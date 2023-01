Blir tobarnsforeldre

Mandag kveld kom gladnyheten ut på Instagram om at skuespiller-paret Nikki Reed og Ian Somerhalder, skal bli tobarnsforeldre.

Paret delte nyheten på Instagram, hvor de begge postet bilde hvor Reed viser frem babymagen. Reed skriver:

– Som dere alle vet, så har jeg veldig strenge grenser med sosiale medier, spesielt når det kommer til barn og hva jeg velger å sette ut i verden. Tusen takk for at dere respekterer det, og sender positivitet og vennlighet og KJÆRLIGHET. Noen ting er for gode til å ikke dele :).

Reed og Somerhalder fikk sitt første barn, Bodhi Soleil Reed Somerhalder, i 2017.

Somerhalder skrev på sin Instagram:

– Alt jeg noen sinne ville ha fra tiden jeg var en ung gutt, var å ha en stor familie. Takk Nik for at du gir meg den gaven. RUNDE TO HER KOMMER VI!!!! Takk takk til dette utrolige mennesket for livets og kjærlighetens gave, for å være den mest utrolige mammaen og jobbe så hardt for å gjøre drømmer til virkelighet!!! Da jeg tok dette bildet, kunne jeg ikke tro hva jeg så gjennom den kameraet.. Det finnes ikke noe vakrere...

Kjendisparet ble sammen i 2014, og giftet seg året etter.