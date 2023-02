Ble lagt inn på kristen rehab: – Jeg hadde ingen mening med livet

Når alkoholen tok overhånd, var Espen Lervaag (47) nødt til å be om hjelp fra faren. Det var et kristent rehabiliteringssenter som skulle bli redningen.

Espen Lervaag har vært å se i en rekke TV-programmer gjennom årene. De siste ukene har han vært aktuell i både Sofa og Farmen kjendis.

Lervaag ble født i 1977 og vokste opp som alle andre barn. Han hadde en lovende fotballkarriere i andre divisjon, og alt var lagt til rette for at den skulle vare i lang tid. Helt fram til skaden som snudde livet på hodet.

ALKOHOL: Lervaag fant alkohol som en slags medisin. Foto: Privat

Lervaag hadde vært veldig forsiktig med å ikke drikke alkohol mens han spilte fotball. Vendepunktet var når 45-åringen brakk ankelen rett av.

– Det var som å miste alt man var. Jeg hadde ingen mål eller mening med livet, sier Lervaag til TV 2.

Drakk hver dag

Like etter flyttet TV-profilen til Tenerife, hvor han jobbet på en bar og drakk hver dag.

– Jeg jobbet fire timer om dagen, og resten gikk til festing. Det var starten på noe veldig kjipt.

Etter seks måneder bestilte moren en flybillett hjem til Norge til han. Hun hadde skjønt at sønnen ikke kunne drive med dette noe mer.

– Når jeg kom hjem, hadde jeg ingen plan, og jeg tok med meg drikkemønsteret hjem til Norge.

MAMMA: I 2002 gikk moren til Lervaag bort. Foto: TV 2

Eskalerte etter morens død

I 2002 døde moren til Lervaag. Da eskalerte alkoholinntaket, og han begynte å drikke hver dag hjemme i Norge.

– Hun var klippen min. På den tiden snakket man ikke så mye om følelser, så jeg drakk bort smerten.

I lang tid prøvde Lervaag å skjule drikkingen, og løy til de rundt seg. Han unngikk at folk kom for nært han så de ikke skulle oppdage det.

– Jeg drakk på jobb. Det var det første jeg gjorde når jeg våknet, og det var det jeg sovnet av om kvelden.

Kristen rehabilitering

Lervaag innså hvor alvorlig problemet var. I omtrent fem år hadde alkoholen ødelagt livet til 45-åringen.

– Det kom til et punkt hvor jeg måtte be om hjelp. Jeg hadde ingenting, og jeg tror faren min bare ventet til jeg skulle spørre om hjelp.

Noen timer senere var Lervaag allerede lagt inn på Evangeliesenteret som er Norges største aktør innen kristen rusomsorg. 45-åringen er vokst opp i pinsebevegelsen, så kristendommen var ikke noe nytt for han.

REHAB: Her var Lervaag på permisjon fra rehaben. Foto: Privat.

– Jeg var veldig nøye med at det ikke var religion som skulle rehabilitere meg. Det er mange som bytter ut russuget med religion, og da er man ikke rehabilitert. Da har man bare byttet det ut med noe annet.

Etter ti måneder forlot Lervaag senteret, og det var da den virkelige jobben startet. I flere år gikk han fast til psykolog for å ordne opp i fortiden.

– Jeg følte meg ikke frisk når jeg kom ut. Man har økonomi som må ryddes opp i, man skal få i gang relasjoner, og man skal komme seg tilbake i jobb, sier han og legger til:

– Det er mange man skal si unnskyld til. Noen tar imot unnskyldningen, mens andre gjør ikke det, og det er helt greit.

Studerte bibelen i flere år

Troen ble mer konkret etter rehabiliteringen. Rett etter at han kom ut, studerte han bibelen i flere år for å finne ut hvordan alt hang sammen.

– Det skumle med religion, er at folk kan bruke det som de vil. Gjerne de med makt bruker det nedover - mot folk som er hjelpeløse.

Etter å ha studert bibelen i flere år, konkluderte han at dette var noe han kunne stå innenfor. Lervaag ble sjokkert når han fant ut at mye man hadde hørt tidligere ikke stemte med det som faktisk står i bibelen.

– Skal du tro på noe, må du sette deg inn i boka, og ikke bare dra ut bruddstykker du slenger rundt deg - som ikke stemmer..

I dag har han et veldig behagelig forhold til religion, selv om han ikke studerer bibelen like intenst som før.

– Det var ikke slik at interessen falt bort, jeg hadde bare funnet svarene jeg trengte. Det som er fint med kristendommen, er tryggheten og de gode verdiene.

Kom styrket ut av det

Lervaag får ofte spørsmål om han kom styrket ut av situasjonen.

– Jeg gjorde jo det, men skulle gjerne vært foruten. Jeg anbefaler ingen å gå gjennom dritt for å komme sterkere ut av det.

Selv er han godt forberedt til hvordan han skal håndtere alkoholspørsmålene når det kommer til hans egne barn.

– Jeg er veldig nøye med at mine barn ikke skal se på alkohol som noe skummelt. Det er viktig at de får et normalt forhold til alkohol som alle andre.

– Det er noe de må finne ut selv, men jeg skal være der når spørsmålene kommer.

I dag har Lervaag et normalt forhold til alkohol, men det tok cirka seks år før han rørte alkohol etter å ha vært på rehabiliteringssenteret.

– Jeg er ikke redd for tilbakefall, men jeg er veldig forsiktig med å drikke når det er dårlig stemning, forteller Lervaag avslutningsvis.