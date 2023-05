Ble dømt etter skandalefestival – nå prøver han på nytt

Billy McFarland avbildet i 2018 i New York, etter at han hadde erkjent seg straffskyldig for bedrageri. Foto: Mark Lennihan /AP

Billy McFarland (31) ble kjent for hele verden da dokumentaren om Fyre Festival kom ut på Netflix i 2018. Slagordet på filmplakaten var passende nok: «TShe greatest party that never happened».

Kjente influensere, som Kendall Jenner, Bella Hadid og Hailey Bieber, ble brukt for å promotere det som skulle være en svært luksuriøs opplevelse på en øy i Bahamas, men deltakere meldte både om mangel på mat, sikkerhet og boplass.

Bildet av maten deltakere ble tilbudt på Fyre festival gikk viralt. Foto: Netflix

McFarland ble i 2018 dømt til seks års fengsel for festival-fadesen, men slapp ut før tiden i mars 2022. Han ble også beordret til å betale tilbake rundt 26 millioner dollar til investorer.

31-åringen har ikke holdt hodet lavt siden han kom ut av fengsel, og har stilt opp i en rekke intervjuer og er svært aktiv i sosiale medier.

Hans siste oppdateringer om fremtiden får mange til å stoppe opp.

– Vi må få til det som alltid var en drøm.



Det sier en entusiastisk McFarland i en ny TikTok-video hvor han hevder at Fyre Festival blir både å se på Broadway-scenen og som en destinasjonsfestival i et «vilt og vakkert» område.

Hvem vi er vites ikke, men det blir nok ikke McFarlands forrige samarbeidspartner, rapper Ja Rule.

Da nyheten om at gründeren ville prøve igjen med Fyre festival, ble Ja Rule stilt spørsmål om festivalen, hvorpå han svarte at «han visste ingenting om det», og at han ikke er involvert.

🔥 Fyre Festival II is finally happening.



Tell me why you should be invited. — Billy McFarland (@pyrtbilly) April 10, 2023

I hele mai har McFarland publisert hyppige oppdateringer om festivalplanene, og blant annet hevdet at flere hundre mennesker har vist interesse for å finansiere runde to av Fyre.

Han hevder også i den ferske TikTok videoen at han er i dialog med «partnere» om å få betalt tilbake alt han skylder etter dommen.