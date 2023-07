Ble tilbudt 10.000 kroner for puppebilde – slik responderer hun

LAR SEG IKKE AFFISERE: Influenser Linni Meister opplever titt og ofte at folk vil kjøpe brukte truser eller puppebilder av henne. Hun lar seg ikke pille på nesen, og tar det hele med humor. Foto: Privat

Influenser og TV-profil Linni Meister (37) gjør det stort på sosiale medier som Snapchat og Instagram, og får daglige henvendelser fra fans og følgere.

Det går stort sett i positive tilbakemeldinger, men det hender også titt og ofte at følgerne hennes legger inn bestillinger på både brukte truser og puppebilder.

Ettbarnsmoren Linni Meister tar det hele med et smil, og da hun nylig ble spurt om å selge et bilde av kløfta, responderte hun med humor.

– Spør om jeg vil selge skitne truser



For 37-åringen valgte nemlig å «sende» følgeren, som tilsynelatende spurte om å få kjøpe bilder av puppekløften hennes for 10.000 kroner, et bilde av tettstedet Kløfta i Ullensaker kommune. Dette la hun åpent ut på Instagrams historiefunksjon.

HUMOR: Influenser Linni Meister tok det hele med humor, da en av følgerne hennes ba om å få kjøpe bilder av kløfta. Foto: Skjermdump / Instagram / @meisterlinni

– Får du ofte slike forespørsler, der folk tilbyr penger for private bilder av deg?

– Altså, jeg får jo slike forespørsler til tider, men det går mest på om jeg vil selge skitne truser eller sokker, forteller Meister til TV 2.

Hun sier videre at hun syntes det var ekstra gøy å svare på den måten hun gjorde.

– Og 10.000 kroner er vel litt vel raust for en puppekløft? Eller om det var en annen kløft han mente, det vites ikke. Jeg ga ham i alle fall bildet av Kløfta jeg, så der sparte han de pengene, sier Meister og ler.

«Ren tortur»

Oppstarten på juli måned har vært svært tøff for den populære influenseren, etter at hun ble lagt inn på Rikshospitalet i Oslo med en verkebyll i halsen.

Smertene har hun beskrevet som «ren tortur».

PÅ SYKEHUSET: Etter en infeksjon i halsen ble Linni Meister hasteinnlagt på Rikshospitalet i Oslo. Til TV 2 forteller hun at hun er på bedringens vei, og har fått helgepermisjon. Foto: Privat

Etter flere dager på antibiotikakur er heldigvis 37-åringen på bedringens vei, og til TV 2 kom hun med en oppdatering på helsetilstanden.

– Vi venter fortsatt på at antibiotikaen jeg får intravenøst skal ta knekken på verkebyllen på halsen, eller at den blir så moden at de kan kutte opp halsen og tømme den.



Meister forteller at hun er blitt godt ivaretatt av helsepersonellet på sykehuset.

– Jeg er i de tryggeste hender på Rikshospitalet, og legen har sagt at jeg kan ta perm i helgen, men at jeg må kjøre innom for å få antibiotika intravenøst.