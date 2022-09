Ble filmet da hun planla drapet på ektemannen

Men Dalias utspekulerte drapsplan gikk alt annet enn planlagt, ettersom den angivelige leiemorderen hun kontaktet viste seg å være en politispaner.

Fant eskortepike på nett

Mike Dippolito ønsket i utgangspunktet litt uforpliktende moro, da han søkte på nettet etter en eskortepike å dele noen timer med. Han stoppet ved profilen til det han syntes så ut som en svært attraktiv kvinne, og bestemte seg for å inngå en avtale med henne om å møtes.

ESKORTEPIKE: Mika Dippolito falt for eskortepiken Dalia. Lite visste han at hun la en utspekulert plan for å ta han av dage. Foto: Lannis Waters / AP / NTB

Mike hadde ikke levd et rolig og uproblematisk liv, men hadde slitt med rusproblemer og vært i fengsel for flere forbrytelser.

Da han søkte opp Dalia på nettet, var han fortsatt gift med sin første kone, Maria. Han hadde ikke sett for seg at hans søken etter et tilfeldig seksuelt møte, skulle resultere i den store forelskelsen.

Fridde etter to uker

Det tok likevel ikke lang tid før han falt pladask for skjønnheten han bestilte på nettet, den 26 år gamle sexarbeideren Dalia.

Kun to uker etter at de møttes første gang, hadde Mike fått så sterke følelser for Dalia at han ville dele resten av livet sitt med henne. Han fridde til henne, og hun sa ja.

Lite visste han at hun planla at livet hans skulle bli atskillig kortere, enn hva han selv kunne forestilt seg.

Da hans første kone, Maria, vitnet i rettssaken mot Dalia, beskrev hun eksmannen som en snill og omsorgsfull kjærest – til tross for måten forholdet deres hadde tatt slutt på. Til avisen Palm Beach Times fortalte hun om en mann som til tross for sine utfordringer med rus og økonomi, egentlig var snill som et lam.

Spilte skuespill

På dagen Dalia hadde planlagt skulle være drapsdagen, hadde hun selv sikret seg alibi ved å dra tidlig på treningssenteret hun pleide å bruke. Den 5. august 2009, fikk Dalia en telefonoppringning mens hun svettet over treningsapparatene.

Det var ifølge NBC News, politietterforskeren Frank Ranzie, som i aller største alvor fortalte at Dalia måtte skynde seg hjem snarest mulig på grunn av en alvorlig hendelse.

Da Dalia kort tid etter svingte inn i oppkjørselen der hun og Mike bodde, fikk hun overbragt den tragiske nyheten om at Mike var drept.

Umiddelbart etterpå brøt hun sammen i krampegråt, helt uvitende om at hun var blitt avslørt – og at hennes plan for å få Mike drept var filmet og grundig dokumentert av krimprogrammet «Cops».

Flere ukers planlegging

Ettersom myndighetene hadde snappet opp Dalias planer om å ta Mike av dage, hadde de et godt forsprang på henne. De hadde til og med alliert seg med et TV-program som dokumenterte hvordan ulike forbrytelser ble utført.

OFFER: Michael Dippolito vitner under straffeutmålingen for sin ekskone, Dalia Dippolito. Foto: Lannis Waters / AP / NTB

Men god hjelp fra erfarne TV-produsenter hadde politiet planlagt den perfekte fellen for Dalia. De hadde gått så langt at selve åstedet der drapet skal ha skjedd, var rigget slik at hun skulle tro at Mike var drept.

Alt var planlagt ned til den minste detalj, noe som gjorde at TV-seerne virkelig kunne danne seg et bilde av hvordan Dalias kriminelle hjerne hadde fungert.

Fikk sjokk selv

Da etterforskerne så bragte den gråtende og sørgende Dalia til politistasjonen, var hun forberedt på at de trolig ville avhøre henne om hvem som kunne ha motiv til å drepe Mike.

Ettersom han på tidspunktet av hendelsen var prøveløslatt fra fengselet, hadde Dalia planlagt at hun skulle foreslå at ektemannen hadde skaffet seg uvenner i fengselet.

Hun var enig i at alle steiner måtte snus for å finne den kaldblodige morderen, og svarte på politiets spørsmål – helt til hun selv ble konfrontert med at hun var avslørt, og at de kun hadde én eneste mistenkt. Henne.

