Ble utfordret: – Hadde vondt mellom beina i en uke

GODE MINNER: Linni Meister forteller til TV 2 at hun har mange gode ferieminner – blant annet med kjendisvenninnen Mia Gundersen, «Senkveld»-duoen Thomas og Harald og de aller fineste med sin nå avdøde bestemor. Foto: Privat

Denne sommeren har bydd på opp- og nedturer for TV-profil og influenser Linni Meister (37). Ferien startet med et besøk i Bø Sommarland, der hun bodde på Beverøya camping med sønnen Dennis Michael (13), kjæresten Morten Rognstad (45) og barna hans.

I begynnelsen av juli måtte Meister oppsøke legevakten, som følge av intense smerter i halsen som hun beskrev som «tortur».

En verkebyll i halsen hadde gjort at ettbarnsmoren hadde skyhøy CRP-verdi, og hun måtte derfor tilbringe flere dager innlagt på Rikshospitalet i Oslo.

INTENSE DØGN: Influenser Linni Meister fikk god støtte gjennom den tøffe uken på Rikshospitalet av kjæresten Morten Rognstad. Foto: Privat

Men som følge av god legehjelp og oppfølging gikk verdien ned til normalen, akkurat tidsnok før Tyrkia-turen med kjæresten, sønnen og bonusbarna.

– Vi befinner oss nå i Tyrkia og storkoser oss. Det var ikke sikkert at vi fikk reise med tanke på at jeg ble hasteinnlagt og ble veldig syk. Men heldigvis gikk det bra, og jeg er på bedringens vei, sier hun til TV 2.

– Hva er ditt favorittreisemål, og hvor drømmer du om å reise til?



– Jeg er veldig bereist, og har opplevd mange vakre steder, men favorittplassen er Cannes og St. Tropez. Ønsker å reise til Santorini en vakker dag også.

– Hvilket sted vil du aldri reise tilbake til?

– Dubai vil jeg aldri reise tilbake til. Opplevd det én gang, og det holdt for min del.

BEREIST: Linni Meister er veldig glad i å reise, men ett sted drar hun aldri tilbake til – nemlig Dubai. Foto: Privat

– Har du noen gang hatt en skummel opplevelse om bord i et fly?

– Orker ikke å nevne fly, da jeg skal fly hjem neste uke og er svært lite glad i det. Jeg tør ikke å ta beroligende, så jeg må ta et glass rødvin før jeg flyr for å roe nervene, sier hun ærlig.



– Har du blitt – eller forsøkt blitt – svindlet på reise før?

– Jeg har opplevd å ha forsøkt å bli svindlet, men oppdaget det fort, enten ved at banken min har ringt meg, eller at jeg har sett det selv i nettbanken min.

– Hva er din verste hotellopplevelse?

– Jeg tror ikke jeg har en verste hotellopplevelse. God til å tilpasse meg, si!

– Har du hatt en spesiell opplevelse med en kjendis på reise før, og hva skjedde i så fall?

– En spesiell reiseopplevelse med kjendis på tur må være med Mia Gundersen, da vi dro til Marokko for å spille inn «Senkveld»-duellen med Thomas og Harald. Måtte ri på kameler og hadde vondt mellom beina i en uke etterpå. Flere venner og familie lurte på hva jeg hadde drevet med siden jeg gikk så rart.

– I tillegg mistet Mia og jeg flyet, da vi koste oss i baren på flyplassen og glemte tid og sted. Holdt på å miste det andre også, men da fikk jeg snakket oss med, sier hun og ler.



– Hvor hardt jobber du for å få farge? Hvis hardt; hva er dine beste solingstips?



– Jeg har gener og pigmenter fra moren min som var fra Sri Lanka, så jeg blir brun bare av å se på solen. Bruker høy solfaktor, for jeg kan bli solbrent. Kan også sitte i i skyggen, da jeg uansett får farge av UV-strålene når det blåser. Pleier også å ta kosttilskudd to til tre uker før sommerferien, for å få jevn og fin brunfarge.

– Har du hatt en spesiell/skummel opplevelse med dyr på reise?

– Jeg elsker dyr, og vil jo ta med alle hjemløse katter og hunder hjem, selv om det ikke går.



– Er du blitt bitt av flått eller hoggorm noen gang? Hvordan gikk det seg i så fall til?

– Jeg ble bitt av flått da jeg var barn, men fikk heldigvis ingen varige mén. Ekle skapninger, de der!

– Hva er ditt beste sommerminne?

– Jeg har så mange gode sommerminner! Alt til sin tid, men må være jenteturene jeg hadde med grandma, min bestemor og bestevenn, til Spania. Da vi hang i fallskjerm etter båt. Jeg savner henne hver dag, men lever på minnene. Må også nevne alle feriene jeg har hatt og har med sønnen min!