Ble deprimert etter bruddet: – Klarte ikke å reise meg fra senga

Komiker og realityprofil Marlene Stavrum (29) har vært å se i flere programmer denne høsten, blant annet «Forræder» og «Ikke lov å le på hytta», hvor hun stakk av med seieren i begge.

På skjermen har man sett henne med mye humor og positivitet. Hverdagen har imidlertid ikke alltid vært like lattermild.

I podkasten «Ida med hjertet i hånden» åpner nemlig komikeren opp om en tid med mye kjærlighetssorg og depresjon – og et lavt selvbilde.

Nettavisen omtalte saken først.

God kveld Norge har vært i kontakt med Stavrum, som er kjent med at vi omtaler saken. Hun ønsker ikke å kommentere ytterligere.

– Klarte ikke å reise meg fra senga

I episoden kommer det fram at det er fem år siden 29-åringen var i et fire år langt forhold.

Stavrum forteller at hun til slutt følte seg avhengig av hennes daværende kjæreste, og at hun hadde et behov for å finne ut hvem hun var uten ham.

Tiden etter bruddet slet «Forræder»-vinneren mye med depresjon, forteller hun selv.

– Først tenkte jeg at dette bare var kjærlighetssorg. Jeg klarte ikke å reise meg fra senga, og fikk tanker som «hva er poenget med det hele?», deler hun i episoden.

Stavrum sier at hun deretter snakket med familien, som fortalte at de trodde hun var deprimert.

– Var det en kjærlighetssorg som gikk over i en skikkelig depresjon, spør programleder Ida Fladen.

– Ja, det var det rett og slett. Jeg lå i senga og det var dagslys og jeg tenkte «jeg må drikke vann, men det er så ufattelig slitsomt å reise seg opp dit». Den er jo der, men at man faktisk ikke klarte å løfte armen. Det stoppet helt.

Videre forklarer 29-åringen at tankene gikk mye på hennes eget utseende.

Hun påpeker at hun ikke hadde slike tanker hver dag, men at selvbildet hennes har vært dårligere enn hun selv trodde.

Selv tror Stavrum at det lave selvbildet kommer av at hun ble mobbet gjennom oppveksten.

Ble mobbet i barndommen

Hun beskriver en oppvekst hvor hun ble fortalt stygge ting daglig, med kommentarer som gikk på at hun var «ekkel, stygg og ikke verdt å elske».

– Jeg tenkte at det var vanlig da. Jeg visste ikke hva mobbing var, jeg visste ikke at det var unormalt. Det var en del av hverdagen, det var en rolle jeg hadde fått, forteller hun.

BLE MOBBET: Marlene Stavrum forteller at hun ble mobbet i flere år, noe som har ført til et dårlig selvbilde i voksen alder. Foto: Lage Ask / TV 2

Avslutningsvis sier komikeren at hun tror mobbingen har gått utover kjærlighetslivet, da hun har vært i mange usunne relasjoner – som hun selv har oppsøkt, ifølge henne selv.

Hun åpner blant annet om flere «situationships», hvor hun har fått en «hekt» på det motsatte kjønn.

Hva er et «situationship»? Ordet «situationship» har det siste året blitt omtalt av mange, og blir brukt til å beskrive gråsonen mellom et vennskap og et forhold, hvor man kan gjøre kjæresteting, uten å være i et forhold.



Sissel Gran er psykolog og spesialist i klinisk psykologi og familieterapi. Hun forklarer betydningen av uttrykket «å være hektet på noen».

– Det er jo noe annet enn å være forelsket i et menneske. For et «hekt» handler om et urealistisk romantisk fremtidshåp der «hektofferet» blir nervøs, stresset, overopptatt og panisk avhengig av en annen, sier hun til God kveld Norge.



Hun forteller at man kan få både «panikk» og «en avhengighet».

– Det er jo ikke en god tilstand, det er en ekstrem ubehagelig tilstand. Man blir rastløs, overtilpasset og får dårlig selvfølelse. For man blir så opptatt av å være «alltid beredt» og dermed visker man ut egne grenser og behov.

PSYKOLOG: Sissel Gran er psykolog og spesialist i klinisk psykologi og familieterapi. Foto: Heiko Junge

For å komme seg bort fra tilstanden, sier Gran at man først må innse at man er hektet, før man kan ta tak i problemet.

– Hvis du ikke innser det, så holder du bare på. Å komme seg av kroken krever at du forstår at du er fanget i et hekt. Det beste du kan gjøre er å høre på venninnene dine, for de har skjønt det for lenge siden, at dette er ikke en forelskelse, bare et håpløst oppheng.

– Mobbing er mye farligere enn man tenkte

Psykologen forklarer også at kjærlighetssorg kan forveksles med en depressiv tilstand.

– Jeg kan godt forstå at man kan forveksle det. Man kan tenke «jeg kommer aldri ut av dette, jeg blir aldri lykkelig igjen, livet har ingen mening, jeg er betydningsløs». Så en dyp kjærlighetssorg har veldig mange likhetstrekk med en depressiv tilstand, forteller hun.

Hun påpeker at det, for noen, kan ta veldig lang tid før de kommer seg ut av sorgen.

– Dersom det har rammet selvfølelsen, at man tenker at man er verdiløs. Da trenger man ofte hjelp.

Avslutningsvis forteller Gran at hun kan forstå at Stavrum tenker at mobbingen kan ha gått utover kjærlighetslivet hennes.

– Vi vet nå at mobbing er mye farligere enn det man tenkte før. Det knekker mennesker innvending og tar fra dem følelsen at de er verdt noe. Og derfor blir mange veldig utsatt hvis noen gir den minste positive oppmerksomhet, selv om det utarter til å bli dårlig oppmerksomhet, forklarer hun og fortsetter:

– Så kan man forveksle det med en mulig begynnende kjærlighet, fordi man lengter sånn etter positiv oppmerksomhet, etter å kanskje ha vært et mobbeoffer tidligere i livet.