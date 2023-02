Ble lurt med: – Jeg går aldri på audition

AVSLØRER: Under jubeleumsfesten til «Neste Sommer» avslørte skuespillerne hvordan auditionene gikk for seg. Foto: Warner Bros. Discovery

John Nyutstumo spiller «Oddvar» i den populære serien, men før det jobbet han fast på Teater Innlandet.

Plutselig en dag får han en telefon fra regissør Simen Alsvik. Han lurte på om ikke John ville komme innom for å ta en liten prat.

– Jeg ble rett og slett lurt, forteller Nyutstumo til God kveld Norge.

Flere ganger sa regissøren at dette ikke var noen audition og at han kun ville ha en liten samtale.

For da han kom frem ble han møtt av en overraskelse. En av seriens forfattere satt klar med kamera og en notatbok.

– Jeg går aldri på audition, men det var det dette var. Jeg ble litt lurt, men det er jeg veldig glad for i dag.

ODDVAR: John Nyutstumo spiller Oddvar i den populære serien. Foto: Warner Bros. Discovery

Etter hele 100 episoder av humorserien er Nyutstumo verken lei av innspilling eller gjengen, men han forteller at han ønsker seg en en ny vri.

– Jeg synes vi skal lage «Neste påske». Eventuelt kanskje en langfilm spilt inn i Sicilia, der vi tar et oppgjør med mafiaen.

Eneste i piloten

Janne Formoe forklarer til God kveld Norge at hun var den eneste av medskuespillerne sine som spilte i pilotepisoden.

– De skulle søke på penger for serien, og da var det kun jeg som var med. Ikke Trond eller Eivind, sier hun lattermildt mens hun peker på kollegaene.

Senere spilte Janne og Trond mot hverandre på audition i en fin hage, og synes at opplevelsen var veldig god.

Ba de komme tilbake senere

Johannes Joner forteller at han synes auditioner ofte er vanskelig.

– Da jeg skulle prøve meg som velformannen, så sto det bare en ung hyggelig fyr med et kamera der. Jeg lurte på om ikke regissøren, forfatter eller noen andre var der. Da han svarte «nei», dro jeg hjem og ba de ringe meg når en av de var her.

Dette ønsket han for å få mer innsikt i hva som var forventet, og hva dette handlet om. Løsningen ble å komme tilbake senere, som resulterte godt.

Kleint å spille ektepar

Ellen Horn husker sin audition til humorserien svært godt.

– Man blir veldig opprømt når man blir invitert på audition. Det var kjempegøy fordi jeg kjente meg så godt igjen i dette hytteuniverset. Jeg ble fryktelig glad da jeg fikk den rollen.

Ellen og John spiller ekteparet i den populære serien, og avslører at de noen ganger blir litt sjenerte.

– Det er flere antydninger til at disse gamlingene har sex og går på «tur» og hygger seg og lignende. Det er jo ganske kleint, men det har jo i bunn og grunn vært veldig koselig.

GODE VENNER: John Nyutstumo og Ellen Horn er glade for å spille ektepar.

– Det er ikke noe griseri i det heletatt, bare koselig, legger Nyutstumo kjapt til.

Horn sier at hun hadde fulgt med på Nyutstumo i flere år, og at hun ble veldig glad da hun fant ut at det var han som skulle spille ektemannen.