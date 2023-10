Blir sendt hjem fra «Kokkeskolen»: – Lå paddeflat i flere uker

Etter forrige ukes dramatikk i «Kokkeskolen», skulle man tro at matfreden ville senke seg.

Men tvert om.

Etter at influenser Hanna-Martine Slåttland Baller (24) falt om og besvimte, ble hun sendt til legevakten for observasjon. Der fikk hun beskjed om å ta det med ro. Men 24-åringen ville det annerledes.

GJENSYN: Hanna-Martine Slåttland Baller kom tilbake til «Kokkeskolen», etter hun ble sendt på legevakten. Foto: TV 2

– Det var veldig viktig for meg, at det skulle ikke slutte der, sier Slåttland Baller til TV 2.

Ble sendt hjem – husker ingenting

Historien ble nære ved å gjenta seg. Influenseren ga nemlig uttrykk for at hun nok en gang ble svimmel, da deltakerne skulle sette i gang med dagens tema – pizza.

UTMATTET: Hanne-Martine Slåttland Baller var sliten, da hun kom tilbake til «Kokkeskolen». Foto: TV 2

Av den grunn så produksjonen ingen annen utvei enn å gripe inn.

– Produsenten sier: «Nå må jeg sette en stopper. Nå må du hjem, også må du hvile», forteller Slåttland Baller til TV 2.

Det var ikke 24-åringen enig i, og stod fast på sitt at hun skal bli. Men selv hvor mye hun argumenterte mot beslutningen, valgte produksjonen å sende henne hjem, slik at hun skulle få nødvendig hvile.

– Da er det som at kroppen min, for første gang på noen dager, får slappe av. Da er jeg helt kaputt!

REKTORS KONTOR: Hanna-Martine Slåttland Baller fikk beskjed på rektors kontor at hun ble sendt hjem fra «Kokkeskolen». Foto: TV 2

Slåttland Baller husker lite fra da hun besvimte. Besøket på rektors kontor er også svært uklart for henne.

– Det er kanskje det rareste, for det husker jeg ingenting av. Der tror jeg til og med at jeg gråter og er helt fra meg. Det blir kanskje det rareste å se på TV, sier hun.

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl forklarer at i samråd med lege, ble det besluttet at Slåttland Baller måtte dra fra «Kokkeskolen».

– Hanna-Martine følte seg ikke helt i form etter at hun returnerte fra legevakten, og i samråd med lege ble det da besluttet at hun dessverre måtte reise hjem fra «Kokkeskolen».

Fikk klar beskjed

24-åringens mål var hele veien å komme langt, og forhåpentligvis vinne. Da realiteten ble en annen, sier hun at hun ble veldig lei seg.

– Samtidig skjønner jeg at det var nødvendig. I det jeg satte meg inn i bilen og ble kjørt hjem, så lå jeg paddeflat i flere uker hjemme. Jeg var helt «finito», sier hun.

HVILE: 24-åringen fikk beskjed om å hvile. Foto: TV 2

Hjemme ble hun tatt godt vare på av kjæresten. Samtidig fikk hun en tydelig beskjed fra manageren sin:

– «Dette er siste gang du drar inn på en TV-innspilling og har jobbet kjempemye før». Dette var jo en kombinasjon av mange ting, for jeg hadde jo ikke hatt en rolig periode før «Kokkeskolen» heller. Da satte hun ned foten og sa: «Nå skal du kun fokusere på å hente deg inn».

Kalenderen ble ryddet for jobber, og avtaler flyttet. Fokuset var å hente seg inn igjen, som ifølge 24-åringen tok en god stund.

Etter at hun måtte forlate innspillingen har hun vært hos lege, og blitt betrygget om at alt ser bra ut. Selv føler hun seg i god form.

Ny reality-deltakelse kort tid etter

Slåttland Baller sier hun ikke er preget av opplevelsen. Etter «Kokkeskolen» deltok hun i «71 grader nord – team». For å unngå ny smell, la hun og manageren en god plan på forhånd.

Hun ser på hendelsene som god læring, og håper andre kan ta lærdom av det også.

– Læringsprosessen for min del er å se sin begrensning, og ta litt hensyn. Det har ikke vært sånn at jeg har tenkt: åh, nei nå tør jeg ikke å jobbe hardt, eller nå tør jeg ikke å presse meg eller sånn, for det synes jeg man fortsatt skal kunne gjøre. Det er mer at jeg ser på det helhetlige bildet – hvor ligger kapasiteten min, hva er viktig for meg å prioritere, og tar en vurdering deretter, forklarer hun.

– Det var viktig å vise det. Det er ikke noe poeng i å presse seg helt til kroppen sier stopp. Da må man kjenne den terskelen, kjenne grensen, og heller stoppe opp litt før. Det er det viktigste budskapet jeg tar med meg, og som forhåpentligvis folk ser og lærer selv også.



– Angrer ikke

Inne på rektors kontor fortalte Eyvind Hellstrøm (74) og Truls Svendsen (51) at de syntes utfallet var trist. Likevel presiserte de viktigheten av at hun måtte komme seg hjem og hvile.

VARME ORD: Eyvind Hellstrøm og Truls Svendsen ga uttrykk for at de syntes det var trist å sende hjem Hanna-Martine Slåttland Baller. Foto: TV 2

Selv om deltakelsen ikke ble som Slåttland Baller ønsket, angrer hun ikke på at hun ble med på «Kokkeskolen».

– Jeg ville vært med på «Kokkeskolen» 10/10 ganger igjen, og angrer ikke noe på det i det hele tatt. Jeg tenker virkelig at ting skjer for en grunn, og da var det kanskje meningen at jeg skulle gå litt i bakken for å innse at man må passe litt på seg selv, være litt selektiv, og tenke litt på hvordan man legger opp et løp, før man blir med på noe, avslutter hun.

«Kokkeskolen med Truls og Hellstrøm» sendes hver tirsdag fra klokken 20.00 på TV 2 Direkte, og er tilgjengelig på TV 2 Play.