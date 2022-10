Ble slått ut av Torpet: – Det spilte ingen rolle

Det har allerede brutt ut i full dramatikk inne på småbruket.

Det var god stemning på Torpet da den utslåtte Farmen-forpakteren Benjamin Lien (32) banket på døren, og helt siden da har det vært kosestemning, soppturer – og desserter, selvfølgelig.

Han fant seg umiddelbart til rette inne i den lille hytta og fant en venn i Cecilie Steensen Skovholt (43), som begge knyttet bånd om å føle seg utelatt. Tårer felles, og gjengen storkoser seg.

– Det var helt fantastisk da Benjamin kom inn på gården. Det var akkurat det jeg trengte nå. Det ble en harmonisk og fin stemning, utbryter 43-åringen etter en sopptur.

Men den gode stemningen varte ikke lenge, da det kommer frem at to deltakere har konspirert bak ryggen til de andre.

– Drite i å dra tilbake til Farmen

Det er ingen hemmelighet at det kun er plass til tre forpaktere inne på Torpet.

HARMONISK: Skovholt og Lien knyttet fort et tett bånd inne på Torpet. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Til tross for at Lien har lagt opp til kos og latter blant de andre, vet han selv at det er ham som må ut i kamp. På kort tid har han allerede kost seg mer på småbruket enn han gjorde på storgården – og han har hatt det så koselig at det var gledestårer i øyekroken.

– Jeg trives veldig godt her på Torpet. Det er nydelig. Behagelig tempo. Her vil jeg bli. Jeg kan godt drite i å dra tilbake til Farmen. Jeg kan henge her.

Det er duket for konkurranse. Da han blir sendt avgårde med konkurranseheftet for å velge gren, sitter Skovholt igjen med de to andre Torpet-deltakerne, nemlig Tore Haraldset (62) og Vilde Humstad Aasmo (23).

De to sistnevnte har allerede knyttet et tett bånd, og synes det er vanskelig å komme innpå Skovholt, noe de frustrerer seg over. Haraldset og Aasmo begynner å lufte om hvem som har muligheten til å vinne kampen, og Skovholt merker fort at de to andre har en plan om å få henne ut.

Det ble amper stemning blant deltakerne da valget kom. Se det i videoen under.

– Vi gjorde dette kun for å redde oss selv, slik at vi får bli, avslører Aasmo.

Slått ut

KLARE FOR KAMP: Det var venneparet som måtte møte hverandre i kamp. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Det ble ikke lettere da det var Skovholt som måtte pakke sammen sakene og dra hjem.

De to vennene måtte møte hverandre i en kunnskapsduell, noe som var et valg Lien hadde tatt – uansett hvem han møtte i kamp.

Se kunnskapsduellen i videoen øverst i saken.

Nå forteller Skovholt til TV 2 at Torpet-deltakelsen var en fantastisk opplevelse:

– Da vi kom inn dit, var det så fint! Det var utrolig vakkert og det var en slags lykkefølelse da vi gikk inn, sammen med hyggelige folk, forteller hun og fortsetter:

– Men jeg kjente egentlig ganske tidlig at vi ikke var en perfekt «match», og for meg er det veldig viktig å være meg selv. Vi hadde nok forskjellige intensjoner om hvorfor vi var der, og spillet kom inn litt for kjapt.

– Da man skjønte at det hadde vært hvisking og tisking bak ryggen, tenkte jeg over om det var verdt å være her.

Videre fastslår hun at det var helt greit å gå i konkurranse mot sin beste venn inne på småbruket, for på akkurat det tidspunktet visste hun ikke om hun ville bli eller forlate Torpet.

SPILTE INGEN ROLLE: Skovholt avslører at det var greit å tape mot Lien. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Hvis jeg vant og mistet Benjamin, var det verdt å være der? Det spilte egentlig ingen rolle. Jeg kjente det ikke i magen under kampen, og det var helt greit å tape mot Benjamin. Han hadde nok mer lyst til å være der enn meg, så det gikk helt fint, fastslår 43-åringen og understreker:

– Jeg har ingenting vondt å si om de andre, og vi er der av forskjellige grunner.

