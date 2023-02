Ble fristet med bil – ville ha Pepsi Max i stedet

Motivasjonen til Christopher Mørch Husby (33) var lav under den siste gårdskonkurransen.

Det er finaleuke i Farmen kjendis og søndag skal vinneren av realityprogrammet kåres. Premien er en bil til en verdi av 616.000 kroner.

Onsdag skulle seks deltakere bli til tre semifinalister. Konkurransen som skulle avgjøre dette gikk ut på å lage et måltid bestående av pølse. Det sto mellom Ingrid Vik Lysne (31), Christopher Mørch Husby (33), Aleksander Sæterstøl (27) og Sofie Karlstad (25).

Til slutt var det Karlstad om vant, og sikret seg en plass videre i finaleuka. Nå avslører Husby at matlagingskonkurransen var siste dråpen for ham.

– Var så lei

Deltakerne hadde vært på gården i nesten seks uker – helt isolert fra livet deres i 2023. Til tross for at vinnerpremien er en stor motivasjon for noen, var det noe til en verdi av 20 kroner som Husby heller hadde lyst på.

RØK UT: Christopher Mørch Husby hadde vært på gården i nesten seks uker, da han røk ut etter matlagingskonkurransen. Foto: TV 2/Tommy Storhaug

– Jeg var så lei på det tidspunktet der. Jeg husker at vi måtte «peppes» en del av produksjonen på slutten, forteller Husby når TV 2 møter ham og Karlstad.

Deltakerne skal da ha blitt mint på at de tross alt kan vinne en bil.

– Jeg bare: «Kan jeg bare få en Pepsi Max og så kaller vi det en dag?» Der var jeg. Jeg var så ferdig, avslører 33-åringen.

Hans gode venninne fra gården, Karlstad, skyter da inn en hemmelig detalj fra innspillingen:

– Du prøvde jo hele oppholdet å få til deg goder. «Nå er jeg lei, nå sjekker jeg ut. Med mindre jeg får vite klokken», forteller hun.

NÆRE: Sofie Karlstad og Christopher Mørch Husby ble nære i løpet av Farmen kjendis-oppholdet. Foto: TV 2/Tommy Storhaug

– Beste måte å ryke ut på

Husby forteller at det ikke var viktig for ham å vinne kokkekonkurransen. Han følte seg ferdig.

– Det siste snittet til å komme seg hjem var konkurransen med pølsene, sier Karlstad.

– Det var veldig «team spirit». Jeg kjente at jeg ga så faen i om det var meg, Sofie, Ingrid eller Aleksander som vant. Så lenge det bare er én av oss som gjør det, så har jeg det bra, innrømmer Husby.

– Jeg var bare kjempeglad da du gikk videre, sier han til Karlstad.

FINALEUKA: Christopher Mørch Husby og Sofie Karlstad kom seg begge til finaleuken, men bare sistnevnte fikk en semifinale-plass. Foto: TV 2/Tommy Storhaug

Da Husby, Lysne og Sæterstøl skulle ta turen hjem, var stemningen i bilen god, ifølge 33-åringen.

– Vi var kjempeglade. Det var bare god stemning. Det var verdens beste måte å ryke ut på.

Se finalen av Farmen kjendis på TV 2 Direkte og TV 2 Play.