Ble skjelt ut på gata for «Hotel Cæsar»-rolle

I høst er det 25 år siden «Hotel Cæsar» begynte å rulle over norske TV-skjermer.

Ingar Helge Gimle (67) er et kjent og kjært navn og har gledet mange med sine roller i en rekke norske filmer og serier, deriblant «Hotel Cæsar», «Frikjent», og «Absolutt blåmandag». Han har blant annet vunnet tre Amandapriser for sine skuespilleropptredener.



Kontroversiell rolle

I perioden 2000 og 2002 spilte Ingar Helge Gimle (67) rollen som pastoren, Arne Marcussen, som hadde en stor lyst på unge kvinner, penger og makt.

DOMKIRKEN: Ingar Helge Gimle reflekterer over rollen som pastoren Arne Markussen i Oslo Domkirke. Foto: Fride Sørensen / TV 2

– Det er gøy å spille skurk, men en type som Arne Markussen var ikke skurk. Han var en ulv i fåreklær, sier Gimle.

Gimle gikk inn i rollen med hud og hår. Selv om det var «kun» en såpeserie, ville han ha den mest mulig realistisk og interessant.

Det var kanskje litt av det som fikk folk til å reagere så mye.

– Jeg tenkte det var en interessant rolle å tolke en fyr som brukte gud for å oppnå fordeler, og tilgang til damer. Han var en maktperson, og jeg tenkte det ville være sunt å vise en sånn type menneske, forteller Gimle til TV 2.



Foto: Fride Sørensen / TV 2

Skjelt ut på gata

Selv om skuespilleren synes det var gøy å spille rollen, fikk han fort merke de negative sidene av yrket. Han hadde undervurdert den kontroversielle rollen som utsvevende pastor og det fikk han etter hvert kjenne på. Folk ropte skjellsord til ham på gaten og trusler haglet i telefonen.

– I en såpeserie kommer du på besøk i de tusen hjem i flere år, og da blir rollen en del av meg. Og så fester rollen seg i sinnet til tv-seerne. Jeg fikk masse ubehageligheter i forbindelse med rollen. Jeg kan fortsatt møte folk som mislikte rollen min og forteller meg det på gata.

GJORDE INNTRYKK: Ingar Helge Gimle likte å spille en maktrolle. Foto: Fride Sørensen / TV 2

– Hvordan opplevde du selv å spille denne ufyselige rollen?

– Jeg syntes det var spennende å spille en slik maktrolle, for det er spennende med mennesker med makt som bruker det feil. Vi som lever på jorden lurer jo på hvorfor de menneskene vi ser opp til setter verden i brann hver gang, sier Gimle.

Tok livet av rollen

Gimle spilte den kontroversielle rollen i to år og det ble over 300 episoder. Plutselig en dag på settet fikk han beskjed at de skulle ta livet av rollen hans som Arne Markussen, og det syntes han var vanskelig.

PASTOREN: Ingar Helge Gimle i rollen som Arne Marcussen i en scene med Nicoliai Lange Nilsen i Hotel Cæsar. Foto: TV 2

– Det var veldig hyggelig på Cæsar-settet, så var det trist når produsenten av serien kom inn og sa «nå har vi tenkt og ta livet av rollen din». Jeg husker at det var ikke noe jeg likte, og jeg var halvsur resten av den dagen.

Karl Sundby

Til tross for den kontroversielle rollen, fikk Gimle mange gode minner og fikk mange venner i Anette Hoff, Elin Sogn, Tom Brudvik og Karl Sundby gjennom de årene han spilte i Hotel Cæsar.

Sundby og Gimle er vokst opp sammen på Torshov og Sagene og var gode venner.

SKUESPILLER: Ingar Helge Gimle er en aktiv skuespiller fortsatt og gjør teater, film og tv-serier. Foto: Fride Sørensen / TV 2

– Han sa til meg at jeg ikke skulle ta det så tungt da folk skrek etter meg på gata, for det hadde han selv opplevd gjennom sin rolle. Du må bare ta det med ro, var han veldig opptatt av. Så i ettertid har jeg klart det bedre, men når det stod på var det vanskelig, avslutter Ingar Helge Gimle.