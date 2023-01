Ble irritert på Erik Sæter: – Som å være med et barn

De tre Torpet kjendis-deltakerne, Ingeborg Myhre (47), Eli Kari Gjengedal (51) og Erik Sæter (26), har funnet seg til rette på gården.

Nå er det stell av dyrene, matlaging og rydding som står på agendaen – i tillegg til ukesoppdrag.

Det er dog én deltaker som reagerer spesielt på fordelingen av arbeidsoppgaver. For ifølge Myhre er det noen som bidrar mer enn andre på Torpet kjendis.

– Akkurat som barna gjør

Lotto-programlederen ankom gården sammen med bestevenninnen Gjengedal. De er vant til å være på ferie sammen, og sier i den første episoden at de skal på «tidenes hyggeligste hyttetur».

Begge har barn hjemme og de skulle nå reise bort fra dem. Men Torpet-tilværelsen ble ikke så annerledes fra hverdagen hjemme. For da duoen møtte den 26 år gamle meddeltakeren Sæter, følte de at de ble de gjenforent med mamma-livet.

– Det var som å være med barna mine, bare at jeg ikke kan kjefte så mye på Erik, ler Myhre når TV 2 møter henne på premierefesten til programmet.

– Det var som å være sammen med et barn som sov, spiste, gikk på do. Akkurat som barna gjør. Gjør minst mulig og ikke rydder opp etter seg selv, legger hun til.

Syntes det var artig

Gjengedal derimot hadde en annen tilnærming til situasjonen enn Myhre.

– Jeg er prinsipielt helt enig, men jeg synes Erik er så søt. Jeg er vant til smågutter hjemme, så jeg er vant til å plukke opp ting etter dem. For meg var det ikke en så stor irritasjon kanskje som det var for deg, sier hun til Myhre.

– Så synes jeg, som er over 50 år, at det å få innblikk i livet til en 26 år gammel gutts verden, er utrolig sjokkerende, fascinerende og artig. Så jeg elsket å høre på alt det han snakket om.

– Kunne vært mine mødre

Sæter selv forteller at han bisto så mye med melking og gårdsstell som han ble bedt om. Han mener også at alt av praktiske arbeidsoppgaver tilknyttet ukesoppdragene tilfalt ham.

– De var to og jeg var én, så det var lett for dem å bestemme – og så vidt jeg husker, sa jeg aldri nei til noe de ba meg om av hjelp, sier Sæter og legger til:

– Så absolutt, jeg føler jeg gjorde masse.

Myhre og Gjengedal forteller at de flere ganger følte at Sæter var «barnet» deres på gården. Det tror han skyldes av flere grunner.

– Jeg tror litt at det var en gimmick fra deres side for gøy, men også at det ble veldig naturlig for dem å «passe på» meg. De er jo begge veldig klassiske husmødre med barn som er mye nærmere min alder enn det de er.

– De kunne jo begge vært mine mødre, og jeg tror nok det var i alle sin interesse at de sto for både mat og husstell, sier han med et glimt i øyet.

