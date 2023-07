Blir irritert av dette på flyreise: – Et lite helvete

Til høsten blir tidligere «Forræder»-deltaker og komiker Jonas Lihaug Fredriksen (34) å se på skolebenken i «Kokkeskolen med Truls og Hellstrøm». Før den tid tar han seg en velfortjent sommerferie.

– Hva skal du gjøre i sommer?

– Jeg skal egentlig bare ta det rolig i Oslo. Jobbe, og la de hemmelige tingene jeg skal gjøre være ferien min. Og Oslo er jo en sykt digg by på sommeren, så jeg må bare passe på å få dratt den bleike skrotten min ut i sola når den skinner.

– Hva må til for at du skal ha en bra sommer?

– Jeg må ha ting å gjøre. Spesielt når det blir hjemmeværende Oslo-sommer. Om ingenting skjer blir jeg stuck inne i leiligheten min, og det er ikke bra. Jeg håper også på litt variert vær så jeg kan sitte inne med hodet hevet noen dager hvor det regner.

– Hvilket sted vil du aller helst reise til?

– Det tror jeg må bli Japan. Rundreise, besøke alle stedene.

– Hvilket sted vil du aldri reise tilbake til?

– Salt Lake City. Vi svingte innom der på en lengre bilferie hvor jeg og en kompis kjørte rundt USA sine vestlige stater. Salt Lake var et skikkelig døllt sted, gjennomsyret av usunne kristne verdier.

– Har du noen gang hatt en skummel opplevelse om bord i et fly?

– Nei, egentlig ikke. Jeg har alltid følt meg trygg, selv i den heftigste turbulensen. På den annen side er alle flyreiser med standard til små fly et lite helvete grunnet mine 193 centimeter. Knær krasjer i stolen foran, og da suger det å våkne av at personen foran legger setet sitt ned. Ellers redder lydkansellerende headset meg alltid fra skrikende barns vrede, men den ene gangen jeg glemte headsettet mitt var et helvete.

– Har du blitt – eller forsøkt blitt – svindlet på reise før?

– Jeg har kun blitt forsøkt svindlet, men det hører med til ferieopplevelsen føler jeg. Og jeg har bare blitt forsøkt svindlet av dårligere svindlere, så da har jeg ikke falt for fellen deres.

– Hva er din verste hotellopplevelse?

– Har ingen mareritthistorier her, men generelt skitne hotellrom har jeg opplevd. Men på en måte er det et lykketreff å havne på et slikt rom, for da kan du klage og bli oppgradert. Mamma lærte meg fra tidlig feriering at det er lurt å klage på hver minste ting, fordi man får alltid noe fint ut av det.

– Har du hatt en spesiell opplevelse med en kjendis på reise før, og hva skjedde i så fall?

– Nei, dessverre. Men jeg drømte at jeg satt ved siden av Matt Damon på et fly en gang. Det var veldig stas, og han var megahyggelig og interessert i norsk kultur.

– Hvor hardt jobber du for å få farge? Hvis hardt; hva er dine beste solingstips?

– Jeg jobber for dårlig med det i forhold til hvor mye jeg bryr meg. Egentlig har jeg faktisk aldri brydd meg, men jeg føler meg ekstremt bleik når jeg gjør TV-ting. TV-folk er alltid så utrolig fine og tane, og det er rett og slett ikke jeg. Før «Kokkeskolen med Truls og Hellstrøm» prøvde jeg å få meg litt sol, men til ingen nytte. Når dere følger med vil dere se at jeg prøver å ta avstand fra Nilsi, fordi ved siden av han ser jeg ut som et lik som har ligget på formalin i 25 år.

– Har du hatt en spesiell/skummel opplevelse med dyr på reise?

– Ingenting graverende som har skjedd. Men jeg fikk en siriss i trynet en gang jeg løp rundt og skråla på et hotell på Kreta som liten. Da skvatt jeg, men jeg tror det var langt mer dramatisk for sirissen.

– Hvor mange flåttbitt har du fått i livet?

– Jeg har faktisk fått null flåttbitt i løpet av livet, og jeg håper å beholde den statistikken. Flått er som levende vorter og jeg liker de ikke i det hele tatt. Er heller ikke spesielt glad i vorter, men de kan man på en måte ikke gjøre noe for å unngå.

– Hva synes du er det verste med sommeren?

– Den norske værkulturen om at man for all del ikke kan være inne når det er fint vær. Jeg sliter med å klare å ikke bry meg om samfunnets normer. Så jeg får dårlig samvittighet av å sitte inne i fint vær.

– Hva er ditt beste sommerminne?

– Jeg tror det må bli sommeren som liten i mitt første barndomshjem. Vi bodde i et nydelig, lite sveitserhus på Spro på Nesodden, med fem mål magisk eplehagetomt. Jeg gledet meg alltid til ferie og å reise bort, men nå savner jeg mest følelsen av å tilbringe sommeren i den hagen.