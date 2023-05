Blir byttet ut med «Tix»: – Ganske brutalt

Stian «Staysman» Thorbjørnsen har blitt byttet ut med kollega Andreas «Tix» Haukeland for årets sommerfest.

NY DUO: Katrine Moholt har fått en ny medprogramleder for årets sommerfest i Telemark. Foto: Ditlev Eidsmo/TV 2

Snart er det klart for «Sommerfest fra Telemark». På St. Hansaften skal programlederduoen Katrine Moholt (49) og Andreas «Tix» Haukeland (29) lede en rekke artister, med et stort publikum, gjennom en ellevill sommerfest.

– Det blir skikkelig partystemning! sa Moholt da TV 2 møtte dem på promoinnspillingen til programmet denne uken.

En av dem som også var til stede, var Stian «Staysman» Thorbjørnsen (41). Han skal opptre sammen med en rekke andre artister, blant andre Carina Dahl, Wham, Marcus og Martinus og Wig Wam.

Thorbjørnsen forteller at han gleder seg stort til opptredenen, men samtidig kjenner han på en liten sorg:

– Det stikker litt i hjertet, men jeg visste denne dagen ville komme, sier Thorbjørnsen til TV 2.

BYTTET UT: Stian «Staysman» Thorbjørnsen har blitt byttet ut med Andreas Haukeland for programlederjobben. Foto: Ditlev Eidsmo/TV 2

Yngre mann med mer penger

I fjor ble det kjent at det folkekjære programmet «Allsang på grensen» skulle ha sin siste sending på slutten av sommeren.

Katrine Moholt hadde vært programleder for allsang-festen siden 2007, og Thorbjørnsen hadde vært hennes trofaste makker tre sommere på rad.

Thorbjørnsen ville da vært et naturlig valg som Moholts medprogramleder, men slik ble det ikke:



– Katrine er ganske brutal med å bytte ut mannfolka sine med noen yngre. «Tix» er sikkert rikere også, vet du, sier 41-åringen og ler.

– Det er å gni det inn. Det er traumatisk for meg. Her kommer «Tix» med gliset sitt ... Da blir det vanskelig for meg å konkurrere, sier Thorbjørnsen og peker i retningen av Haukelands nye Ferrari.

BIL TIL 2 MILLIONER: Haukeland møtte opp på promoinnspillingen med sin nykjøpte vil til 2 millioner kroner.

«Sommerfest fra Telemark» kan minne mye om «Allsang på grensen», noe som gjør at Thorbjørnsen er glad for å være en del av det:

– Det føles veldig likt, så da er det jo veldig hyggelig å være med.

– Skulle du ønske det var du som var programleder?

– Fra spøk til alvor, så går det helt fint å bare spille også. Jeg har fått tre veldig fine år med Katrine. Jeg unner henne en yngre fyr, vet du, det er det som er tingen. Jeg klarer ikke å holde tritt lenger, sier han og ler.

– En av dem som kjenner meg best

Haukeland, som er en Norges mest etablerte russeartister, fortalte rett før at han ønsket å ha med Moholt på «rulling» med russen. Det kommer ikke 41-åringen til å være med på.

– Jeg får fortsatt forespørsler om å være med på rulling, og om jeg kan lage russelåter. Da pleier jeg å spørre om de vet at jeg har bikket 40 år. Men Katrine er jo ung til sinns, så det kan hun nok godt være med på. Det er uansett hyggelig at folk spør!

– Det er hyggelig å vite at jeg kan være litt aktuell for «kidsa», selv om det finnes artister som Ballinciaga, Roc Boys og Tix!

Haukeland fortalte også TV 2 at han hadde tenkt å bruke Moholt som «wingwoman» i sommer, noe Thorbjørnsen kan anbefale på det varmeste:

KIRSTEN GIFTEKNIV: Ifølge Thorbjørnsen er Moholt nok så flink med å hjelpe dem rundt seg med å finne kjærligheten. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Katrine er en veldig god menneskekjenner, og hun kjenner meg kanskje bedre enn noe annet menneske. Så anbefaler hun et kvinnfolk for meg, så hører jeg på henne, avslutter han og smiler.

Når det kommer til opptredenen hans på «Sommerfest fra Telemark», kjenner han seg på hjemmebane:

– Jeg gleder meg til å spille der. Jeg spiller mye der. I tillegg så er det gøy at det er hvor Sputnik er fra, og vi har en låt med Sputnik ute nå. Det er alltid koselig stemning i Telemark, sier han.