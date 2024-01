Ble slikket av hund på åpne sår – sykepleier advarer

Komiker Marlene Stavrum (29) befinner seg for tiden på Sri Lanka i Sør-Asia, hvor hun ferierer.

Oppholdet tok imidlertid en brå vending for Stavrum denne helgen, da hun skulle på en joggetur.

Hendelsen delte komikeren selv på Instagrams historiefunksjon søndag.

Ved hennes side dukket det nemlig opp tre hunder, som begynte å løpe etter henne. Ifølge 29-åringen tenkte hun «gud så hyggelig, tre løpevenner».

Den gode stemningen snudde imidlertid brått.

– De syke jævlene

På Instagram fortalte Stavrum at de tre hundene ble litt for nærgående, og at hun derfor forsøkte å løpe fra dem.

– Men så hoppet de, sånn at jeg falt.

– De rakk å slikke litt på mine åpne sår, de syke jævlene, la hun til.



I påfølgende stories kom komikeren med oppdateringer til følgerne sine.

– Hundeslikking og åpne sår. Hmm det er vel ikke farlig vel, spurte hun og skrev videre:

– Jeg begynner å bli litt stresset av å ha rabies, så jeg sender bilde av rumpen min til mange fremmede menn på Sri Lanka som kaller seg leger.



LØP ETTER: Tre hunder løpte etter Marlene Stavrum under joggeturen. Foto: Skjermdump / Instagram

Deretter reiste komikeren til sykehuset på Sri Lanka, tilsynelatende for å ta vaksine mot den dødelige sykdommen.

BEKYMRET: Komikeren legger ikke skjul på at hun ble bekymret etter hendelsen. Foto: Skjermdump / Instagram

– To doser til etter dette, så skal det beskytte mot rabies sier de. Rabiesen slår ikke inn før om tre uker uansett», fortalte hun og kom tilsynelatende med en spøk:

– Som betyr tre uker til å leve livet til det fulle! Jeg er ett nytt menneske nå med en ny innstilling til livet.

God kveld Norge har vært i kontakt med Stavrum, som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

– Kan oppstå ved slikk på skadet hud

Spesialsykepleier i Aleris, Beate Storli, skriver i en e-post til God kveld Norge at rabiesvirus finnes i spyttet hos smittede dyr, og at sykdommen smitter fra pattedyr til mennesker.

SPESIALSYKEPLEIER: Beate Storli er spesialsykepleier ved Aleris. Foto: Aleris

I 99 prosent av tilfellene hvor mennesker har blitt smittet, er det fra en rabiessmittet hund, opplyser hun.

– Smitte til mennesker kan oppstå ved bitt, kloring eller spytt på slimhinne eller skadet hud.

Dersom dette skjer må du oppsøke helsehjelp umiddelbart.

– Sykdommen er svært alvorlig og har dødelig utfall hvis du ikke får rask behandling. I de fleste tilfellene vil det være for sent å starte behandling dersom du allerede har fått symptomer.



Generelt råd ved mistanke om smitte Rabies er svært alvorlig og har dødelig utfall hvis sykdommen ikke behandles raskt. Alle som har vært utsatt for mulig smitte må oppsøke helsehjelp umiddelbart. Du må ikke utsette og oppsøke behandling, fordi du befinner seg i utlandet eller av andre grunner. Behandlingen skal starte med gang: rengjøring av såret, vaksinering eller revaksinering og eventuell tilførsel av antistoffer.

Symptomene oppstår først når viruset har nådd sentralnervesystemet. Da utvikler sykdommen seg raskt med dødelig utfall. Kilde: Spesialsykepleier i Aleris, Beate Storli.

Ifølge Storli er smitte til mennesker i Europa imidlertid svært sjeldent, med kun 47 rapporterte tilfeller totalt mellom 2005 og 2021. De fleste ble smittet i Asia eller Afrika.



Når bør man vaksinere seg? Hvem som bør vaksinere seg før reise avhenger av flere faktorer. Vaksine anbefales spesielt hvis du skal reise i områder hvor god medisinsk behandling ikke er lett tilgjengelig. Særlig ved lengre opphold. Det er generelt lavere terskel for å vaksinere barn enn voksne, fordi de lettere kan komme i kontakt med smitteførende dyr uten at foreldrene nødvendigvis vet om det. De som kommer til oss for reisemedisinsk konsultasjon får hjelp til å vurdere om de bør vaksinere seg. Vi kartlegger da hvor de skal reise, formål med reisen, varighet og hva de har av vaksiner i forkant. Vaksine kan settes på samme konsultasjon. Det er to doser som skal tas med minst en ukes mellomrom. Kilde: Spesialsykepleier i Aleris, Beate Storli.

I Norge får om lag 100 til 150 personer forebyggende behandling etter å ha blitt utsatt for mulig rabiessmitte i utlandet eller på Svalbard.

– Hvis du skal reise i områder hvor god medisinsk behandling ikke er lett tilgjengelig, bør du vurdere å vaksinere deg før du drar, råder hun og fortsetter:

– Du bør også unngå kontakt med fremmede hunder, katter, aper og andre pattedyr i områder hvor det forekommer rabies. Skulle uhellet være ute bør du oppsøke helsehjelp umiddelbart.