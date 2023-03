Blodig skade i «Kompani Lauritzen» – fikk legetilsyn flere timer senere

En blodig skade fikk begeret til å renne over for «Kompani Lauritzen»-deltakeren.

Det blir mye å holde styr på for de ferske kompanirekruttene når det skal pakkes til 4. linje i onsdagens episode av «Kompani Lauritzen».

De militære linjene angir hva slags bekledning og utstyr rekruttene må pakke med seg. 4. linje betyr absolutt alt de har fått utdelt av utstyr.

Etter omtrent en halvtime går det opp for dem at de har misforstått omfanget av 4. linje. I tillegg til utstyret som er listet opp, innebærer det også at de må pakke med seg de tre resterende linjene.

MISFORSTÅELSE: Deltakerne brukte mye tid før de til slutt innså hvor mye de skulle pakke med seg. Da oppstod kaoset. Foto: TV 2

Kaoset som oppstår på kaserna, fører til at én av rekruttene skader seg. Da presser tårene på.

Blodig kutt

Mange inntrykk, lite kontroll og en tsunami av følelser førte til at begeret rant over for Carina Dahl (37).

I det hun skal få på seg alt av sekker og utstyr, smeller hun hjelmen som henger i vesten hennes, opp i leppa.

Det resulterer i et dypt og blodig kutt.

– Løytnant, jeg tror jeg har sprukket leppa mi ganske heftig. Det blør som faen, sier hun i episoden.

KUTT: Carina Dahl fikk et dypt kutt i leppa. Foto: TV 2

Oppstilt ute på standplass tar følelsene overhånd for Dahl. Overfor TV 2 forklarer artisten at det var mye å sette seg inn, og at kuttet ble det som veltet begeret for henne.

Smertefullt

– Det er så sykt mye å sette seg inn i. Du skal rekke alt, befalet kjefter og smeller. Hvis jeg var i mitt vanlige liv hadde jeg nok satt meg ned og pustet i to sekunder, men der inne følte jeg meg som et lite barn, skjelven på leppa og gråten kom, forklarer hun.

Dahl beskriver opplevelsen som «kaos i kaoset». Da hun på toppen av det hele kuttet seg, ble hun skremt.

SKREMT: Selv om det var smertefullt, var det også omstendighetene rundt som førte til at Carina Dahl fikk en knekk. Foto: TV 2

– Det gjorde dritvondt, men det var mest skremmende fordi kuttet var så dypt og det blødde så mye. Jeg synes det er ekkelt med kutt og slike ting, så jeg ble småskremt. Må jeg sy? Får jeg arr? Det er jo ubehagelig.

Artisten brukte mye energi på å få kontroll på både utstyr og tanker underveis i oppholdet. Skaden, som kom bardust på henne, gjorde at det toppet seg.

– Det skal så lite til når man er en i sårbar situasjon. Man må hele tiden være «på», får kjeft og blir pisket rundt. Det skal så lite til før tårene presser på, og når du er i en situasjon hvor du på en måte ikke får bestemme over egen kropp, fikk det rett og slett begeret til å renne over.

Fikk legetilsyn senere

En av løytnantene tittet på kuttet til Dahl. Artisten fikk inntrykk av at også hun ble overrasket over hvor dypt kuttet var. Likevel fikk ikke Dahl oppfølging av lege før senere samme dag.

UNDERSØKTE: Inspiserende befal undersøkte skaden til Carina Dahl. Foto: TV 2

– Det var ikke noe kjære mor der. Jeg fikk bare beskjed om å sette rett i marsj. Det var på ingen måte noen form for oppfølging. Så vidt jeg husker, kikket legen på det senere på dagen, forteller hun.

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, sier at skaden ikke behøvde akutt oppfølging.

– Carina ble undersøkt av inspiserende befal, og det ble vurdert at dette ikke var en skade som trengte akutt oppfølging. Hun fikk tilsyn av lege i løpet av dagen, og trengte verken å sy eller hadde behov smertestillende.

MARSJ: Rekruttene ble kommandert ut på marsj, uten å vite hvor lenge eller langt de skulle gå. Foto: TV 2

Dahl unnslapp kompani-arr, og kuttet grodde pent i tiden etterpå.

– Det gikk heldigvis veldig fint, men det var veldig skremmende. Hadde noe sånt skjedd i hverdagen min, hadde jeg tatt en pust i bakken og funnet ut hva jeg skulle gjøre med det. Det var det ikke snakk om der inne.

