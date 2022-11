Blir konfrontert med Maskorama-ryktet: – Kan godt hende at jeg er det

Maskorama-mysteriet er på alles lepper – hvem er det som gjemmer seg bak de lekre kostymene i år? Flere navn har blitt kastet rundt i håp om å finne den riktige kjendisen. Et av navnene er skuespiller Jakob Oftebro (36).

Ikke bare har han potensielt tatt på seg zombie-maska, gått ut på scenen og sunget av full hals – men han har nemlig også tatt på seg en annen type maske denne høsten.

For nå debuterer han i en splitter ny rolle du aldri har sett han i, som dopkongen «Freddy Hælvette» i TV 2-serien Kids in Crime.

Og «Freddy» er akkurat som han høres ut – spik spenna gæren.

– Krever en kjempejobb

Årtusenskiftet, dop-langing og rent helvete er kun noen av de koselige stikkordene som brukes om serien.

SARPSBORG. 2001: Serien og karakterene er inspirert av serieskaper Kenneth Karlstads egne opplevelser og venner.. Foto: Einar Film Drama

Ungdomsdramaet følger en gjeng i 2001 som sliter med hver sine utfordringer, og deretter havner i et kriminelt miljø. Her løper «Tommy», «Pål» og «Monica» rett inn i «Freddy», som blir starten på et gøy eventyr.

Neida.

Det går rett og slett til helvete.

– Det har vært utrolig gøy for meg å være problem-maker i denne gjengen, forteller han lattermildt til TV 2 da vi møter han sammen med resten av casten.

MIKS: Kids in crime-casten inneholder både nye og kjente fjes. Fra venstre: Martin Øvrevik, Kristian Repshus, Jakob Oftebro, Lea Myren og regissør Kenneth Karlstad. Foto: Magnus Nøkland/TV 2

«Monica» blir spilt av «Jenter»-kjenningen Lea Myren (21), mens «Pål» og «Tommy» blir spilt av nykomlingene Martin Øvrevik (26) og Kristian Repshus (22).

FREDDY HÆLVETTE: Oftebro beskriver rollen som den kuleste han har spilt. Foto: Einar Film Drama

– Jeg elsker jo når man får størst mulig utfordring, og det er gøy å spille noe som ikke er typisk meg. Så det at jeg får lov til å spille Freddy er kanskje noe av det morsomste jeg har gjort, forteller han og fortsetter:

– Han er så tydelig på sin måte, men så langt unna meg. Det krever en kjempejobb, både med å endre hvordan man er, og hvordan man snakker til folk. Men det har vært utrolig gøy å endre karakter. Det krever en enorm tillit av en regissør.

Men det skrever også lange timer i sminkestolen. «Freddy» har nemlig heldekkende tribal-tatoveringer og en spenstig sveis, i tillegg til en klesstil som skriker tidlig 2000-tallet.

Og den beryktede komfortsonen – den har han steppet ut av for lengst.

– Komfortsonen har jeg overskredet hver dag. Han er jo alltid i en situasjon som er krevende, og han er jo blitt veldig krevende av omverdenen sin, også. Det har absolutt vært tøffe dager på sett.

Krevende rolle

– Jeg har aldri vært så svett, hes og sliten etter et opptak som «Freddy Hælvette», ler 36-åringen.

I tillegg avslører han at det lå flere forberedelser bak å spille dopkongen.

– Å legge om dialekta har vært veldig koselig. Jeg har vokst opp mye med å dra til Sarpsborg med pappa for å besøke farfar, og det var veldig hyggelig å komme tilbake til «Særp».

DOPKONGE: Jakob Oftebro debuterer som dopkonge i serien Kids in Crime. Foto: Einar Film Drama

Oftebro har også møtt folka som har bidratt til den ekte historien som ligger bak serien. Kids in crime er nemlig inspirert av regissør og serieskaper Kenneth Karlstads (34) historie.

– Det beste med denne serien er at den ikke er glorifiserende rundt et slikt miljø. Den handler om kriminalitet og dop, og det er ikke en serie der man sitter igjen på slutten og har lyst til å være de karakterene. Det er ingen som har lyst til å være «Freddy Hælvette».

– Men det er alltid gøy å flørte med en verden man ikke kjenner til.

Maskorama-hint?

I følge han selv er maska som «Freddy» den kuleste rollen han har spilt. Uten tvil.

– Det er så langt fra meg. Det har krevd så mye jobb og forberedelser.

FREDDY OG MONICA: Her med skuespiller-kollega Lea Myren. Foto: Einar Film Drama

Men de siste ukene har det også florert masse rykter om en såkalt zombie på Maskorama. Hver sesong blir det gjettet hvilken norsk kjendis som gjemmer seg bak maska, og i år er Oftebro det heteste forslaget bak «Zombien».

Et av de sentrale hintene her er at mannen bak kostymet er litt bygd og litt by, med en oppvekst som er preget av dårlig selvtillit.

HVEM ER DETTE?: Mange har nå spekulert om det er Jakob Oftebro som gjemmer seg bak maska. Foto: Fredrik Arff/Fremantle/NRK

– Det føltes som om at alles øyne var rettet mot meg. Selv om det til tider kan kjennes merkelig kan jeg heldigvis vende tilbake der alt er trygt og kjent, sa «Zombien» i sending nummer to.

Men når vi konfronterer Oftebro med dette ryktet, blir han varm i trøya.

ZOMBIEN?: Om Oftebro gjemmer seg bak zombie-maska gjenstår å se. Foto: Magnus Nøkland/TV 2

Se reaksjonen hans i videoen øverst i saken.

– Det er veldig gøy, jeg kan jo ikke si noe om det! Det er klart at det bare er kjempespennende, det er en ære at folk gjetter at det er meg. Det kan godt hende at jeg er det, ler han og hever lurt på øyenbrynene.

Se premieren på Kids in crime fredag 21. november på TV 2 Play.