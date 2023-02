Ble castet til storserie etter besøk på karaokebar

Artisten Hilde Skaar (24) havnet tilfeldigvis på en bursdagsfest. Lite viste hun at dette skulle resultere i hennes debut som skuespiller.

Hilde Skaar, kjent under artistnavnet SKAAR, debuterte på musikkscenen som 18-åring. Siden den gang har popartisten gitt ut flere hits, og blitt nominert til en rekke musikkpriser.

Nå debuterer artisten som skuespiller i TV 2-serien Krypto Kings.

– Det hele er veldig surrealistisk. Jeg var redd for å bli avslørt som ukvalifisert underveis i innspillingen, siden jeg ikke har vært skuespiller før, forteller Skaar lattermildt til TV 2.

Med ingen utdanning eller erfaring, var den første dagen forvirrende for artisten.

– Jeg skjønte ikke manuset helt, så jeg måtte spørre flere på bakrommet om hva de ulike tingene betydde.

Se video av når artisten forteller om hvordan hun fikk rollen øverst i saken.

GODE VENNER: Under innspilling ble Skaar veldig god venn med medskuespiller Michael Teigen Rajaji. Foto: Paal Krokan-Mathisen/TV 2.

Husket ikke samtalen med castingansvarlig

Som artist er Skaar vant til å opptre foran publikum med musikk og dans. Hun hadde ikke sett for seg at en vanlig tur på byen skulle få henne over i skuespillerverdenen.

– Plutselig var jeg på en bursdagsfest på karaokebaren Syng. Der sang jeg Shallow av Lady Gaga, helt uvitende om at han som castet til serien var på akkurat samme bar.

En stund etter byturen fikk 24-åringen forespørsel om å spille i serien.

– Jeg hadde tydeligvis snakket med han den kvelden, men det kan jeg ikke huske. Det var en våt kveld, ler hun.

På Instagramen til Skaar har hun lagt ut flere bilder fra reisen i Krypto Kings:

Får nok oppmerksomhet fra musikken

– Det var ikke vanskelig å si ja til jobben. Jeg følte det var en mulighet man kun får en gang i livet, så jeg måtte si ja.

Skaar tror at alle barn har en indre drøm om masse oppmerksomhet og det å være på TV.

– Jeg får nok oppmerksomhet fra musikken, men det er veldig gøy å få oppfylt en slags barndomsdrøm. Selv om jeg ikke trodde at det skulle innebære å være en dataingeniør på TV, sier hun med en smil.

Skuespillerlivet ga mersmak for artisten, men enn så lenge hadde hun valgt musikken over det å være skuespiller.

– Akkurat nå ville jeg valgt musikken. Med mindre jeg fikk tilbud om noe kostymedrama eller lignende der jeg spilte en jomfru, for eksempel, forteller artisten med glimt i øyet.

FØRSTE DAGEN: Artisen forteller at den første dagen var mest nervepirrende siden hun har null erfaring fra før. Foto: TV 2

