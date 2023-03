Ble overrasket etter «The Voice»-opptreden: – Ikke forventet

Det er stille i salen. Sørafrikanskfødte Nomzi Kumalo (47) står barføtt på scenegulvet. Den behagelige stemmen og særegne scenetilstedeværelsen tar pusten fra alle og enhver.

Nomzis sterke blind audition med den egenskrevne låten «The Truth» har trolig satt spor hos de fleste som tittet på «The Voice» en fredagskveld tidligere i år.

TALENT: «The Voice»-deltaker Nomzi Kumalo traff både mentorer og publikum midt i hjertet da hun sang sin egen låt, «The Truth», under blind auditionen i slutten av januar i år. Foto: Frode Sunde/TV 2

Se blind auditionen «alle» snakker om i videoen øverst i saken.

Ute på gaten har den talentfulle sangeren fra Nesodden blitt overøst med oppmerksomhet, ros og komplimenter.

– Jeg gikk i min egen verden på kjøpesenteret da en dame kom bort til meg og sa at hun hadde sett meg på «The Voice», og hvor mye sangen min rørte ved hjertet hennes. Jeg synes det var så fint. Den dagen på senteret var fylt med jubel og folk som sa at de heiet på meg, sier hun til TV 2, og fortsetter:

– Å bli gjenkjent av folk på gaten var noe jeg ikke hadde forventet, og jeg er så takknemlig for all varme, oppmuntring og støtte som har kommet min vei.

IKKE FORVENTET: Nomzi Kumalo var ikke forberedt på å bli gjenkjent på gata, etter «The Voice»-deltakelsen. Foto: Frode Sunde/TV 2

Ville gjøre noe med livet

47-åringens «The Voice»-eventyr ble til etter å ha følt på en tomhet og ensomhet.

– Etter å ha brent lyset i begge ender som soloartist i fem år i Oslo, bestemte jeg meg for å flytte til Nesodden for å nullstille livet mitt. Jeg hjalp blant annet sønnen min med å forberede seg til å gå på Sorbonne i Paris, og jeg var så glad og stolt da han kom inn, deler hun.

TOK GREP: Etter noen år med tomhet og ensomhet, bestemte Nomzi Kumalo seg for å flytte til Nesodden og nullstille. Foto: Frode Sunde/TV 2

Da sønnen dro, slo det henne plutselig at han skulle reise vekk for å leve livet sitt i utlandet.

– Jeg visste at jeg måtte gjøre noe for mitt eget liv også. Så jeg tok en sjanse, og meldte meg på «The Voice».

Uten sko

Hele veien gjennom musikkonkurransen har Nomzi hatt mentorer og publikum i sin hule hånd, og fredag kveld er hun klar for å begi seg ut i den tredje runden, knockouts.

– Jeg vet at det å delta i «The Voice» kan være veien mot å oppfylle drømmene mine, og jeg er så takknemlig for at Ina Wroldsen har gitt meg enda en mulighet til å stå på den scenen, uttrykker hun, og fortsetter:

– Prosessen er ganske vill og brutal, men belønningen er uvurderlig. Min superkraft er å vise hvem jeg er som person.

Med unntak av duell-opptredenen, har sangeren opptrådt uten sko alle gangene i programmet.

BARBEINT: Nomzi Kumalo har som regel alltid fremført barføtt på scenen i «The Voice». Her avbildet under knockouts. Foto: Thomas Andersen / TV 2

På spørsmål om hva som er grunnen, svarer hun kort og enkelt:

– Jeg opptrer barføtt slik at jeg kan se hvor jeg skal.

Drømmer

Musikk og formidling av egne følelser betyr mye for Nomzi, og hun håper at talentprogrammet kan føre henne langt.

– «The Voice» er fylt av varme og talentfulle mennesker som jeg kan samarbeide med, sier hun.

Sangfuglen røper at hun allerede har skrevet flere sanger, som hun gleder seg til å vise frem.

– Musikk er min måte å uttrykke meg på til verden. Take it or leave it. Drømmen er å turnere både i Norge og internasjonalt som plateartist.

