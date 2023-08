– Blir en sterk drivkraft

Mia Gundersen (61) er blant de ti artistene som skal delta i Stjernekamp på NRK i høst.

Statskanalen inviterte presse til NRK Marienlyst for å presentere de håpefulle artistene som består av både kjente og ukjente fjes.

Få dager før deltakelsen ble annonsert mistet hun faren sin, Per, som hadde vært hjertesyk i to år.

SPENNENDE: Mia Gundersen sier hun har blitt spurt flere år på rad om å delta i Stjernekamp, men har vært dvelende om det var bra for henne eller om hun turte. – Men i år så passer absolutt alt. Jeg følte at selvtilliten min var på topp, sier hun. Foto: Jonathan Kise/NRK

– Det er triste dager, så klart, men jeg klarer å holde det på avstand, sier hun til God kveld Norge.

Hun erkjenner at det er vanskelig å innse at pappaen har gått bort.

– Det føles veldig fjernt egentlig. Det er nesten uforståelig.

– Hvordan føles det å være her nå?

– Egentlig så er det like greit. Jeg var jo klar over at dette skulle komme så, jeg har på en måte sagt til meg selv at jeg kan ikke ta fatt i det nå.



– Kan vi vente en hyllest til han i løpet av konkurransen?

– Jeg har tenkt på det. Min far har jo hele veien fulgt min karriere. Også er det jo han jeg har arvet det musikalske fra, han spilte trekkspill, gitar piano og bass også. Egentlig så tenker jeg at han kommer til å være en sterk drivkraft for meg altså, i kjølvannet av at han ikke er her lenger.