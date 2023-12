Ble «fratatt» pengepremie på 50.000 kroner – slik svarer NRK

Det programleder Martin Lepperød (30) utsetter deltakerne for i «Førstemann» er så drøyt at mange har spekulert i om hele serien er fiksjon. Det avkrefter NRK.

«Er «Førstemann» på NRK ekte, eller er det bare parodi med manus?»

«Skjønner ikke hva som er ekte og ikke.»



«Skjønte ikke helt «Førstemann»-konseptet, hva var ekte og ikke?»



Dette er bare noen av de mange kommentarene man finner i sosiale medier og på internett om det nye programmet til NRK, som heter «Førstemann».

Der mange virker å elske det nyskapende programmet, er det også en hel haug av TV-seere som sitter igjen som et spørsmålstegn.

DANSING: En av øvelsene i «Førstemann» var å danse mest mulig i tre minutter. To deltakere trakk seg, fordi de hater dansing. Foto: NRK

Lurer deltakerne

Dersom du ikke har sett NRK-programmet, handler det om at Martin Lepperød lurer seks komikervenner til å delta i det de tror er et realityprogram med morsomme konkurranser.

Det deltakerne ikke vet, er at Lepperød egentlig har invitert dem på det han kaller en «mental helse-bootcamp», hvor han hevder å ha designet øvelser som skal gjøre dem bedre rustet for å ikke møte veggen.

Mari Magnus, som er prosjektleder for «Førstemann» i NRK, bekrefter at deltakerne ble lovet et annet konkurransekonsept enn de fikk.

ØNSKET Å HJELPE: Jonis Josef (31) er en av Martin Lepperøds bestevenner. Da Josef gikk på veggen, skulle Lepperød ønske at han hadde gjort mer for å hjelpe kompisen. Josef er dermed en av dem som inspirerte Lepperød til å lage programmet. Josef sier i «Førstemann» at han ikke tror «mental helse-bootcampen» er rett måte å hjelpe komikere på. Foto: NRK

– Deltakerne visste at de skulle delta i et konkurranserealityprogram med Martin Lepperød som programleder. At det var et tøysete og grenseløst program der alt kunne skje. De visste også at det var hans ideer som var utgangspunktet for alle øvelsene de skulle gjennomføre. At Martin egentlig prøvde å lage en mental helse-bootcamp visste de ikke.

Lepperøds motivasjon for å lage programmet er at mange norske komikere har møtt veggen det siste året, og at han vil stanse trenden.

– Jeg tenker at jeg gjorde det med gode intensjoner og at det egentlig var mest slitsomt for meg. Det var ubehagelig å holde ting for seg selv over en lengre periode, sier Lepperød til TV 2.



Deltakerne, som er Henrik Farley (31), Marlene Stavrum (29), Kristine Grændsen (31), Nora Svenningsen (24), Ole Soo (41) og Christian Mikkelsen (33), blir utsatt for øvelser som virker noe meningsløse.

IRRITERT: Ole Soo er mye sur i Førstemann, delvis fordi han syns konkurransene er tåpelige. En bedring i mental helse følte han absolutt ikke på etter å ha deltatt. Foto: NRK

Deltakerne er frustrerte og reagerer på at øvelsene slettes ikke er morsomme – slik de hevder å ha blitt lovet. De skjønner ikke hva de er med på, og syns Lepperød oppfører seg rart. For å motivere deltakerne til å gjennomføre øvelsene han har designet, lover Lepperød en pengepremie på 50.000 kroner til den som står igjen som seiersherre.

Eksempler på oppgaver er at de må mate hverandre kebab, isbade mens de drikker slush og spise frokostblanding på tredemølle. Deltakerne får poeng etter hvor godt de presenterer i konkurransene.

Lepperød hevder hardnakket at han gjort mye research og valgt disse øvelsene for å gjøre dem mentalt sterke. I den nest siste episoden av sesongen, forklarer han til deltakerne at «Førstemann» ikke er et ekte program, og at han har løyet for dem fra start.



