvard Skille Midtgård skjærer seg kraftig noen få timer før ukesprosjektet skal ferdigstilles. Kuttet er dypt og det blør mye, og 23-åringen må derfor dra til legen. Foto: TV 2

23-åringen drar dermed til legevakten, mens samboer og meddeltaker Leona Halset Williams (27) holder fortet i mellomtiden.

Måtte sy

Overfor TV 2 deler Midtgård at skaden var såpass stor at han måtte sy.

– Vi kjøpte kjøkkenboller av plast som vi brukte som former. Det var litt vanskelig å få den ene av etter at støpen hadde stivnet. Og da jeg tok kniven for å kappe den opp, så knakk plasten. Og så skjøt jeg kniven rett i tommelen. Jeg kuttet meg opp ganske bra, og fikk bedøvelse hos legen og måtte sy tre sting, forteller han.

Williams legger ikke skjul på at det var utfordrende at kjæresten måtte forlate innspillingen noen timer før det ville ringe i bjellen.



– Det var veldig rart å være på hytta uten Håvard. Det var jo vårt prosjekt. Jeg måtte ringe og sende ham meldinger for å høre at alt gikk bra med ham flere ganger – bare for å sjekke hvordan ting lå an. Men det ble til at jeg måtte lage en prioriteringsliste, for jeg skjønte jo at jeg alene ikke kom til å rekke å gjøre begges oppgaver i innspurten, sier hun.

Etter et par timer var 23-åringen tilbake på plass i den gule hytta – klar for å ferdigstille ukens oppdrag.

– Det var litt stress. Vi skulle bli klare og gjøre alt fint. Snekringen var ferdig, og stylingen gjensto.

Fikk konsekvenser

«Sommerhytta»-deltakeren forteller at ulykken påvirket hyttebyggingen noe i de neste ukene som fulgte.

– Det var et kutt som var ganske dypt, og som var sydd, så det plagde meg litt. Det verket. Men jeg måtte bare teipe med sportsteip og ha litt plaster på, sånn at det ikke kom fukt og jord inn i såret, sier han, og legger til:

– Det påvirket arbeidet lite grann. Det var litt keitete i ny og ne, men mye fungerer med litt teip.

VERKET: «Sommerhytta»-deltaker Håvard Skille Midtgård innrømmer at det var kronglete å arbeide med en skadet tommel i ukene rett etter ulykken. Her avbildet sammen med samboer og meddeltaker Leona Halset Williams etter uhellet. Foto: TV 2

Tre uker etter hendelsen var den skadde tommelen mer eller mindre fin igjen.

Dette er imidlertid ikke første gangen kjøkkenselgeren er uheldig og skader seg i oppussingsprogrammet. Allerede under den første uken kuttet han seg i fingeren på en rundsag.

– Jeg er en liten ulykkesfugl der inne. Jeg tror jeg tok kvoten for alle sammen, sier han humoristisk.

TV 2s pressesjef, Jan-Petter Dahl, bekrefter overfor TV 2 at Midtgård fikk legebehandling for kuttet under innspillingen.

– Håvard er uheldig og får et kutt i hånden. Etter nærmere sjekk var kuttet dypere enn først antatt. Han ble derfor bandasjert og fraktet til nærmeste legevakt for grundigere undersøkelse og behandling, sier Dahl.



