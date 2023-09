Ble oppfordret til å spørre frierne om babyønske

Første del av «Jakten på kjærligheten» består av raske speeddates på bare fem minutter mellom bonde og frier.

I første episode tipser programleder Jan Thomas (56) bonde Sigrid Tolsby (30) om å spørre frierne om de ønsker barn eller ikke.

– Hvorfor oppfordret du Sigrid til å stille et så personlig spørsmål allerede under speeddaten?



– I Sigrids tilfelle hadde vi en prat i forkant sammen med bestevenninnen, som var høygravid, og da var det naturlig at vi snakket om barn og fremtid, forklarer han til TV 2.

– Et relevant spørsmål å stille



Jan Thomas erkjenner at det er et veldig personlig og dypt spørsmål å stille når man møter noen for aller første gang, men skal vi tro programlederen var det ingen grunn til å «gå rundt grøten».

– Hun skulle gå gjennom x-antall speeddater på bare fem minutter. Det er et relevant spørsmål for Sigrid å stille, ettersom hun er i en alder hvor det begynner å bli aktuelt å tenke på disse tingene, sier Jan Thomas til TV 2.

Den sprudlende tannlegen, som en dag skal ta over familiegården i Aremark, sier til TV 2 at spørsmålet i aller høyeste grad var relevant for henne å stille på speeddaten.

– Nå er jeg på jakt etter en kjæreste – ikke noen å bare «holde på» med – for da hadde jeg aldri vært med på den prosessen her. Jeg vil jo ha en familie, sier hun.

– Ser etter helt andre ting enn da jeg var 20



30-åringen er åpen om at hun ikke nødvendigvis trenger egne barn, men veldig gjerne vil ha en familie.

– Det er en drøm jeg har; å ha en egen familie, og å ha noen å ta vare på, og å våkne opp sammen med. For meg er dette viktig.

FREMTIDSDRØMMER: – Det er en drøm jeg har; å ha en egen familie, og å ha noen og ta vare på, sier Sigrid Tolsby til TV 2. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Det siste tiåret har behovene og ønskene endret seg, i takt med at Sigrid er blitt eldre.

– Nå ser jeg etter helt andre ting enn da jeg var 20. For meg er det viktig å vite at den jeg skal satse på har lyst på familie og barn. Det var et viktig kriterium for meg med tanke på veien videre.

Den blide 30-åringen legger til:

– For det er klart, er man helt forskjellig der, er det kanskje ikke verdt å satse på heller. Da må det gå på bekostning av veldig store ting man ønsker seg i livet!

«Jakten på kjærligheten» kan du se på TV 2 Direkte på mandag og onsdag, og når du måtte ønske på TV 2 Play!