STORE SMERTER: Under isbadeøvelsen fikk Christian Mikkelsen store smerter og slet med å få puste. Foto: NRK

TV-seerne skjønner ikke hvor mye deltakerne vet på forhånd. Noen TV-seere tror hele serien er skuespill, og mange mener at det Lepperød utsetter vennene for er så ekstremt at det må være fiksjon.

Nå svarer NRK på hva som er iscenesatt og ikke.

– Alle interaksjoner mellom deltakerne og Martin, og deltakerne seg imellom, er ekte, sier Mari Magnus i NRK.

Magnus mener det er naturlig at TV-seere blir forvirret over hva som er «ekte» og «falsk», siden noen av scene med Lepperød og diverse eksperter er manusbasert.

– Det er naturlig når man lager et program som utfordrer en godt etablert sjanger, og har en programleder som tøyer strikken langt i hva han er villig til å gjøre, at publikum vil spekulere i om ting er iscenesatt. Det var også noe vi forventet da vi laget programmet. Men som også deltakerne har bekreftet i andre intervjuer, så visste de ingenting om Martins agenda.

Ble «fratatt» 50.000 kroner

Én ting som TV-seerne stiller flest spørsmål ved, er om det faktisk er sant at deltakerne ble lovet at pengepremien var 50.000 kroner, før programleder Martin Lepperød forklarer at dette bare var oppspinn.



At han ikke har en pengepremie, avslører han ikke før deltakerne er ferdig med alle øvelsene og en vinner er kåret.

Marlene Stavrum, som endte opp som vinneren av «Førstemann», blir tydelig irritert av at hun ikke får pengene hun ble lovet.

VINNER: Marlene Stavrum vant, men fikk ikke premien hun ble lovet. Foto: NRK

– Er det sant at Marlene ikke visste at premien var falsk, og at hun da ble lurt til å tro at hun skulle vært 50.000 kroner rikere?

– Ja, svarer Mari Magnus i NRK.

I en episode av «Førstemann» forklarer Stavrum at hun har gjort mye gjennom sesongen som hun aldri hadde gjort dersom det ikke var penger å spille om – som å drikke en hel slush mens hun sitter i et isbad. Stavrum begrunner dette med at hun har diabetes (type 1).

Mari Magnus i NRK forstår at Stavrum reagerte på å bli fratatt 50.000 kroner.

– Det var aldri kommunisert i forkant av opptakene at programmet hadde en pengepremie. Det ble sagt for første gang til deltakerne slik det fremstår i episode to. Selv om vi opplevde at det ikke kom som en stor overraskelse da Martin forteller deltakerne sannheten i episode sju, så anerkjenner vi at det å bli lurt er en påkjenning, sier Magnus.



TV 2 har vært i kontakt med Stavrum, som ikke ønsker å kommentere saken.

Enkelte av deltakere, som Henrik Farley, gjorde tilsynelatende ikke noe særlig av selve plottwisten til programmet. Farley lo godt da han skjønte hva programmet egentlig handlet om.

Christian Mikkelsen, Ole Soo og Kristine Grændsen virket mer irriterte over øvelsene de måtte gjennomføre, enn at programmet tok en vending mot slutten.

KULDEALLERGI: Kristine Grændsen, til venstre i bildet, har kuldeallergi. Likevel ble hun kastet inn i flere øvelser med ganske ekstrem kulde. Hun tok uansett det hele med stort smil stort sett hele tiden. Foto: NRK

Angrer ikke

Lepperød avslører at han ikke sliter med moralske kval etter «Førstemann».

– Jeg angrer ikke på noen ting, selvfølgelig kunne noe vært gjort annerledes, men jeg prøvde mitt beste og det angrer jeg ikke på. Mulig jeg skulle løyet om en litt mindre pengepremie, for det var ganske stressende for meg å lyve om så mye penger.

Han opplever at de fleste TV-seere har sett en stor underholdningsverdi i programmet.

– Responsen har vært fantastisk! Folk har tatt imot programmet og mitt forsøk på å hjelpe vennene mine med åpne armer. Det er deilig at folket som har sett programmet skjønner hvor hardt jeg har jobbet og hvor krevende det har vært for meg.