MISTENKT: Dalia Dippolito var den eneste politiet mistenkte for drapsforsøket mot ektemannen, Mike Dippolito. Foto: Lannis Waters / AP / NTB

Nektet likevel

Selv om Dalia klarte å spille sitt godt innøvde skuespill imponerende godt, måtte hun sjokkskadet innrømme at spillet var over, da ektemannen Mike entret avhørsrommet, lys levende.

Til tross for at det trolig skal mye til for å innhente mer fellende bevis for en planlagt kriminell handling, ville derimot ikke Dalia gi seg uten kamp. Historien slutter derfor ikke der.

Falske følelser

Mike Dippolito hadde ikke kastet bort tiden etter at han møtte Dalia, og kun fem dager etter at skilsmissen hans fra Maria var et faktum, lovet de to å elske og ære hverandre – til døden skulle skille dem.

Han hadde nylig sonet en dom for aksjesvindel, og ønsket å overholde betingelsene for prøveløslatelsen, slik at han kunne være sammen med Dalia.

Likevel ble han, til sin store forundring, flere ganger stoppet av politiet som mistenkte at han stod bak kriminelle handlinger.

Mistenkt av politiet

Da han en kveld skulle ta sin nye kone ut på middag, ble paret stoppet av uniformert politi, som ville sjekke sigarettpakken til Mike. Da de oppdaget kokain i pakken hans, kunne han ikke begripe hvordan det hadde havnet der, og leverte en såpass overbevisende benektelse at politiet lot ham gå med en advarsel.

PLANLA: Dalia Dippolito trodde hun planla drapet på ektemannen nøye. Foto: Richard Graulich / Ap / NTB

En annen gang ble han oppsøkt av politiet som hevdet at de hadde fått et anonymt tips om at han drev med salg av narkotika.

Overførte verdiene

Han ble også i dårlig humør av at han ikke så ut til å ha hellet med seg, verken i sine forsøk på å skape seg et bedre rykte blant lovens lange arm, eller med å holde seg frisk.

En morgen ga Dalia Mike en Starbucks-drikke, som resulterte i at han lå utslått med alvorlige magekramper og nedsatt almenntilstand i dagevis etter å bare ha drukket en slurk.

Etter hvert som politiet stadig plaget Mike med mistanker om at han hadde havnet tilbake på skråplanet, begynte han å bli ganske paranoid. Han var sikker på at politiet var ute etter å få ham bak lås og slå i fengsel igjen. Dalia støttet mistankene hans, og bygget opp under paranoiaen.

Stjal eiendeler

Mot slutten av juli 2009 hadde Dalia klart å overtale ektemannen til å overføre huset til henne, slik at de ville klare å beskytte verdiene i tilfelle politiet lyktes med å få ham arrestert igjen.

Mike viste lite om at det hele tiden hadde vært hun som stod bak de anonyme tipsene til politiet, og at hun hadde prøvd å forgifte ham da hun ga han kaffe fra Starbucks.

Da ingen av forsøkene på å kvitte seg med ektemannen virket, hadde kreative Dalia bestemt seg for å involvere andre i sine skumle planer.

Forrådt av ekskjæreste

En av Dalias ekskjærester, Mohammed Shihadeh, ble overrasket da hun kontaktet ham og spurte om han kunne hjelpe henne med å finne en leiemorder som ville ta livet av Mike. Han latet som om han ville hjelpe henne, mens han i stedet kontaktet politiet med bekymringsmeldingen om at Dalia planla å få Mike drept.

EKSKJÆRESTE TIPSET: Dalia Dippolitos ekskjæreste tipset politiet, da han fikk nyss i hva Dalia hadde planlagt. Foto: Lannis Waters / AP / NTB

Til tross for at Shihadeh ikke var en person politiet umiddelbart hadde tiltro til, bestemte de seg for at saken ikke kunne ligge uten å etterforskes nærmere.

Tilfeldighetene gjorde at TV-programmet befant seg på innspilling på politistasjonen den aktuelle uka, og da tipset fra Mohammed Shihadeh kom inn, bestemte de seg fort for at dette var godt materiale for en TV-episode.

Skjult kamera

Mohammed lot seg lett overtale til å få installert et skjult kamera i bilen sin. Ved hjelp av politiet og TV-produsentene la de sammen en slagplan for å få Dalia på kroken.

30. juli 2009 møtte han henne på en øde parkeringsplass ved en bensinstasjon. Han fortalte at han hadde funnet en mann som var villig til å ta på seg oppdraget med å likvidere Mike, og at Dalia kunne møte mannen to dager senere.

