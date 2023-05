Ble overrasket over særlig én ting – partneren tenkte stikk motsatt

OVERRASKET: Benjamin Martinsen og Eli Rebekka Haugen hadde to ulike forventninger til hvordan deltakelsen i «Sommerhytta» skulle være. Foto: TV 2

Deltakerne i «Sommerhytta» går gjennom noen tøffe og intensive uker i konkurransen om en helt egen hytte.

Programmet har gått inn i den femte uka, noe som betyr at deltakerne har kommet halvveis i arbeidet. Samtlige har hittil møtt på enten store eller små utfordringer, og det har til og med vært skader.

Det er derimot ikke alle som var like forberedt på den tyngre delen av konkurransen.

Ble overrasket

Deltakeren Benjamin Martinsen (25) ble nemlig overrasket over hvor tungt arbeidet endte opp med å være. Han er partner med Eli Rebekka Haugen (24), og sammen bygger de på den blå hytta.

– Jeg så for meg at dette skulle bare gå helt på skinner. Jeg skjønte at det kom til å bli hardt arbeid, men ikke så hardt som det ble, forteller Martinsen til TV 2.

BLÅ HYTTE: Haugen og Benjamin valgte den blå hytta. Foto: TV 2

Haugen, derimot, tenkte stikk motsatt enn partneren sin.

– Jeg tror at vi har ulik tilnærming der, for du er optimistisk, mens jeg frykter at det er mye verre enn det det er. Så der er vi veldig motsatt, sier hun og legger til:

– Jeg synes det var lettere enn det jeg fryktet det kom til å være.



Martinsen forklarer at han gikk inn med innstillingen om at det skulle bli lett. Det skulle vise seg å ikke bli akkurat slik han hadde tenkt.

– Gøy og dritslitsomt

Til tross for at deltakerne blir fulgt tett av et kamerateam på innspillingen av «Sommerhytta», er det ikke alltid kameraene er til stede. Det er heller ikke alt som kommer med i episodene.

Det er altså deler av arbeidet som seerne ikke får se på TV.

– Det er mye bygging som skjer på den tiden der kameraene ikke er der. Så jeg regner med at omfanget av arbeidet ikke kommer til å vises på TV, som vi tenkte at det var. Så det er veldig mange timer som går til arbeid som ikke blir tatt med, forteller Haugen.

Selv om det er mye tungt arbeid, opplevde deltakerparet det hele som positivt.

FORBEREDELSER: Martinsen og Haugen lagde inspirasjonstavler for hytta i forkant av innspillingen. Foto: TV 2

– Det har vært veldig gøy og dritslitsomt, i korte trekk, sier Martinsen.

– Herregud, det har vært en opplevelse for livet. Så gøy. Jeg hadde aldri sett for meg at jeg skulle være med på noe som det her, men jeg er så glad jeg har gjort det likevel, skyter Haugen inn.

Derfor meldte de seg på

Det er nemlig en helt spesiell grunn til at Martinsen og Haugen meldte seg på.

– Det startet med at søsteren min kommenterte navnet mitt på et Facebook-innlegg, der de søkte deltakere. Så nevnte jeg det for Eli, lo og tenkte: «Det kommer vi ikke til å bli med på», forteller Martinsen.

Så ble paret enige om å likevel sende en søknad.

– Eli tenkte at hvis det først skal søkes, så skal det søkes ordentlig. Så da tok hun over styringa. Vi meldte oss på, men det var ikke i tro at vi kom til å bli med. Det var litt for gøy, forteller han.

– Vi søkte litt fordi vi visste at nåløyet var veldig lite. Veldig lavterskel og vi tenkte ikke så mye over det. Det var ikke så stor fallhøyde hvis vi ble med. Men plutselig sto vi der og skulle være med, sier Haugen.

Erfaring fra designverdenen

Nå er programmet godt i gang og paret konkurrerer om en egen hytte. Martinsen og Haugen har erfaring med å samarbeide sammen på prosjekter, da de har studert grafisk design sammen og gått i samme klasse.

Haugen forteller at det er flere like prinsipper som går igjen i grafisk design og for eksempel interiørdesign, som deltakerne også må ta stilling til i konkurransen.

– Men samtidig er grafisk design og interiørdesign to ulike ting. Det er så mange andre ting som vi ikke kan. Det vi eventuelt vet, har vi bare fra ulike oppussingsprogrammer på TV og de veggene vi har malt selv. Så det er absolutt en stor forskjell også, sier Haugen.

Se «Sommerhytta» mandager til torsdager på TV 2 Direkte og TV 2 Play.