FELLENDE BEVIS: Politiet hadde mengder av fellende bevis mot Dalia Dippolito. Foto: Richard Graulich / Ap / NTB

Soleklar tilståelse

Politietterforsker Widy Jean var den som fikk oppdraget med å spille leiemorder, og etter å ha blitt grundig forberedt på hva som skulle til for å skaffe fellende bevis mot Dalias planer, møtte han henne i reneste James Bond-stil i en rød cabriolet i et parkeringshus.

Der ble de enige om at hun måtte befinne seg på et sted, der hun med sikkerhet ville bli sett på drapstidspunktet. Det lokale treningssenteret hennes var det perfekte stedet.

Dalia betalte 7 000 dollar for leiemordet. På opptaket som senere ble spilt i retten, spør Widy Jean tydelig: «Er du sikker på at du vil drepe han?»

Svaret til Dalia gjorde det umulig for forsvarerne hennes å anbefale noe annet enn en full tilståelse, mot så redusert straff som mulig.

«Jeg endrer ikke mening. Jeg har bestemt meg allerede. Jeg er helt sikker. Jeg er 5 000 prosent sikker», svarte hun

Prøvde å nekte

Da Dalia skjønte at spillet var over, og at Mike hadde avslørt hennes dobbeltspill og egentlige intensjoner, prøvde hun først å vinne han over ved å spille på følelsene hun visste at han hadde for henne.

Gråtende bønnfalt hun han om nåde i avhørsrommet, og skrek: «Mike, kom hit. Kom hit, vær så snill Jeg gjorde jo ingenting mot deg».

TÅRER: Dalia Dippolito lytter til advokaten hennes lese et brev fra moren hennes under straffutmålingen, fredag 21. juli 2017, i West Palm Beach, Florida. Foto: Lannis Waters / AP / NTB

Mike på sin side, hadde fått nok av sin falske kone.

Hun ble værende i politiets varetekt, og i den første telefonsamtalen hun ble tilkjent, ringte hun Mike for å be om hjelp. Hun nektet da for å ha planlagt å drepe ham, og var rasende for at han ikke hadde forsøkt å skaffe henne advokat. Han svarte med å forlange at huset og verdiene hun hadde fått skrevet over på seg, skulle overføres tilbake til ham.

Påstod reality-TV

Dalia ble løslatt mot kausjon på 25 000 dollar. Da saken mot henne kom opp, hadde forsvarerne hennes planlagt forsvaret godt. Hun hevdet at hun hele tiden hadde vært klar over at hun ble filmet, og at det egentlig var Mike som hadde hatt ideen til opplegget.

STRENG:Dommer Glenn Kelley lytter til aktor Craig Williams under straffeutmålingen for Dalia Dippolito fredag 21. juli 2017 i West Palm Beach, Florida. Foto: Lannis Waters / AP / NTB

Hun mente Mike hadde vært på randen av desperat etter å bli TV-stjerne, og at han hadde overtalt henne til å spille rollen som kona som ville drepe mannen sin, og lure «Cops», for å bli berømt.

I retten hevdet forsvaret hennes at: « Dette var et stunt som Mike Dippolito, enten han innrømmer det eller ikke, ville bruke for å få oppmerksomheten til noen i reality-TV. Mike Dippolitos bløff for å oppnå berømmelse og rikdom var en dårlig spøk.»

Dømt i retten

Juryen derimot, festet ingen lit til krokodilletårene eller den absurde forklaringen til Dalia. Hun ble dømt til fengsel i 20 år, men anket dommen og ble tilkjent en ny rettsak i 2016. Da denne kom opp, var juryen til manges overraskelse, delt i skyldspørsmålet.

SKYLDIG: Dalia Dippolito i retten under straffeutmålingen fredag 21. juli 2017 i West Palm Beach, Florida. Dippolito dømt til 16 års fengsel for å ha forsøkt å ansette en leiemorder for å drepe ektemannen. Foto: Lannis Waters / AP / NTB

Dette førte til at hun måtte tilbringe ett år i husarrest, i påvente av ytterligere en ny rettssak. Dalia lå ikke på latsiden og rakk både å bli gravid og å føde en sønn mens hun var i husarrest.

Da saken omsider kom opp ble hun på nytt dømt til 16 års fengsel. Hun forsøkte seg på en ytterligere anke, men den ble avslått i den amerikanske høyesteretten.

Dalia soner nå dommen på Lowell Correctional Institution i Florida. Hun vil bli løslatt i 2032.

Kilder: ABC News, NBC News, Wikipedia, Murderpedia, YouTube, Catch, Independent, 7News.